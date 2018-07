Sexta reunión del año

Turf

Con 14 carreras se desarrollará mañana desde la hora 9.45, en el circo hípico villamariense la sexta reunión de furia de la temporada, que cuenta con la organización de la Comisión de Carreras del Jockey Club de esta ciudad, que tendrá entrada libre y gratuita.

Una de las dos carreras más importantes, dentro de un interesante programa, será la 12°, que se correrá a partir de las 16.40 horas y que ha sido denominada Premio “9 de Julio de 1816”. Los inscriptos en la misma son Such is life (1), Expresiva Ilusión (2), Caravash (3), Gold Arrow (4), El Parrandeo (5), Tanguera es (6), Master Derbo (7), Interpasión (8), Che Feli (9), Numbre Seattle (10), Prontero Letal (11), Isabel Banker (12), Forastero Champ (13), Me Gustas Tub (14) y Lima Tango Alfa (15).

La otra carrera que estará entre las principales, será la 13°, que se desarrollará desde las 17.20 y que se desarrollará sobre 1.300 metros. Los inscriptos para la misma son: Negrita Poderosa (1), Negrito Lindo (2), Esperame boy (3), Negrita de Tío Pujio (4), Potro Phine (5), Miss Candice (6), Bon Amistad (7), Che Norah (8), Un Cardo Pampa (9), y Piensa for me (10).

La reunión tendrá además varias cuadreras y un par más de carreras sobre más de mil metros de distancia.