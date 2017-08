Atención al vecino

Teme que usen su DNI para votar

Fue a retirar su nuevo documento y asegura que le dijeron que ya había sido entregado. Desde el Registro Civil argumentaron que hubo un error en el sistema

Mario fue el jueves a la oficina del Registro Civil a retirar su nuevo DNI para poder votar, lo había solicitado porque cambió su domicilio, pero se encontró con una sorpresa: “Me dijeron que el sistema les marca que está entregado”.

El vecino se acercó a EL DIARIO a contar lo sucedido y a plantear que tiene “miedo de que lo usen para votar en mi nombre”.

“Donde figura mi domicilio nuevo está siempre mi hija, entonces la llamo para ver si por casualidad ella lo recibió y me dijo que no, que nunca llegó ni firmó nada”, contó.

Mario aseguró que “en la Municipalidad pedí que me den algo para presentar, no quiero que esto quede así porque alguien tiene mi DNI y puede ir a votar por mí y me dijeron que quizás no me lo habían aprobado en Buenos Aires, cuando antes dijeron que ya lo habían entregado”.

“Teóricamente me voy a quedar sin votar. Pero voy a denunciar el robo de este DNI”, confió el vecino.

“Hubo un error en el sistema”

Desde el Registro Civil una de sus empleadas explicó a este medio que “el DNI de esa persona no salió porque hubo un error en el sistema, en la base de datos y tiene que repetir el trámite”.

Viviana, la trabajadora de la dependencia municipal, remarcó que “justo cuando él vino a hacer el documento hubo un problema y no se le pudo hacer” y aseguró que “nosotros lo llamamos para que venga a repetir el trámite, sin cargo obviamente, porque ya lo pagó”. “El va a poder votar con cualquier DNI que tenga”, cerró.