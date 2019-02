“Tagni miente con algo tan sensible como es el problema de las adicciones”

VILLA NUEVA

Desde la Dirección de la Juventud y la agrupación Jotas salieron al cruce del precandidato a intendente por Cambiemos

Desde el interior del municipio villanovense le apuntaron al principal referente que tiene la Unión Cívica Radical (UCR) en la vecina ciudad, Ignacio Tagni, por su capacidad de convocatoria y algunas apreciaciones que habría vertido sobre el dilema de las adicciones.

El coordinador de la Dirección de Juventud de la comuna, Adrián Buteler, sostuvo que el precandidato a intendente “miente con la cantidad de personas que logra juntar” y para demostrar lo dicho precisó que “en las fotos que él mismo subió a las redes se observan no más de 50 personas”.

Por otra parte, el también integrante de la agrupación peronista Jotas, aseguró que Tagni falta a la verdad “con algo tan sensible como es el problema de las adicciones”.

Es importante recordar que el actual concejal de Juntos por Villa Nueva, días atrás, había comentado durante una reunión política que aconteció en el Club Unión Eléctrica que “la droga que hay en Villa Nueva es enorme”.

El presidente del comité departamental de la UCR también remarcó que “hay una demanda grande de un sector para que se empiece a trabajar con eso”.

“Como miembro de la Dirección de Juventud de la ciudad, y como militante social, que luchamos diariamente con este flagelo, no puedo dejar pasar este error voluntario del representante de Cambiemos”, acotó Buteler.

“(Tagni) Reclama que se trabaje en esa problemática, desconociendo que la Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba (RAAC) de Villa Nueva, que funciona en barrio los Olmos, es un ejemplo regional y que es fuente de consulta no solo de las personas que quieren salir adelante y dejar atrás las adicciones, sino también es consultado por sus pares de otras localidades”, manifestó el representante municipal.

En este sentido, el militante aportó que “el viernes pasado la coordinadora del Centro Preventivo de Adicciones RAAC 1, Florencia Mercadal, fue invitada a la inauguración de un espacio similar en Chazón”.

“Es entendible que alguien que solo trabaja cuatro horas por semana y que recién ahora comienza a caminar las calles desconozca la realidad de la ciudad”, opinó Buteler.

“Desconoce la realidad”

“Mientras que el intendente Graglia y su equipo continúa trabajando y gestionando para traer nuevas obras y programas que mejoren la calidad de vida de los villanovenses, por otro lado, el representante de Macri y del ajuste, Ignacio Tagni, recién ahora sale a recorrer las calles y solo puede criticar lo que venimos haciendo, porque no sabe proponer nada superador y desconoce la realidad que viven los villanovenses”, expresó también el dirigente político.

“Como representante de Cambiemos y del legislativo local podría haber gestionado recursos para que los ciudadanos de Villa Nueva sean beneficiados, y en cuatro años no lo hizo. Se abre un interrogante, ¿no lo hizo porque no sabe cómo hacerlo o porque no le interesa que los vecinos de la ciudad tengan progreso y bienestar?”, reflexionó Buteler.

“Desde la Dirección de Juventud del municipio se presentó la ordenanza que obliga a los boliches de la ciudad que otorguen en forma gratuita agua potable a los cientos de jóvenes que se divierten los fines de semanas, alentando así el menor consumo de alcohol y evitando la deshidratación”, aportó como ejemplo el portavoz.

“A lo largo de estos años realizamos incansables charlas sobre adicciones en los colegios, coordinadas desde la Dirección de Juventud y la Dirección de Adicciones, en conjunto con el Gobierno Provincial y profesionales de la salud; además de charlas en diferentes barrios junto a vecinos, familiares y chicos con estas problemáticas”, puntualizó.

“También concretamos charlas sobre el buen trato a los animales y participamos de la ordenanza de acompañamiento a asociaciones formales y no formales y vecinos que trabajen en forma solidaria con los animales en riesgo”, añadió.

“Es algo muy delicado como para que el concejal Tagni lo banalice solo con fines electorales”, concluyó el funcionario del municipio.