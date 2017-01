“Siempre quise jugarla con Rivadavia”

Andrés Ribone es un referente del vóleibol local. Se formó en Rivadavia, luego completó esa etapa juvenil en Bolívar Vóley y, posteriormente, en la Liga Nacional A1 ha tenido presencias en el Villa María Vóley, Sarmiento de Chaco, Deán Funes (en A2), Boca Juniors, Obras de San Juan y ahora Alianza Jesús María, en la pasada temporada. Con experiencias en seleccionados argentinos de base y un Mundial de Menores encima, el jugador nacido en Silvio Pellico, pero radicado desde pequeño en la ciudad, llega a Rivadavia para convertirse en uno de los refuerzos más importantes de los canarios.

Con varios años de experiencia compitiendo en el máximo nivel del vóley nacional este año se suma al proyecto de Rivadavia, que ha logrado conformar un equipo con pretensiones de convertirse en protagonista. Los canarios integrarán el Grupo B, junto a Libertad de San Jerónimo, Echagüe de Paraná (sus dos primeros rivales), Policial de Formosa, Social Monteros y Tehuelches (ambos de Tucumán).

Con el punta-receptor dialogó EL DIARIO, previo al debut de este sábado.

-¿Cómo se vive la previa de lo que será tu primera Liga con Rivadavia?

-Desde que Rivadavia comenzó a jugar la Liga, esta será la tercera temporada, me dieron siempre ganas de volver a jugar acá. Hablaba con los chicos y me daban ganas de estar con ellos y participar. No se daba en ese momento, ahora se dio todo redondo, para el club, para mí, que puedo estar acá en Villa María, viviendo y estudiando. Estoy muy contento. Siempre quise jugar acá desde que está en la Liga.

-¿Cómo se armaron y como ves a la Liga?

-Veo una Liga muy dura, con muchos equipos. Muchos de estos se han preparado para ascender. Siempre eran dos o tres, como mucho, los que se preparaban para ascender. Este año somos varios, Libertad de San Jerónimo, estamos nosotros, Monteros de Tucumán, Catamarca también se armó muy fuerte, también San Lorenzo. Seguramente me olvido de alguno. En algunos casos, no me he enterado quienes se han sumado.

-¿Cómo están para el debut?

-Estamos muy bien. Hace tiempo que estamos entrenando. Nos falta un poco ajustar algunos detalles. En la mayoría de los amistosos no logramos demostrar lo que entrenamos. Pero es normal, por la falta de rodaje y que no hemos jugado tantos amistosos. Todo eso sumado a lo exigente que ha sido la pretemporada en la parte física y entrenando en la parte técnico-táctica.

-Casi todos los amistosos han sido con la parte de carga de la pretemporada…

-Sí. Es así. Yo al equipo lo veo bien. Esperemos que juguemos buenos partidos este sábado y domingo. No es solamente ganar, sino jugar bien. Y una cosa va a llevar a la otra.

-Con los dos primeros rivales ya se conocen, ambos los han enfrentado en amistosos previos. ¿Son cosas que suman?

-Sí. Por supuesto. Jugamos contra ellos y los vimos jugar contra otros equipos. Entonces sirve para tenerlos estudiados. Nosotros tenemos un cuerpo técnico muy atento a esas cosas, que trabaja mucho, que le gusta ver videos y estadísticas. Eso le permite darnos información que nos ayuda a la hora de jugar.

-¿Soñás con el ascenso?

-Sí. Más vale, desde el principio. Desde antes de empezar a entrenar.

Es hombre de la casa y lleva la camiseta amarilla y negra pintada en la piel, pero por primera vez jugará para el Canario una Liga Nacional A2. Lo espera con muchas expectativas y es una de las figuras de un plantel que sueña con ser protagonista.

El fixture canario

Estos serán los partidos de la fase regular de Rivadavia, que integrará el Grupo B

Fecha Hora Partido

14/01 21 Rivadavia-Libertad

15/01 21 Rivadavia-Echagüe

21/01 21.30 Social Monteros-Rivadavia

22/01 21:30 Tehuelches-Rivadavia

26/01 21 Rivadavia-Policial

12/02 21 Libertad-Rivadavia

12/02 21 Echagüe-Rivadavia

18/02 21 Rivadavia-Social Monteros

19/02 21.30 Rivadavia-Tehuelches

04/03 21.30 Policial-Rivadavia

Desde hoy

Con siete encuentros adelantados del primer weekend, hoy comenzará la competencia que tendrá, además de la participación de Rivadavia, con otros 25 equipos, divididos en cuatro zonas, para disputar la fase regular que se extenderá hasta el 5 de marzo. Posteriormente, el torneo continuará con la fase de cuadrangulares (clasificarán los cuatro primeros de cada grupo), semifinales y finales.

En el primer weekend habrá juego en diez provincias diferentes: Catamarca, Córdoba, Formosa, San Juan, Mendoza, Tucumán, Neuquén, Río Negro, Salta y Buenos Aires.

Serán 26 equipos de 14 provincias, que jugarán en sus respectivas zonas, en el formato de todos contra todos, a dos ruedas.

Las Zonas: Zona A: Ateneo Catamarca, Obreros Catamarca, Unión Villa Trinidad (San Juan), Banco Hispano (San Juan), Estudiantes de La Plata, La Matanza, Selección Argentina. Zona B: Social Monteros, Tehuelches, Bernardino Rivadavia, Libertad de San Jerónimo, Echagüe de Paraná y Policial de Formosa. Zona C: Central Norte de Salta, Monteros de Tucumán, Villa Dora (Santa Fe), Club Rosario Vóley, CoDeBa, Municipalidad de San Martín, Jujuy Vóley. Zona D: Defensores de Viedma, Neuquén Vóley, Independiente de Trelew, Escuela Municipal Vóley (Puerto San Julián), San Lorenzo, Vélez Sarsfield.

Primer weekend: Hoy: Zona A: 20.30 horas: Obreros Catamarca vs Unión Villa Trinidad (San Juan); 22 horas: Ateneo Catamarca vs Banco Hispano. Zona C: 17 horas: Codeba-Villa Dora y 21 horas: Municipalidad San Martín- Rosario Vóley; Monteros-Jujuy Vóley. Zona D: 21 horas: Neuquén-Puerto San Julián, Defensores de Viedma-Independiente Trelew.

Mañana: Zona B: 21 horas: Rivadavia-Libertad de San Jerónimo; Policial de Formosa – Social Monteros. Zona A: 20.30 horas: Obreros de Catamarca vs Banco Hispano; 22 horas: Ateneo Catamarca vs Unión Villa Trinidad; 21 horas: Estudiantes de La Plata – Municipalidad de La Matanza. Zona C: 21 horas: San Martín – Villa Dora, 21.30 horas: Central Norte-Jujuy Vóley.

El domingo: Zona B: 21 horas: Rivadavia-Echagüe de Paraná, Policial de Formosa –Tehuelches de Tucumán. Zona C: 17 horas: CoDeBa-Club Rosario. Zona D: 21 horas: Neuquén-Independiente Trelew y Defensores de Viedma-Puerto San Julián.