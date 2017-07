“Si tengo un nombre dentro del fútbol, es por este club”

Hace una semana daba su última vuelta olímpica como jugador y hoy tiene el desafío de conducir los destinos futbolísticos del León villanovense tras la sorpresiva partida de Mauricio Morales

Cuando hace siete días daba una nueva vuelta olímpica con el club de sus amores, Alem de Villa Nueva, seguramente Cristian Agosto no imaginaba que sería la última como jugador. Así se dio luego de la repentina salida del entrenador Mauricio Morales, quien no renovó su vínculo con el tricolor por algunas diferencias económicas y dejó el lugar vacante. Los dirigentes no dudaron un instante y fueron a buscar al “gran capitán” para sucederlo. El histórico defensor aceptó la propuesta y ayer fue presentado como el nuevo entrenador del plantel superior.

En una conferencia de prensa desarrollada en la sede social del club, Agosto comenzó diciendo: “Quiero agradecerle a toda la gente que vino a recibirme, a la Comisión Directiva por confiar en mí y a mis ahora excompañeros”.

“Esto es un orgullo para mí. Espero estar a la altura de las circunstancias. Antes peleaba por tratar de ser el mejor y ahora debo hacerlo para el equipo, del cual yo voy a ser la cabeza, sea el mejor”, aseguró y a la vez expresó: “Las cosas del fútbol dirán si estará a la altura o no. Me siento capacitado para hacerlo y quiero transmitirle mi anhelo a los jugadores que tenga que dirigir. Estoy con muchas ganas de trabajar, voy a volcar toda la experiencia que he acumulado a lo largo de mi carrera como jugador”.

En cuanto a la conformación de su cuerpo técnico, Agosto adelantó que “voy a trabajar junto al preparador físico, Franco Stäuble, a quien más que como un compañero considero como a un amigo”.

“También van a trabajar Leandro Pautasso y Matías Tissera. Además hay un exjugador del club, que fue bicampeón aquí, que está tratando de acomodar algunas cuestiones laborales para ver si puede sumarse a nosotros. Si él no puede, buscaré a otro”, informó.

A la hora de hablar de incorporaciones que podrían llegar al “tricolor”, el flamante entrenador manifestó: “Hay poco tiempo para incorporar refuerzos. El campeonato ya está encima y hay gente que ya se ha comprometido con otros clubes, pero no descartamos la llegada de algunos jugadores”.

“Agradezco a los dirigentes por tratar de mantener el plantel, hay buen material y hay chicos que vienen pidiendo pista desde abajo, así que nos enfocaremos en eso y trataremos de hacerlos crecer dándoles la oportunidad que se merecen”, indicó.

En relación al alejamiento de Mauricio Morales, sostuvo: “Su partida me sorprendió. Más allá de que era nuestro técnico, yo me crié con él y compartimos muchas cosas juntos, pero por las cosas del fútbol no llegó a un acuerdo económico”.

“Sabía que estaba a la vuelta de la esquina la chance de ser entrenador de Alem. Me hicieron una propuesta, la analicé mucho y creo que es el momento indicado para hacerlo, más allá de que yo me sentía bien para jugar”, agregó.

Una nueva responsabilidad

En otra parte de la rueda de prensa, Agosto indicó: “Más allá de que ya vengo trabajando en las inferiores, por supuesto que ahora la responsabilidad será el doble y quiero ver para qué estoy”.

“Si tengo una ventaja es que conozco a todos los jugadores del plantel, a cada rinconcito del club y a todos los jugadores que vienen de abajo, por lo que me voy a basar en tratar de subir chicos en la medida que sea posible”, dijo.

A la hora de hablar de los objetivos inmediato en esta nueva función dentro del club, indicó: “La idea es enfocarnos al principio en el torneo local, sin dejar de lado lo que se viene a futuro. Trataremos de cumplir con las expectativas del club y de toda su gente en el plano local y después pensaremos en el plano nacional para lo que se viene”.

Sus referentes

Consultado a cerca de los entrenadores que más lo marcaron en su época como jugador, contestó: “Si me preguntan qué entrenador me marcó como futbolista, a la mayoría de los títulos que tengo los gané con Marcelo Alamo”.

“Durante toda mi carrera traté de sacarle algo a cada DT que tuve, y he tenido a varios, pero él me marcó mucho. También tuve la suerte de que me dirigiera Cacho Fiandino en un seleccionado de la Liga y también me dejó muchas cosas”, destacó.

A esa respuesta añadió que “al Chopo siempre lo tuve como compañero y hace poco como entrenador. Para ser sinceros, también voy a tomar cosas de él, porque me dejó mucho a pesar de que solamente me dirigió un campeonato”.

“Me hubiese gustado tenerlo más tiempo, pero lo seguiré viendo y consultándolo porque hay que nutrirse de todos”, contó.

El hincha de Alem

Por último, Agosto habló sobre la importancia que le da a la hinchada tricolor y al respecto manifestó: “Siempre digo que la gente de Alem es muy especial y a eso lo digo acá y a todos los lugares a los que voy. Gracias a Dios jugué en varios clubes, pero siempre rescato a la gente de este club, que es increíble”.

“Sé que a mucha gente de la que estuvo en nuestra cancha en la final ante Universitario al día siguiente no le alcanzó la plata para comer o para pagar un impuesto, pero fueron a alentarnos y lo mínimo que podíamos hacer nosotros era regalarle un título”, valoró, y finalizó su testimonio dejando un claro mensaje: “Si tengo un nombre dentro del fútbol es por este club, entonces toda mi vida voy a estarle agradecido a su gente”.

Despegar a nivel nacional

Por su parte, el presidente de la entidad villanovense, Gustavo Lloret, expresó: “Nuestra idea es que dirija este campeonato de la Liga Villamariense y, como tenemos la posibilidad de entrar al Federal B el próximo año, ya le dimos nuestra palabra a Agosto para que el pueda encabezar esa participación en el torneo nacional”.

“Tenemos cinco meses para trabajar y ya contamos con la experiencia del Federal C. Queremos que el club despegue a nivel nacional, porque tiene fuerza, apoyo de la gente y de algunos auspiciantes”, argumentó.