“Somos una nueva izquierda con ideas concretas”

Elecciones 2019

Luciana Echevarría encabeza la lista como candidata a gobernadora y legisladora del MST: “Nuestro proyecto es renovador, encabezado por mujeres y somos los candidatos más jóvenes”

La candidata a gobernadora y primera en la lista de legisladores del Movimiento Socialista de los Trabajadores Nueva Izquierda (MST), Luciana Echevarría, visitó la ciudad junto a su compañero de fórmula, Gastón Vacchiani, con la intención de dar a conocer sus propuestas de cara a las elecciones del próximo 12 de mayo.

“Estamos con muchas expectativas en esta oportunidad. Estuvimos muy cerca de conquistar una banca en las últimas elecciones y el espacio fue creciendo y consolidándose. La verdad que vemos que hay buena recepción de la gente porque está cansada de que le mientan en campañas electorales, donde se destinan millones a publicidad y son siempre los mismos los que están hace 20 años gobernando, aunque se quieran mostrar como la revelación y se cambien el nombre del sello. Ellos son los responsables de los problemas estructurales”, manifestó Echevarría en diálogo con El Diario.

El plan de gobierno de esta lista tiene cinco ejes, que aglutina un conjunto de propuestas en cada uno de ellos “para dar vuelta todo”: “Cuando planteamos esto queremos desnaturalizar que esto es lo que hay. Creo que cada vez hay más gente que está cansada no solo de Unión por Córdoba, sino también del otro espacio que se presenta como la alternativa, que ahora va con dos representantes de Cambiemos. Mal pueden traer una solución a Córdoba cuando son los representantes del macrismo que es el responsable de la crisis a nivel nacional”.

“Presentamos cinco grandes banderas, que es una forma de dar a conocer un proyecto que tiene muchísimas propuestas. Nos caracterizamos por ser una izquierda que no solo se limita a denunciar, sino que tiene ideas concretas”, manifestó la candidata, que trabaja como docente y, además, con 36 años, es la postulante más joven en estas elecciones.

Los cinco ejes

En primer lugar se buscará “construir una democracia real”: “Sin privilegios ni corrupción. Esto tiene una batería de propuestas que tiene que ver con recuperar la política como herramienta de transformación social y no un reducto de privilegios para unos pocos”.

Otro de los ejes es la lucha por la igualdad de género y con el derecho a decidir: “Estamos trabajando un proyecto de crianza compartida que tiene una serie de medidas, como, por ejemplo, la extensión de la licencia por paternidad, la apertura de jardines para la primera infancia en toda la provincia a cargo del Estado. Hoy esta todo prácticamente privatizado y quien no tiene dinero no tiene adónde mandar a sus hijos. Estas son unas de las tantas iniciativas”.

Echevarría destacó que gracias al trabajo que se viene haciendo, hoy en el Concejo Deliberante de nuestra ciudad se aprobará la adhesión a la Ley Micaela.

La protección del ambiente es otro de los puntos a trabajar: “Estamos en una situación crítica y tenemos un proyecto para declarar la emergencia ambiental, con un presupuesto específico y planes de reforestación masiva. Hay que terminar con años de políticas que han sido para favorecer a los sectores empresarios más concentrados en detrimento de la salud de todos los cordobeses y cordobesas”.

La defensa de los derechos de los trabajadores también es un eje de campaña: “Tenemos que priorizar la inclusión laboral. Hoy, ocho de cada diez jóvenes están precarizados laboralmente. Hace unos años el call center era el emblema del trabajo precario y hoy es considerado un trabajo de lujo al lado de otros, como, por ejemplo, los repartidores en bicicleta. Calculamos que para que un pibe de esos gane lo mismo que un legislador en un mes tiene que hacer 44.400 viajes. Es la misma distancia que llegar de acá a Egipto, para que nos demos una idea. La salida no puede ser más trabajo precario como hace el Gobierno provincial, que es el programa Primer Paso. La inclusión laboral tiene que estar acompañada de un ente autónomo que persiga el trabajo precario. Hoy, el Estado es el primero que precariza”.

Como último eje mencionaron la defensa de lo público: “Tenemos que jerarquizar la salud y educación pública. Venimos denunciando como trabajadores el vaciamiento de la salud público. Hay un ajuste brutal de más del 20%”, señaló Vacchiani, que además de candidato es médico del neuropsiquiátrico provincial y secretario general de la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS).

“Hoy los últimos datos muestran que hay más de 1.600.000 personas que no tienen cobertura por el deterioro social que estamos sufriendo. Todo eso llega a la salud pública y hay un crecimiento exponencial de la demanda y eso no se acompaña desde el Estado. No se llega a dar respuesta, desde el personal y con los insumos. Además, hay que fortalecer la salud primaria”, señaló.

“Somos un espacio que plantea cosas que otros no. Nuestro proyecto es renovado, encabezado por mujeres y somos los candidatos más jóvenes. En estas elecciones van a haber 300 mil chicos que votan por primera vez, que ya nacieron bajo este gobierno provincial y están sufriendo las consecuencias de sus políticas. Schiaretti es lo mismo que Macri y la gente eso lo ve. Hace falta construir otra cosa y la salida viene por la nueva izquierda”, finalizó Echevarría.

Embarazada de casi nueve meses, la semana que viene Luciana se tomará unos días de descanso de la intensa campaña por el nacimiento de su primera hija.