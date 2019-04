Solo con 12 años de antigüedad, un docente supera la línea de pobreza

SADOP – Preocupación por el nivel salarial de los trabajadores de la educación

Un estudio del gremio de docentes de escuelas privadas revela que en el país, el 80% está bajo la línea de pobreza que mide el INDEC. La situación en Villa María, analizada por Edgardo Blangetti

“Un docente en la provincia de Córdoba, con 12 años de antigüedad, recién pasa los $27.747. Y la línea de pobreza está en $27.570”, comenzó diciendo Edgardo Blangetti, secretario general del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) en Villa María.

“Esto significa que de cada 10 docentes, ocho son pobres”, agregó.

Sumado a eso, el mismo gremio hizo un relevamiento a nivel nacional, indicando en los resultados que el 80% son jefes y jefas de familia. “Ya no es un sueldo extra del grupo familiar, sino el principal ingreso o el único”, apuntó Blangetti.

Además de los datos estadísticos, que reflejan el impacto de los aumentos de precios de bienes y servicios en el bolsillo de los trabajadores, el dirigente señaló que lo viene advirtiendo en cuestiones cotidianas. “Por ejemplo, nosotros entregamos bolsones escolares y teníamos que ir a buscar al compañero para llevarle los útiles. Este año, no alcanzaron a llegar que se los llevaron”, planteó.

Otro dato que habla a las claras del sueldo docente es el aporte que hacen al sindicato, que está establecido en un 2% del ingreso mensual del trabajador. “El promedio de cuota sindical está entre $450 y $500”, informó Blangetti, lo que habla de que la media salarial en Villa María es de 25 mil pesos.

“Nos pasa que en muchas escuelas piden profesores y no hay. Los terciarios de formación docente se están sosteniendo por milagro, porque esta situación salarial hace que no sea muy atractivo para un joven estudiar la carrera y cada vez hay menos alumnos”.

“Es muy preocupante porque ante esa realidad, nosotros como gremio no tenemos ninguna participación en la negociación salarial, ni en Córdoba ni en el país, dado que a nivel nacional participábamos de las paritarias que se dejaron de hacer y además, el Consejo Gremial de Enseñanza, que era otro ámbito para discutir el piso salarial, hace dos años que no está en funcionamiento”, dijo.

El hecho de que no se discuta ese piso salarial que impide que ningún docente en ningún lugar del país cobre menos que ese mínimo, perjudica también a trabajadores de la educación que se desempeñan en academias, centros maternales y otros centros de educación. “Ellos están encuadrados dentro de la Ley 13.047 y al no actualizarse los mínimos, hace dos años que no tienen aumento”, planteó.

“Está claro que a los que gobiernan no les importa mucho la educación. Tenemos provincias que cobran $10 mil a $12 mil por mes, es una vergüenza lo que ganan”, concluyó.