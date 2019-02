Carpa prensa – Alejandro Lerner

Minutos antes de subir al escenario Hernán Figueroa Reyes, el cantautor Alejandro Lerner manifestó ante los medios que es “un privilegio” participar del Festival Internacional de Peñas.

El artista destacó haber traído a su familia a la ciudad “porque las condiciones están dadas. Cuando vengo con mi mujer y con mis hijos, veo en las plateas padres con sus niñitos y me encanta. Creo que la música popular es una gran fiesta de la cultura y si hay algo que necesita nuestro país es volverse a enamorar de su cultura y escuchar su propia música, creo que es un paso importantísimo”.

Sobre su 2018, en donde festejó los 35 años de “Todo a Pulmón” y sobre su participación en varios festivales durante esta temporada de verano, Lerner manifestó que viene con “una vida muy intensa”: “El año pasado fue fuertísimo a través de la nueva versión de esta canción que se llama ‘Todo a Pulmón’. Es una canción que compuse en el último año de la dictadura militar y se lanza en el 83, así que también coincide con los años de democracia que tenemos. Es una nueva versión que incluye artistas como Abel Pintos, Axel, Sandra Mihanovich, Lali Espósito, La Sole, Rolo de La Beriso y el maestro León Gieco. Cuando hay corazón no importa cuántos años tenés o el género de música que hacés, hay una sola intención que es darlo todo y compartir. En el escenario hoy voy a tratar de hacer eso, compartir con los artistas que quieran venir. Mis amigos están invitados para subirse al escenario y hacer un poco de lío conmigo”.

Consultado sobre una foto que se viralizó en redes sociales, en donde se lo veía a Alejandro Lerner junto a Palito Ortega, Cacho Castaña (quien subirá el domingo al escenario del Anfiteatro), Amanda Miguel y Diego Verdaguer, el artista simplemente manifestó que se trató de un asado de amigos: “Fuera de cualquier ámbito de trabajo. Fue un encuentro muy lindo, como tiene que ser. Un encuentro de amigos en donde nos contamos anécdotas. Cacho está aquí hoy y está preparando su concierto sinfónico, que creo que va a ser un lujo. Eso también sucede en nuestras vidas, en un momento nos juntamos, nos sacamos cualquier rótulo que podamos tener y somos simplemente amigos que se juntan”.

Sobre si viraría su repertorio a ritmos como el reguetón, como hicieron otros artistas como Luis Fonzi o recientemente Alejandro Sanz, Lerner manifestó que “no se pone obligaciones en su faceta creativa”: “No me obligo a ir a la moda. Soy un compositor de canciones. Si me junto con alguien y de pronto es un buen compositor de reguetón, sí. Pero nunca lo voy a forzar para no perderme el tren. Soy sincero, el ritmo es un ritmo que está bien, pero hay canciones que son horribles”.

Consultado sobre su visión del rock nacional hoy, teniendo en cuenta cómo ha mutado a través del tiempo, el cantante expresó que viene de una generación en donde se escuchaba a The Beatles, Almendra, Manal: “Se empezaba a generar una movida creativa. Sobre todo porque The Beatles generaron esa revolución. Pero en el rock que me tocó vivir como artista, tenía mucho que ver que teníamos una gran necesidad de expresar nuestra bronca y nuestras ganas de volver a tener libertad. Somos rockeros que tuvimos que pasar por el proceso militar y eso marcó mucho la letra y la poesía. Hoy los problemas que tenemos, malos, chiquitos o grandes, son problemas que se conviven en democracia. El rock quizás no tiene la profundidad que tenía antes, porque antes también las necesidades eran mayores. La bronca y la represión eran mayor y cuando uno reprime algo, solamente crece. Por eso creció tanto la poesía del rock argentino”.

“Una gran fiesta”

Según adelantó, el repertorio que se iba a escuchar minutos después en el escenario “va a ser de fiesta”: “He compuesto canciones que han sido digamos clásicos, como “Volver a empezar”. Pero también hay canciones que mucha gente no sabe que yo la compuse, como ‘Tren del Cielo’”.

Finalmente, La Sole subió al escenario durante el recital de Lerner e interpretaron juntos esta canción.