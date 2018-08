“Si los lotes están, que el intendente los muestre”

Programa Lo Tengo – Bustamante respondió a los dichos de Martín Gill

El concejal de la UCR consideró que los planes anunciados por el Gobierno responden a promesas de campaña, que no se cumplen y que se “juega con la ilusión de la gente”

Un día después de que el intendente Martín Gill asegurara que los lotes del Programa Lo Tengo “están y se van a otorgar”, el concejal del radicalismo Gustavo Bustamante lo desafió a que “los muestre”.

“El intendente dijo que los lotes están, pero no los tienen, qué van a entregar. A los lotes donde han sido sorteados no los tienen, a la mayoría de la gente le pusieron un lote en Parque Norte, con lo que valen, pero en ese barrio no hay lotes”, insistió el concejal de Juntos por Villa María.

“Si dice que se van a entregar, que diga también dónde están los lotes, que los muestre, porque para mí no existen y se le sigue mintiendo a la gente, no hay banco de tierra”, afirmó.

“Le envié dos pedidos de informe al intendente por este tema, y no me ha contestado ninguno”, aseguró.

“El jueves pasado, por segunda vez y debido a que el primero no había sido respondido, le presenté un pedido de informe para preguntarle por qué es la demora en la entrega de los 51 lotes, porque nos han llegado quejas de los vecinos al bloque, además de lo que se lee en las redes sociales”, remarcó.

“En esa nota le solicité que nos informe sobre la cantidad de lotes que dispone la Municipalidad destinados al Programa provincial Lo Tengo, la ubicación con especificación de los barrios donde se encuentran y las superficies de los mismos”, contó el concejal.

“Con fecha 28 de mayo de 2016 resultaron 51 beneficiarios del sorteo realizado por la Lotería de la Provincia de Córdoba, en el marco del Programa Lo Tengo: 45 en barrio Parque Norte, tres en el barrio San Martín y tres en el barrio San Juan Bautista, estos datos fueron extraídos de la página web oficial del mencionado programa provincial”, detalló.

“El primer pedido de informe fue realizado con fecha 19 de abril de 2018, no tuve respuesta y no se avanzó en nada, hicieron algunas reuniones con vecinos, pero no se solucionó nada”, subrayó.

“La gente que ha salido sorteada está preocupada porque no tiene novedades y consideramos que los 51 beneficiarios, desde el 28 de mayo de 2016, no pueden continuar sin respuestas”, reiteró.

Promesas incumplidas

“Nos preocupa la situación, debido a que el Gobierno provincial ha generado una gran expectativa entre los ganadores ya que se trata de una de las necesidades más importantes”, señaló.

“Teniendo en cuenta que el gobernador de la Provincia (Juan Schiaretti), ya en campaña, sale a prometer viviendas como lo hizo en otras municipalidades del interior, nosotros queremos saber qué va a pasar con los lotes del Plan Lo Tengo, porque los anuncios ya dejan de ser planes concretos para ser promesas de campaña”, consideró Bustamante.

“La semana pasada Schiaretti anunció el Programa Vivienda Semilla, al que adhirió Villa María, es decir, se siguen anunciando planes y no se cumple con nada, son solamente anuncios”, insistió.

“El plan Lo Tengo es más o menos de cuando empezó la campaña legislativa para el año pasado, entonces queremos que dejen de ser promesas de campaña y que a los anuncios los hagan efectivos, queremos que se cumpla con la entrega a la gente de los 51 lotes de Lo Tengo”, enfatizó.

“Esto no sucede solamente en nuestra ciudad, sino que en otras partes de la provincia de Córdoba se han hecho estas promesas, pero no se avanza al respecto. Hablando con concejales del radicalismo de otros lugares supe que ha pasado lo mismo, estas son promesas que hace el Gobierno de la Provincia y los intendentes se prestan, pero tienen a la gente a las vueltas”, sostuvo Bustamante.

“En Corral de Bustos se han cursado notas al secretario de Viviendas a nivel provincial porque no tienen novedades del avance de este sorteo, también en Carlos Paz y Alta Gracia ha ocurrido. Creemos que esto no es grato, y mucho menos justo jugar con la ilusión de la gente por mera burocracia y falta de gestión”, apuntó.

“Lo instamos al intendente a que se aceleren los pasos para entregar a cada uno de estos beneficiarios lo que les corresponde, en tiempo y forma”, concluyó el concejal.