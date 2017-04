Taxistas piden un 15% de aumento

Los permisionarios aclararon que el porcentaje no es negociable y que necesita ser aplicado cuanto antes

Concejales de ambos bloques recibieron ayer a integrantes de la empresa Radio-Taxi y de la Cámara de Permisionarios de Taxis, para dialogar sobre el incremento de la tarifa.

La reunión tuvo lugar en el auditorio Eva Perón, ocasión en la que los taxistas plantearon la dificultosa situación económica por la que están atravesando y la necesidad de lograr un reajuste tarifario que sea beneficioso para los prestadores del servicio y para la sociedad.

“Fuimos con un pedido concreto de un 15% de aumento no negociable. Ese es el porcentaje que nos hace falta para hoy”, aseguró Miguel Danielle, integrante de la Cámara, a EL DIARIO tras la reunión.

“No fuimos a pedir un 40% o un 50% para después negociar y bajar, pedimos lo que nos hace falta sí o sí para hoy, porque ya hace casi un año que nos dieron el último aumento”, agregó.

“La recepción de nuestra propuesta por parte de los ediles fue muy buena y se vieron sorprendidos con nuestro planteo. Llevamos un número definido que es el que necesitamos y que sabemos que no nos va a bajar la cantidad de viajes, porque queremos que la gente siga tomando el taxi”, señaló Danielle.

“Dijeron que iban a estudiar la propuesta y que nos van a llamar para dar una respuesta”, indicó, y aclaró que los concejales no le confirmaron la fecha para una nueva reunión.

“Este aumento que pedimos es para ahora, no para la totalidad del año. Dependerá del país, si más adelante hay inflación y nos hace falta, volveremos a golpear la puerta para pedir que la tarifa se retoque. Si no haremos como el año pasado, que cerramos un 25% para todo el año y quedamos en reunirnos en octubre o noviembre para ver un 10% más y no fuimos a pedirlo porque no nos hizo falta. Este año es lo mismo, si nos hace falta, volveremos”, afirmó Danielle, quien subrayó que “la idea es que este aumento empiece a regir cuanto antes, el plazo máximo no puede superar el 1 de mayo”.