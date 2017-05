También se lucieron

Power Stage

La última prueba especial de la competencia sirvió para definir la clasificación general como pocas veces ocurre en el certamen mundial, pero además, a partir de esta temporada otorga un puntaje mayor con 5 puntos a quien gane y sucesivamente hasta llegar a 1 unidad al 5to. escalonado.

Para Thierry Neuville la alegría fue mayúscula por haber ganado el segmente final y festejar por partida doble la carrera y los puntos extras.

Multitudinaria asistencia

Más de 900.000 espectadores disfrutaron durante la semana de la competencia que celebra la 37 edición del rally organizado por el Automóvil Club Argentino. Además de contar con la presencia de argentinos de diferentes provincias del país, hubo visitantes de Chile, Paraguay, Uruguay y Bolivia.

Se estima que esta edición del Rally dejará un impacto económico de 600 millones de pesos en la región según informó el Ministerio de Turismo de la Nación.

Diálogos

Thierry Neuville: “El objetivo de la mañana era atacar, eso fue también lo que nos pidió el equipo. Logramos un buen ritmo en la primera especial. Vimos que había una posibilidad de ganar. Acortamos la distancia con Elfyn (Evans) en Mina Clavero – Giulio Césare y luego ya no teníamos elección: teníamos que llegar y ganar. La diferencia era apenas de 0,6 y nos lo merecíamos”.

Elfyn Evans: “Acabo de pasar el peor momento de mi vida. Venía rápido pero lo perdí al final. No puedo creer que perdí por tan poco. Sé que cometí un pequeño error y seguramente esa es la explicación de la diferencia”.

Ott Tänak: “Es el mejor resultado que he obtenido en Argentina. El rally más engañoso que he corrido en toda mi carrera. Estoy contento de haber llegado hasta el final. Teníamos una estrategia diferente pero decidimos presionar en las secciones rápidas y funcionó. Increíble fin de semana”.

Pontus Tidemand: “Estoy muy contento con los 25 puntos. Presionamos para conseguirlos. Quiero agradecerle a los mecánicos y a todo el equipo. Es mi primera vez en Argentina estoy contento”.

Juan Carlos Alonso: “Muy contento. Todavía no caímos pero hemos hecho un gran trabajo. Las cosas salen cuando uno trabaja y se esfuerza. Hay que agradecerle al equipo Saba Competición que me ayudó a esto. El auto está intacto, no pinchamos… Hoy tenía muchos nervios. Había mucha gente en la ruta. Hay que saber manejar la emoción también. Gracias a Dios todo salió bien. La victoria va dedicada a mi familia, para la gente de DMack y a todos los que me ayudan a que yo pueda hacer este deporte”.