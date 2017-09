Villa Nueva - Tras las críticas del asesor legal y técnico

Sosa cargó contra Silvano por el segundo Juzgado de Faltas

La jueza de Faltas consideró que el procurador desconoce lo que sucede en su área. Recordó que le habían sacado un empleado y se defendió al mencionar que “no soy yo quien debe enviar cuando se le ocurra las causas a procuración” y aseguró que el municipio no las pide

La novela en torno al funcionamiento del Juzgado de Faltas y la creación de un segundo, tiene un nuevo capítulo.

Luego que el Ejecutivo solicitara un nuevo espacio al Concejo Deliberante, la jueza de Faltas había puesto en duda la necesidad real de contar con otro espacio como el que ella encabeza desde el año 2000.

Ante esto, el asesor legal y técnico de la Municipalidad de Villa Nueva, Marcelo Martín Silvano, cuestionó el funcionamiento y el trabajo que lleva adelante Sosa y su equipo, lo que motivó un nuevo cruce entre ambos.

“Pensamos que el Juzgado de Faltas está abarrotado de trabajo porque uno le pide información y no se la brindan”, reclamó el director de Procuración días atrás en las páginas de EL DIARIO. Ante esto, Sosa respondió que “el abarrotamiento que él estima que existe porque no contestamos informes” es un error. “Debo recordarle al asesor legal y técnico que existe una ordenanza donde en realidad quien es auxiliar del Juzgado de Faltas son todos los funcionarios, con excepción del intendente, los empleados municipales y las fuerzas de seguridad”, planteó.

En ese sentido, aseveró que “respondemos todo tipo de informes, tanto al ciudadano que reclame, como a las otras áreas, salvo que esos informes se refieran a causas en trámite, en ese caso deberá esperar”.

De hecho, mostró y ejemplificó que “la semana pasada justamente se le respondió uno por una supuesta multa por limpieza de terreno baldío, que no son aplicadas por el Juzgado porque aplicamos multas por terrenos con malezas, entonces se le hizo un informe específico y hasta se les indicó que el área que está utilizando el término ‘multa’ no lo haga más”.

Posteriormente, Silvano aseguró que desde 2015 a la fecha la jueza “no pasó una causa a la procuración” y chicaneó: “O toda la gente paga o el Juzgado no está funcionando como corresponde”.

“No soy yo quien debe enviar cuando crea conveniente las causas a procuración”, resaltó Sosa, quien agregó que “es a la inversa, es el Ejecutivo el que solicita al Juzgado la remisión de las causas, de lo contrario si yo lo hago cuando estimo inconveniente, estaría haciendo una intromisión de mi poder sobre el del Ejecutivo”.

De hecho, afirmó que “el que pidió por última vez remisión de causas fue Cavagnero (Guillermo, exintendente) y se las hemos remitido”.

“Que no justifiquen la creación de un nuevo Juzgado diciendo que no funciona como corresponde el existente”, pidió Sosa.

“Lamento mucho que el asesor legal y técnico no tenga contacto directo con lo que está ocurriendo en su propia área”, lanzó la jueza de Faltas. Y con respecto a la afirmación de Silvano sobre que a Sosa “se le concedió el pedido de tener un empleado más”, dijo que “no es así”. “El año pasado se decidió, sin consultar y sin motivo alguno, transferir el secretario del Juzgado a la oficina de Tránsito. Me dejaron sin secretario. Desde 2000 que viene funcionando el Juzgado que yo venía con el mismo secretario. En 2009 ingresó otro personal. Cuando en 2016 se me notifica mediante acta notarial que se transfiere un nuevo agente a este Juzgado”.