“Si no garantizan los medios para que se cumpla, ninguna iniciativa es buena”

Colegio de Abogados – Frente al proyecto de reforma del proceso laboral

Mañana disertará en Villa María Ricardo Giletta, camarista cordobés, quien abordará las cuestiones en torno al proyecto de reforma del Código de Procedimiento para la Justicia del Trabajo

“Frente al proyecto de reforma de los códigos de procedimiento, en este caso laboral, el Colegio de Abogados, antes que se convierta en ley, le acerca a los colegiados una propuesta de análisis de la iniciativa”, dijo Santiago Tovo, presidente del Colegio de Abogados, al hacer referencia a la charla prevista para mañana con Ricardo Giletta, vocal de una Cámara del Trabajo de Córdoba Capital.

Itatí Demarchi, integrante del Colegio y vicepresidente de la regional Sudeste de la Asociación de abogados laboralistas, remarcó la trayectoria del disertante, quien “tiene mucho escrito sobre derecho del trabajo y que además, durante gran parte de su carrera fue abogado litigante”.

La charla será a las 17, en la sede la institución. Los abogados aclararon que el tema es el “procedimiento” para Córdoba y no las reformas de fondo sobre la legislación laboral que analiza el Congreso de la Nación.

Sobre el proyecto

La Legislatura provincial analiza en comisiones proyectos de reforma de los códigos procesales, con el fin explícito de “agilizar” los trámites judiciales.

“El Ministerio de Justicia de la Provincia cree en el proyecto de Justicia 2020 y en los métodos alternativos de resolución de conflictos para agilizar la Justicia. Obviamente que todos estamos de acuerdo en agilizar la Justicia, especialmente nosotros, que ponemos la cara frente a los judiciables; pero el punto es que con esa promesa, se intenta producir cambios que, si no vienen de la mano de recursos financieros y humanos, no pueden dar respuesta a ese objetivo”, planteó Demarchi, quien integra la conducción provincial de la Federación de Colegios de Abogados. “Vamos a apoyar lo que permita mayor celeridad para resolver conflictos, pero vamos a exigir que doten de los recursos necesarios para que los proyectos no queden solo en el papel”, apuntó Tovo. “Si no, puede pasar como ocurrió con la reforma de la ley de Riesgo de Trabajo, a la que Córdoba adhirió. Al no contar con la estructura suficiente, se producen demoras y por lo tanto, no ocurrió lo que prometieron, que era agilizar la Justicia”, plantearon.

Sobre la iniciativa concreta que analiza la Legislatura de Córdoba para reformar el procedimiento en el ámbito laboral, los abogados informaron que para aquellos casos simples, se “acortarían” los plazos procesales para llegar a fallo en menor tiempo.

Estos casos serían los despidos sin causa, los accidentes típicios que tienen reconocimiento de la ART o los juicios donde se piden medidas autosatisfactivas por hechos que no requieren mayor conflicto a la hora de probarlos.

Para ello, se creará -siempre siguiendo el proyecto- una nueva figura que se llamará “juez del trabajo”, que puede emitir fallos en esos juicios, evitando que tengan que pasar, como es actualmente, del Juzgado de Conciliación, que recepta la causa y reúne las pruebas para elevarlos a la Cámara laboral, que termina resolviendo tras las audiencias.

Esa misma iniciativa establece que Villa María sería una de las sedes judiciales donde se crearía el nuevo juzgado.

Otro punto interesante de la reforma es que promueve la digitalización del procedimiento para evitar el uso del papel en todos los trámites judiciales.

“Todo muy lindo y académicamente correcto en el papel, pero sin recursos, no va a mejorar el sistema”, concluyeron.