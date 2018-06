Tenchi Oddino: “Busco mi verdad”

En su nacimiento, el 17 de febrero de 1969, intervino la partera María Morello de Baird

La mujer, que nació en Villa María y fue adoptada por una familia de Buenos Aires, hoy busca a su mamá biológica. Con la ayuda de artistas, logró viralizar un video en las redes sociales en el que cuenta su historia y pide cualquier dato que le puedan aportar

Escribe: Celeste Coschica DE NUESTRA REDACCION

Hace unos días empezó a viralizarse por redes sociales un video que conmovió a todos.

La protagonista es Tenchi Oddino, un mujer de 49 años que vive en Buenos Aires, pero nació en Villa María el 17 de febrero de 1969. En su nacimiento intervino la partera María Morello de Baird y horas después fue dada en adopción.

Su mamá biológica tenía unos 15 años y si los datos son correctos, hoy debería tener 64. Por la información que obtuvo a lo largo de los años, se presume que a la mujer le dijeron que su bebé nació muerto. “No sé si ella vivía en Villa María, mi intuición me dice que no era de la ciudad, posiblemente era de otro pueblo, pero parió ahí. Salí a la luz, a mostrarme, porque estoy casi segura de que le han dicho que no nací viva”, contó a EL DIARIO.

Oddino transmite alegría y refleja una personalidad positiva, como se ve en el video de un minuto que grabó junto a la humorista Malena Guinzburg para dar a conocer su historia, y seguramente fue lo que hizo que llegue al corazón de tantas personas.

El video explotó, actualmente supera las 70 mil visualizaciones y fue compartido en Twitter, Instagram y Facebook miles de veces en Argentina y el mundo: “Fue tremendo cómo se movió el video. Soy productora de música y por eso me imaginaba llamando a artistas que conozco, que tienen muchos seguidores, para pedirles que lo viralicen. Pero fue a la inversa. Me desbordó en dos días y yo pensé que iba a ser el trabajo contrario. Estoy sorprendida y muy agradecida”, contó en una charla telefónica desde Buenos Aires con este medio.

Su búsqueda, que ella describe como realizada desde el amor y las ganas de conocer su verdad y sus raíces, llegó incluso a la revista norteamericana Billboard. “Estoy asombrada, azorada y agradecida”, agregó.

Sus raíces

Sobre sus orígenes, Tenchi sabe que nació en Villa María, pero inmediatamente se fue a vivir a Buenos Aires, donde residía su familia adoptiva. “Sé cómo fue mi historia. Mi familia es de Buenos Aires, pero tenemos parientes en Córdoba. La mayoría de mis parientes por parte de mi papá adoptivo es de Hernando y Villa María. Después de una pérdida, mis padres adoptivos viajaron a Córdoba y alguien los puso en contacto con esta partera. El día que nací ellos no estaban en Villa María, por eso me fue a buscar mi tía, la hermana de mi papá”, relata sobre la historia que fue construyendo con los años.

“María Morello de Baird es la partera, quien me da a mí a mi tía. Eso no fue una venta, no es tráfico ni nada, mi caso no va por ese lado. Me dieron porque mi mamá tenía 15 años y en esa época eso se ocultaba”, detalló.

Oddino siempre supo que fue adoptada, pero empezó a buscar más datos después de cumplir 30 años: “Fui averiguando y juntándome con chicas de Villa María, sobre todo con Fernanda Fluxha, de Hermanos y Madres del Alma. Con la información que tuve por ella, supusimos que a mi mamá le dijeron que nací muerta, porque cuando mi tía me fue a buscar, le dijeron que mi mamá biológica estaba dormida y lo que solían hacer es dormirlas para que no vean ese momento; ahí me cerró todo”.

Oddino también tiene el dato de un médico pediatra que vivía en la calle 25 de Mayo de nuestra ciudad, cerca de la Terminal de Omnibus, que la habría revisado cuando nació.

El video viral

La idea de hacer un video fue de ella. “Soy productora de televisión, trabajo para los medios y hago contenidos para las redes sociales y era una herramienta que nunca había usado para mi búsqueda. Fui una vez al programa Los Unos y los Otros, me hicieron un tape cuando conducía el Negro Oro, pero no fui al piso. Y me di cuenta de que no estaba usando mi propia herramienta, en la que soy más fuerte y la cual conozco, porque me daba un poco de pudor la exposición”.

Oddino trabajó en el programa Morfi, de Telefe, haciendo producción musical y allí conoció a Malena Guinzburg: “Tiene un corazón enorme, ella es alegría y humor. Desde el año pasado le vengo diciendo que tenía que hacer el video con ella y el otro día vino a mi casa y le dije ‘hoy es el día’. Como hago entrevistas, le dije que me entreviste ella a mí con su onda y su creatividad. No quería algo humorístico, pero sí espontáneo y eso fue lo que salió. Fue una charla sin editar, de amigas”, contó sobre el video que desde el lunes da vuelta en las redes.

“Estoy desbordada de información y tratando de ordenarla. No estaba preparada para tanto”, manifestó.

Los próximos días, Tenchi estará en varios programas de televisión a los que fue invitada para contar su historia: “Mi idea también es ayudar a las chicas que están en Córdoba en todo lo que pueda. Creo en la común unión y que todo se trabaja en conjunto; voy a tratar de mover también sus historias”.

Su intención ahora es difundir otras historias como la de Fernanda Fluxha y Marcela Luján Migliavacca, dos mujeres con búsquedas similares que la acompañan y ayudan.

“Esto se está expandiendo. Me llaman de medios de distintos puntos del país, nunca pensé que las figuras artísticas me iban a pedir el video para difundirlo. Me llegan e-mails de gente del exterior para ofrecerme ayuda o contarme su historia”, describió.

Por último, Tenchi recalcó que siempre estuvo rodeada de mucho amor de su familia: “Por eso, esta búsqueda no la realizo desde una necesidad afectiva, sino para conocer mis raíces, saber mi verdad. No tengo un tema de tristeza ni es un drama, esto para mí es energía y es encuentro”, finalizó.

Por cualquier dato, se pueden contactar a sus redes sociales buscándola como “Tenchi Oddino” o a su correo electrónico techioddino@yahoo.com.ar.