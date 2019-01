Sobre la manipulación de alimentos en el verano

El municipio de Villa Nueva ha enviado recomendaciones sobre manipulación de alimentos durante el verano.

En temporada estival y ante las altas temperaturas, pueden producirse descuidos a la hora de preparar, almacenar y consumir alimentos. Esto puede traer aparejado riesgos en la salud de los vecinos: utilice agua potable, no solo para lavarse las manos y los utensilios que va a utilizar, sino también para preparar hielo, jugos o mamaderas; lave sus manos y las superficies de la cocina con frecuencia; las frutas y verduras deben lavarse cuidadosamente antes de ser consumidas, para evitar tanto la contaminación microbiana como la presencia de productos químicos; cocine completamente los alimentos antes de consumirlos;· durante los días de calor, los alimentos listos para consumir no deben permanecer fuera de la heladera; evite cortar la cadena de frío; transporte siempre los alimentos en forma refrigerada (heladera) y protegidos del sol. Si esto no es posible, elija alimentos que soporten mejor las condiciones de temperatura ambiente (enlatados, frutas o desecados), entre otros.