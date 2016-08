Solicitaron una audiencia con Gill

El bloque de la minoría envió una nota al Ejecutivo para acceder a una audiencia con el intendente, con la intención de plantearle los temas por los que pidieron la interpelación

Los concejales del bloque Juntos por Villa María (JPVM) cursaron una nota al Ejecutivo, solicitando una audiencia con el intendente Martín Gill.

La petición se realizó después de que no prosperara la convocatoria al mandatario local para ser interpelado ante el pleno del cuerpo por la contratación del exministro Angel Mario Elettore.

“Teníamos intenciones de que el intendente se acercase al Concejo para abordar una diversidad de temas cuyo punto de partida fue la contratación del exministro Elettore”, explicó la presidenta del bloque, Nora Landart.

“No sólo queremos hablar de sus honorarios, también queremos hablar de cuáles son los objetivos que se persiguen con su contratación; si se prevé un endeudamiento, de qué alcance es; el ordenamiento administrativo, entre otras cosas”, agregó.

“Según la Carta Orgánica Municipal, estamos facultados para convocar al intendente cuando lo juzguemos oportuno para que concurra obligatoriamente al Concejo a suministrar informes. Lo hicimos a través de una nota elevada al presidente del cuerpo, José Carignano, porque no está establecido que deba hacerse de otra forma”, señaló la edil.

“Carignano nos responde hoy (por ayer) que ésta es facultad del Concejo Deliberante, desconociendo que el bloque también es parte del cuerpo y que, por lo tanto, no es una atribución del presidente ni el mecanismo adecuado para hacerlo y que deberíamos haber presentado un proyecto de resolución. No está establecido que deba hacerse una convocatoria al intendente a través de un proyecto de resolución”, aseguró.

“Es muy grave que el oficialismo decida que un pedido de interpelación no va a tomar curso, como si el Concejo Deliberante fuesen sólo ellos. Carignano, si no va a convocar a Gill, por ser la máxima autoridad debería haber llamado al pleno del Concejo para evaluar la petición de nuestro bloque. Y si no quería que este tema se analizara en el pleno del cuerpo, debería al menos haber convocado a las autoridades del Concejo para definirlo”, remarcó.

“Por eso solicitamos una audiencia con Gill, porque tenemos que seguir la vía institucional que corresponde”, subrayó Landart.

Rechazo en sala

Durante la sesión, Landart pidió que Carignano se rectificara de la nota de respuesta para dejarla sin efecto. También solicitó que sometiera a tratamiento el pedido de interpelación a Gill, aprovechando que estaban presentes todos los concejales.

La propuesta fue denegada por mayoría

Respaldo a Bruno

Por otra parte, la presidenta del bloque JPVM salió a respaldar a su compañera de bancad,a Karina Bruno, luego de que los concejales del bloque Villa María para la Victoria negaran que Carlos De Falco hubiese incurrido en una falta de respeto y maltrato hacia una de las ediles de la bancada de la minoría y aseguraran que “la metodología de trabajo de Bruno es la denuncia constante e infundada”.

“Es inexacto. Si hay una cualidad que le puedo reconocer a Bruno es la prudencia y el rigor técnico que le imprime a cada una de sus intervenciones”, sostuvo Landart.

“El oficialismo está desestabilizado porque diariamente le toca trabajar con una oposición organizada, que toma iniciativas para resolver problemas y para desenmascarar una etapa oscura que ha vivido Villa María, en consonancia con lo que pide la ciudadanía, que es transparencia”, apuntó.

“Lamento mucho que las mujeres del bloque oficialista, que son conscientes de las circunstancias en las que muchas veces trabajamos, se expresen públicamente de esa manera cuando personalmente me han expresado su solidaridad en relación a lo ocurrido en comisión con una de las ediles de nuestro bloque. Ante una opinión de esa edil, De Falco respondió de una manera inadecuada -desde mi perspectiva- por lo que pedí un cuarto intermedio. Efectivamente ocurrió que hubo una reacción desmedida del concejal frente a una opinión, si alude en algo a Bruno, tiene que ver con la labor legislativa que realiza la concejala desde el bloque”, aseguró.

Piden eliminar el estacionamiento de la plaza

Concejales del bloque Juntos por Villa María presentaron ayer un proyecto de resolución donde solicitan al Departamento Ejecutivo Municipal la eliminación de la dársena de estacionamiento ubicada en calle Buenos Aires, entre San Martín y 9 de Julio, que corre paralela a la parada de taxis que se halla sobre plaza Centenario.

Según los ediles, “motiva esta iniciativa que, lejos de contribuir con el ordenamiento del enorme parque automotor con que cuenta la ciudad, esa dársena genera una gran congestión y un trastorno tanto para los conductores como para los peatones, situación que resulta verdaderamente innecesaria”.

Remarcaron que incluso llega a congestionar la calle Buenos Aires hasta su intersección con 25 de Mayo, ya que en la primera se genera un embudo imposibilitando la fluidez del tráfico.