Taborda logró su primer título

BOXEO

Al púgil local le alcanzaron 6 rounds para quedarse con el triunfo ante Luis Garay y adueñarse del título Latino de Plata de los Mediano, versión Consejo Mundial de Boxeo

El villamariense Juan Manuel Taborda logró el sábado por la noche su primer título. El invicto y ascendente boxeador local, derrotó por nocaut técnico en el sexto capítulo a Luis “Pony” Garay, oriundo de Río Segundo, en una de las peleas que conformó la velada realizada en Río Cuarto y que fue televisada en directo por Directv Sports.

Taborda, de 25 años, logró de esta manera su primer título como profesional, ya que estaba en juego el cinturón Latino Plata del Consejo Mundial de Boxeo, de los Medianos, que puede proyectarlo internacionalmente.

Taborda (71,900) era dominador absoluto del combate ante Garay (72,500), en la sexta vuelta, cuando el árbitro detuvo el combate. Una serie de combinaciones de golpes en distintos ángulos y planos, dejaron desbordado a un oponente que no tuvo respuestas. Su intento de achicar la distancia para buscar en la corta lograr ventaja, tampoco dio resultado, ya que siguió dominando el villamariense hasta que el árbitro paró el combate y lo declaró ganador.

Ahora el villamariense elevó su invicto a 11 triunfos, con 7 peleas ganadas antes del límite, mientras que Luis Garay, ahora tiene 11 triunfos y 9 derrotas.

La pelea, formó parte de una velada que tuvo una concurrencia cercana a las mil personas que colmó las instalaciones del gimnasio del Club Central Argentino de Río Cuarto y que fue televisada por Directv Sports.

En la última pelea de ese festival, donde estuvo en juego el cetro Sudamericano Superwelter, el riocuartense Adrián “Junior” Sasso (69,300 kg) derrotó por nocaut al 1m 04s del primer asalto, a Nelson “El Leoncito” Devesa (69,500 kg), en una inesperada definición categórica.

Devesa salió muy expuesto desde el inicio del combate y fue conectado por la derecha del riocuartense. El tandilense, se mostró sentido y volvió a recibir las manos de su rival que no desaprovechó para definir rápido la pelea.

Sasso (23 años) consiguió su primer título como boxeador profesional y mejoró su récord, que ahora es de 11 victorias, con 5 ganadas por nocaut, y 2 derrotas. Devesa (22 años) dejó el invicto en esta pelea y ahora su registro indica 8 victorias (4 por la vía rápida), 1 derrota y 1 sin decisión.

Los otros resultados fueron: Juan Cruz Cacheiro (San Telmo) GPP4 a Alexis Agustín Aguirre (Río Cuarto).

Gastón Cabaña (San Luis) GKOT2 a Leonardo Ortega (Río Cuarto).

Diego Astudillo (Mendoza) GPP4 a Iván Cisneros (Santiago del Estero)

Javier Clavero (Adelia María) GPP6 a Esteban Stodulsky (Villa Mercedes)

Juan Manuel Taborda – “Lo dominé toda la pelea”

“Lo dominé de punta a punta. Pensé que iba a ser un planteo más ofensivo, por lo que venía viendo. Es un rival que resiste los golpes y suponía que su plan iba a ser llevarme por delante, pero la pelea salió mejor de lo que esperaba. Primero lo puntée con mi jab de izquierda y noté que sintió mis manos. Pienso que eso le cambió su planteo de pelea. Empecé a trabajar más con mi jab y no hubo forma de que me hiciera errar, todas las manos que tiraba le pegaba”, comentó Juan Manuel Taborda en diálogo con El Diario.

“Yo salí tranquilo desde el comienzo, era una pelea a 10 asaltos. Pero enseguida sentí que mis golpes le hacían daño y empecé a soltarme más. No sabía cuántos rounds iban a durar esta pelea. Pero veía que poco a poco lo iba destruyendo. Lo veía en su cara, estaba desmoralizado y no había forma de que pudiera conectar sus manos, porque él tiraba y yo lo esquivaba. Estaba claro que no la estaba pasando bien. En el quinto lo tuve sentido, y lo salvó la campana. En el sexto salí y la definí. El árbitro terminó parando el combate”, destacó el villamariense.

Sobre lo que viene dijo “mañana (por hoy) vuelvo al gimnasio, para seguir entrenando y esperar lo que viene. No hay nada acordado, vamos a seguir trabajando con Arano, pero no tengo nada firmado, veremos qué pasa”.

“Esperemos que este título sirva para muchas cosas, para prepararme mejor, y estar más tranquilo. Para esta pelea sentí que estuve muy bien preparado; el trabajo físico con mi preparador físico Francisco Polizza se notó y me ayudó mucho, yo me sentí fuerte con aire, veloz y potente, y sé que puede mejorar. Con Merani le metimos duro en el gimnasio. El “Gringo” me conoce, sabe que mi fuerte es el jab de izquierda, lo pulió un poco y luego sabe que tengo que rematar de derecha, ya sea en cross, en gancho o swing. En la pelea no me golpée, es importante no golpearse y cuando menos golpes uno reciba mejor”, señaló.

“Nosotros íbamos preparados para una pelea larga, creía que íbamos a terminar por puntos. Viene de pelear en 75 a 80 kilos, está acostumbrado a boxeadores más pesados. Sinceramente no sentí las manos, bloqueé sus golpes, lo pude conectar mucho. Siento que fue una paliza terrible, del primero al sexto round; no me tocó en toda la pelea. Por eso voy a volver rápido al gimnasio”, finalizó.

Sergio Merani: “Lo dominó siempre”

El entrenador Sergio Merani, volvió al rincón de Taborda luego de un largo tiempo. El “Gringo” lo había tenido de pupilo en casi toda su carrera amateur y al momento de decidir de cerrar su gimnasio, dejó de entrenarlo. Cuando decide volver, Juan Manuel Taborda ya estaba entrenando con Leonardo Rivera, con quien realizó sus primeras 10 peleas profesionales.

En diálogo con El Diario, Merani comentó: “Fue una linda pelea para Taborda. Lo dominó toda la pelea, lo manejó con la mano izquierda, hizo las cosas muy bien e hizo caso al rincón, que en otros momentos no lo hacía”.

Agregó también que “resolvió de la mejor manera. En el quinto round lo tuvo sentido, con una izquierda le rompió la nariz. Y en el sexto salió decidido. Su rival trabajaba poco y no sacaba las manos; Juan pensaba que estaba guardando aire para llegar al décimo round y mi pupilo nunca llegó a pelear hasta el décimo asalto y pensaba que él iba a llegar con poco aire. Pero le dije “mirá como está tu rival, salí y terminá la pelea”. Hizo caso, lo entendió y terminó definiendo el combate en ese sexto round”.