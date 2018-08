Steel frame: Un sistema de construcción novedoso

El estudio RGB está compuesto por tres jóvenes arquitectos, Juan Roldán, Gianluca Genesio y Ayelén Berardi: “Formamos el estudio hace poco más de un año, motivados por soluciones constructivas alternativas más eficientes que las ya conocidas en el rubro de la construcción, decidimos reforzar la corriente que traíamos y encarar de lleno el mercado del Steel frame, sumado a las construcciones tradicionales y a otro sistema en ascenso basado en la construcción a través de paneles EPS (Sistema Concrehaus y Casaforma)”.

En esta oportunidad contaron sobre su experiencia con Steel frame, “sin dudas es un sistema constructivo altamente recomendable gracias a sus características de construcción y de prestaciones térmicas”. “Hasta el momento llevamos construido más de 1.000m2 en Villa María y la zona y los resultados son altamente satisfactorios. Hemos construido fundamentalmente viviendas unifamiliares, pero también hicimos comercios y en gran porcentaje realizamos ampliaciones de viviendas. Al ser un material sumamente liviano, y con un tiempo de ejecución menor a cualquier otra forma de construir, ampliar una vivienda mediante Steel frame es la mejor solución. Actualmente estamos construyendo una vivienda de dos plantas y comenzando una vivienda de 197m2”.

Se estiman tiempos de ejecución de entre 3 y 4 meses, por lo que esta virtud es un gran atractivo para inversores que -en los tiempos que corren- desean que su capital aportado sea rápidamente recuperado o muchos clientes que adquieren un préstamo hipotecario y pretenden comenzar y terminar su vivienda en tiempo y forma: “Una casa tradicional la hacés en un año o más. Con este sistema en cuatro meses ya estás viviendo adentro. Ese puntito más de costoso lo ganás en el tiempo, y termina siendo más barato con el costo de los materiales, que hoy aumentan de un mes a otro”.

Como estudio de arquitectura realizan desde el anteproyecto, luego el proyecto, la conducción técnica, la administración de la obra, y mediante su propia constructora (Construvima SRL) ejecutan los proyectos: “Contamos con un equipo especializado para llevar a cabo la construcción, es sumamente importante contar con gente capacitada y perfectamente coordinada ya que es prácticamente un trabajo simultáneo entre todos los rubros electricistas, instaladores sanitarios e instaladores de Steel.

Juan Roldán y Gianluca Genesio explicaron a EL DIARIO que “desde el estudio de arquitectura lo que hacemos es el proyecto, la dirección técnica y además con la constructora, dentro de nuestro estudio, la llevamos a cabo en un sistema en seco que no es prefabricado”. “Ahorra tiempo y es un producto de mucha mejor calidad que el tradicional pero no es prefabricado. La característica que tiene este sistema, distinto al prefabricado, es que tiene diseño y cada proyecto es único. Al cliente se le diseña, se proyecta la casa y construimos lo que al cliente le gusta. No tenemos tipología definida. No son casas de catálogo. Se diseña de acuerdo a lo que el cliente quiere. Cantidad de habitaciones, formas, lineamientos, de un piso o de dos. Ahora tenemos una obra en Las Perdices de dos pisos con este sistema, por ejemplo”.

Alternativas de construcción

Los arquitectos reiteraron que como estudio se ocupan de diseñar de acuerdo a las necesidades del cliente y luego ejecutarlas como el sistema indica. Como constructora ofrecen tres alternativas que a su vez se adaptan cada una a cada necesidad, por un lado sistema llave en mano completo (material y mano de obra), solo mano de obra (el cliente compra los materiales por su cuenta y nosotros solo ofrecemos el servicio de mano de obra) y por último una propuesta llave en mano de materiales y construcción solo de la ‘obra gris’, es decir, la caja muraria, con terminaciones exteriores, cubierta superior y cielorraso, “eso lo dejamos a criterio de cada uno. Tratamos de estar lo más posible en la obra porque tenemos gente para cada rubro que está capacitada. Mientras más abarcamos, más garantías damos sobre nuestro producto. Quedaron determinadas estas tres modalidades, pero básicamente se podría decir que es de acuerdo a cada cliente, se va adaptando”.

“Muchas veces se confunde o se prejuzga a esta manera de construir, al confundirla con viviendas prefabricadas que nada tienen que ver con el Steel framing. Al contrario de lo que muchos creen, este sistema no es nuevo: fue implementado hace más de 35 años en Estados Unidos y es adoptado en todo el mundo para diversos tipos de construcción.

Un sistema novedoso

Los arquitectos detallaron que es un sistema que es un producto mucho más duradero en el tiempo, al ser construido con acero y no con madera, como las casas prefabricadas.

El Steel es un sistema constructivo, en el cual la estructura resistente está compuesta por perfiles de chapa de acero galvanizado de muy bajo espesor, junto a una cantidad de componentes o subsistemas (estructurales, aislaciones, terminaciones, etcétera) funcionando como un conjunto. Una de las características fundamentales del proceso constructivo es su condición de montaje en seco, su rapidez y excelencia en terminaciones. Los perfiles del sistema son fabricados a partir de chapas de acero galvanizadas de espesores reducidos por conformado en frío. Los perfiles predominantes son los denominados montantes en forma de C (PGC) que se instalan en posición vertical a 40cm de distancia entre sí y se atornillan en sus extremos a los perfiles denominados soleras, de forma en U (PGU), que forman los bordes horizontales superiores e inferiores del entramado. Se emplean estos entramados en forma de paneles, piso por piso, anclando las soleras inferiores al piso inferior y la solera superior al cielo y piso superior”, explicaron los profesionales.

Estos entramados son cubiertos luego con placas de revestimientos tipo (OSB) al lado exterior, cartón yeso “Durlock” al lado interior y aislantes como lana de vidrio, separados con una barrera de vapor, atornilladas a los montantes y soleras, constituyendo de esta manera un sistema de construcción “en seco”, por lo cual se distingue de la construcción “húmeda” de albañilería. El Steel framing provee una gran flexibilidad de diseño, mayores luces que las soluciones en madera y mucho menores pesos propios que en las de hormigón armado. Es una solución que puede reducir costos y tiempos de obra y constituye una solución contemporánea, semi-industrializada y con la eficiencia aportada por la estandarización.

Otras de las muchas ventajas del Steel framing es que todos los materiales utilizados provienen de las marcas más reconocidas del mercado nacional e internacional, que cumplen con las normas de calidad total ISO 9000 y las certificaciones IRAM.

El Steel framing utiliza aislamientos térmicos y acústicos, lo que le hace apto para cualquier clima y reduce en forma significativa los gastos de energía en calefacción y aire acondicionado. Las viviendas construidas con Steel framing son térmicamente más eficientes y reducen las patologías propias de la obra húmeda, los plazos de obra se reducen con respecto a la construcción tradicional, ya que gran cantidad de tareas se pueden realizar en forma simultánea, incluso como otra ventaja recientemente fue declarado “construcción tradicional” lo que lo acerca y posibilita el acceso al crédito hipotecario a muchas familias e inversores que se inclinan por esta manera de construir.

Si bien el sistema constructivo presenta muchas bondades, los arquitectos destacaron que es sumamente importante que tanto los proyectos, cálculos estructurales y su ejecución en obra sean supervisadas por un profesional idóneo y entendido en la materia.