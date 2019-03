“Siempre priorizamos a los que menos tenían y los que menos podían”

Audiencia pública – La auditora general dio su informe anual

Alicia Peressutti hizo un extenso recorrido por los casos atendidos en 2018 y aseguró que obtuvo ayuda más allá de los colores políticos

Cumpliendo con la Carta Orgánica Municipal, la auditora general, Alicia Peressutti, brindó su informe de gestión anual en el Concejo Deliberante, ampliando conceptos que había adelantado esta semana ante El Diario. Con un inusual marco de público, y acompañada de la auditora adjunta, Eugenia Gancedo, quien tuvo más de una intervención, Peressutti destacó el trabajo en conjunto que hacen todos los integrantes de la dependencia a su cargo.

“La Auditoría se sostiene con dos oficinas más que funcionan en el mismo lugar, con las que tenemos convenio: la Defensoría de la Nación y la Defensoría de la Provincia, que nos habilitan en cuestiones en las que no tenemos potestad”, aclaró, y aseguró que trabajan con más de 100 temas diferentes, entre los que mencionó tarifas, problemáticas entre vecinos, reparación histórica, obras sociales, despidos, seguros, estafas por viviendas, alquileres, multas de vehículos mellizos, créditos, planes de ahorro, los relacionados a personas privadas de la libertad, a ordenanzas municipales y a legislación provincial y nacional.

A la vez, dividió el trabajo en dos ejes: las problemáticas sociales por la crisis que se atraviesa y defensa del consumidor. Dentro de las problemáticas sociales situó los casos de los colectivos más vulnerados, como discapacidad, con el amplio abanico de situaciones que alcanza; y adultos mayores, que incluye desde el acompañamiento para un trámite hasta gestiones ante PAMI y ANSES. Luego precisó que reciben reclamos de organismos nacionales, provinciales y locales, entre los que citó los servicios de agua, luz y gas.

“Energía eléctrica y gas fueron una constante de 2018, por el gas se logró una multa por facturación estimativa de seis millones de pesos, y en el caso de la luz, los reclamos han sido más de comercios que de particulares”, puntualizó. En este punto, reconoció que fue muy difícil obtener respuestas de la distribuidora de gas para obtener solución a los reclamos, en cambio, sí las tuvo de parte de la Cooperativa 15 de Mayo y en Córdoba por las demandas relacionadas con la luz.

Al mencionar las intervenciones que se presentaron relacionadas a niñez y adolescencia, indicó que se trabajó en conjunto con el juzgado, la SENAF y el municipio, a la vez que afirmó que se presentaron situaciones de consumos problemáticos que en oportunidades involucraron a pequeños de 11 años.

Un enlace con la gente

“Somos una unidad de enlace entre la gente y las instituciones las 24 horas, nos llaman hasta las personas con familiares enfermos para que los traslademos al Hospital Pasteur, tal vez nos digan que no estamos para esto, pero hay que repensar qué tenemos que hacer los funcionarios públicos, cuáles son nuestras funciones, y creo que podemos hacer todo lo que no nos prohíba la Carta Orgánica, en función de ayudar a la gente”, remarcó.

Agregó que trabajan entre 40 y 80 casos por día, que tratan de resolverlos sin llegar a abrir un expediente para no demorar su solución.

“En el PAMI, Juan Zazzetti puso una persona para evacuar nuestras consultas, en APROSS tenemos una delegada en Córdoba y también en el Ministerio de Justicia hay alguien para que nos ayude”, afirmó.

Luego, aseguró que con la Auditoría, todos se corren de sus espacios partidarios.

Reconoció las actuaciones de los anteriores auditores generales y dijo que las fue profundizando, destacó el trabajo diario realizado con Desarrollo Social y Discapacidad del municipio, y la colaboración de los sindicatos. Además, señaló que todas las áreas de Nación y de Provincia que tienen representación en Villa María les han “abierto las puertas”.

“Todos entendieron que somos un lugar neutral, en el que atendemos a todo el mundo por igual, porque la necesidad de la gente no tiene un color político”, sentenció, y consideró que en el caso de un cambio de gobierno deberían mantenerse en el mismo espacio a las personas de diferentes partidos.

Casi al finalizar, precisó que tuvieron más de 600 audiencias y más de 500 resueltas.

“Trabajamos por lo que cobramos y por lo que no cobramos, pero creo que ningún funcionario debe quedarse solo con lo que es de su competencia, hay que priorizar a la gente más necesitada, quizá a veces nos equivocamos, pero siempre priorizamos a quienes menos tenían y menos podían, los que estaban en soledad y sin recursos”, aseguró.

“Este es el último año y esperemos que el que quien continúe lo haga con la misma línea de amor en lo que hacemos”, concluyó.

Propuestas de todos los sectores

Al finalizar su informe, ante los medios de prensa, Peressutti sostuvo que ha recibido propuestas de todos los sectores para trabajar.

“Tal vez no sea el último año, cuando me preguntan adónde quiero estar, les digo que quiero seguir en la Auditoría, es el lugar que más me gusta y en el que siento que puedo hacer algo”, afirmó.

“Ya me han hecho otras propuestas y les dije que no, porque no los quiero”, aseguró, y recordó que tuvo propuestas del ex vicepresidente Julio Cobos.

“Hemos conversado con el intendente Martín Gill y me preguntó qué expectativas tenía, me dijo que le gustaría que siga, porque reconoce el trabajo. Ojalá pudiese seguir en la Auditoría, tendría que poder ir en todas las listas, porque me llevo bien con todos”, indicó, y agregó que de los demás sectores políticos le han ofrecido trabajo.