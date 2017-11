Solicitan la ayuda del municipio

Tras manifestar su preocupación por el riesgo de perder fuentes laborales, ATE pidió la intervención de los ediles ante el municipio, para que les dé contención con trabajos temporales o la conformación de una cooperativa

Concejales del oficialismo y de la minoría recibieron ayer a trabajadores de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos y a dirigentes de ATE, con quienes mantuvieron una reunión por cerca de una hora y media.

“Hay mucha preocupación en nuestro bloque por la situación que plantean los trabajadores, quienes manifestaron que a diario van a la fábrica con la incertidumbre de si van a poder ingresar o no a cumplir con su tarea”, señaló la edil Verónica Vivó al finalizar el encuentro.

“Los trabajadores estuvieron reunidos con el interventor de Fabricaciones Militares, Luis Riva, quien les dijo que se iba a despedir al 20% de los contratados, que serían alrededor de 80 personas, por lo que la preocupación es importante. Hace unos meses ellos tuvieron una reunión en el Concejo y propusimos hacer una mesa de diálogo para seguir el tema, luego lograron que los recibiera el ministro Oscar Aguad, quien aparentemente les hizo promesas que no se han cumplido ni se van a cumplir. Hoy están angustiados y me parece que de brazos caídos, lo que es muy preocupante”, insistió la edil.

“Ellos ven esta situación (de los despidos) como inevitable. Espero que el Gobierno nacional revea este tema, porque el año pasado ya se dejó sin trabajo a 140 personas de otras zonas por el achique de Fabricaciones Militares con la intención de que deje de producirse”, indicó.

“La otra preocupación que tienen los trabajadores, y que nos han pedido expresamente que lo dejemos en claro, es que la gente sepa que no son ‘ñoquis’ ni vagos que no cumplen con los horarios de trabajo, argumento que utiliza el Gobierno nacional para dejarlos sin contrato. Eso no ocurre en la Fábrica Militar y nos pidieron que eso se aclare para sensibilizar en este aspecto”, afirmó.

“Además manifestaron que los que se queden sin trabajo, se irán sin ningún tipo de indemnización por el tipo de contrato que tienen. Es decir que se van a ir con el último sueldo de diciembre y en enero van a estar buscando trabajo, con lo difícil que es ese mes”, remarcó.

“Uno de los planteos que se hicieron en la reunión fue que intercedamos ante el municipio para que, a quienes se queden sin trabajo, pueda darles contención de alguna manera, con trabajos temporarios, a través de la conformación de una cooperativa y hasta con alimentos, es decir, algo como para sostener las necesidades básicas”, sostuvo Vivó.

“Nosotros nos comprometimos a transmitirle esta preocupación al Ejecutivo, seguramente nos vamos a reunir mañana (por hoy) para plantear esta situación y esta contención”, afirmó la edil.

“Ellos ya se han reunido con el Ejecutivo y lo que les aclaramos en la reunión es que son distintas las posibilidades y resoluciones de cada órgano”, aclaró.

“Además, vamos a presentar una resolución manifestando nuestra preocupación por esta situación y pidiéndole al Gobierno nacional que revea esta decisión, porque el movimiento económico que la fábrica genera en la ciudad es mucho. Todos los ingresos de la fábrica los gastan las familias en los comercios de la ciudad, por lo que si ocurren los despidos, este dinero no estará volcado al consumo en Villa María”, subrayó.

“Ya aprobamos una resolución por este tema, pero después nos dijeron que se habían reunido con Aguad y se había resuelto todo. Con esta resolución reiteraríamos la primera”, precisó Vivó, quien agregó que el proyecto se presentará hoy, para ser tratado la semana que viene.

En tanto, desde el bloque de la oposición no hicieron declaraciones tras la reunión. Solo comentaron que fue tranquila, amable, y que se dedicaron a escuchar lo que dijeron los integrantes de la Fábrica Militar.