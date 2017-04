“Si consideramos la inflación, el consumo bajó casi un 30%”

“Los comerciantes no estamos con una alerta roja, pero hay una luz amarilla prendida”, manifestó Roberto Salomón, presidente de Acovim

“Comparado con 2016, hay un 30% menos de consumo este año”. Así lo manifestó Roberto Salomón, presidente de la Asociación de Comerciantes Villa María (Acovim), a EL DIARIO.

“Los ingresos por ventas fueron los mismos en el primer semestre de 2016, en dinero. Pero qué significa: que hay un 30% menos de consumo que el año pasado. La plata fue la misma, pero si hay una inflación del 28% ó 30%, tenes que vender un 30% más. No en cantidad de productos, sino en efectivo, eso sería estar igualando el año pasado”, detalló.

En la edición del jueves de nuestro medio, el presidente de la Asociación de Empresarios de la Región Centro Argentina (AERCA), Franco Monetti, dijo que el primer trimestre del año en el comercio local fue “igual” que el mismo período de 2016 y que “en algunos rubros” se percibió una “levísima mejora”.

“Eso no puede ser auspicioso y no se puede estar festejando. Aparte, no tienen datos desde AERCA para respaldarse en decir esto porque cuando se les preguntó qué rubro esta mejor parado, respondieron que es difícil hacer un balance por sector y que se manejan mucho por el boca en boca. Pero ellos tienen a la CAME que les brinda todos los números”, manifestó Salomón.

“Hay problemas que antes no teníamos”

Salomón expresó que situaciones que antes no se venían en nuestra cuidad, como los comercios abiertos en horario de corrido, son estrategias para palear este momento y poder sostenerse. “Tenemos que usar todos los recursos y extremarlos para dar respuesta a situaciones que nosotros preveíamos que podían llegar a suceder con un cambio de gobierno”.

“Yo no digo que estemos con una alerta roja, pero hay una luz amarilla prendida. Se ven comercios que cierran, por supuesto”, agregó.

Desde hace unas semanas se puede ver en la misma vereda, por bulevar España entre Catamarca y San Juan, tres locales comerciales cerrados con carteles de alquiler

El crecimiento de la economía, la falta de rentabilidad, el alto costo de los impuestos, servicios, de las cargas sociales y los alquileres de los locales, son los puntos que marca Salomón como los causantes de esta situación: “Algunas medidas del Gobierno ayudaron y otras no. Precios Transparentes fue un confusión, ni ellos mismos sabían muy bien qué es lo que querían hacer. La continuidad del Ahora 12 y Ahora 18 sí fue una buena medida y nosotros lo vimos como positivo. Me da la impresión de que la idea es bajar el consumo para que baje la inflación y creo que por ahí no pasa. El crecimiento no viene por ese lado y por disminuir el consumo interno, porque le bajás la calidad de vida a la gente”.

“Todo está por verse”

“Hasta ahora estamos como el primer día. Uno recorre Buenos Aires con los proveedores y estamos encontrando fábricas que ya no pueden producir. No tienen crédito, a los proveedores si no van con el dinero en efectivo no les hacen entrega de la materia prima y de esa forma no se puede producir”, señaló Salomón.

Además, destacó que cada vez ingresan más productos importados: “El producto importado está entrando. Hace 15-20 días hubo una invasión en el rubro calzado, que es uno de los más afectados junto con el rubro indumentaria. Noto muy preocupados a los fabricantes. Voy una vez por mes y veo que hay cada vez menos stock y eso me preocupa”.

Para finalizar, destacó que hay que cuidar el consumo interno: “Cuando hablo del comercio y los servicios, hablo del mayor generador de empleo en blanco de la Argentina y esos son números ciertos”.