“Tenemos un buen equipo, hay que demostrarlo”

Cristian Zenclussen dialogó con El Diario, previo al partido de esta noche frente a Barrio Parque. El base hizo referencia al trabajo realizado posterior al receso y lo que se viene en una Liga Argentina que ha tenido a Ameghino como protagonista.

“Ha sido muy dura esta etapa tras volver del receso. Pablo Castro nos ha dicho que hemos tenido una buena semana, tras la vuelta al trabajo luego del receso y preparándonos para el partido con Barrio Parque. Hacía falta un descanso como el que tuvimos para las fiestas. Este es mi primer año en la Liga Argentina y siento que es un torneo muy duro. No lo conocía. Se hace largo e intenso y el receso que tuvimos fue necesario”, destacó el jugador.

“Con el cambio de nivel me siento bien. Yo venía de jugar el Federal, y esta Liga Argentina es mucho más dura, es más física. Los más grandes del plantel me acompañan mucho y me están aconsejando continuamente, yo trato de seguirlos, y aportar ese granito de arena que necesita el equipo para ganar”, destacó Zenclussen, que retornó este año al club.

Los dos rivales que se vienen, hoy Barrio Parque y el lunes, San Isidro de San Francisco, aparecen entre los rivales más complicados, y al respecto Zenclussen comentó “son los más difíciles. Barrio Parque es muy duro, un equipo que hace un montón que juegan juntos, juegan bien y se conocen. San Isidro, es un equipo nuevo y tiene muchos jugadores de jerarquía. Son jugadores que no van a perdonar si uno tiene errores en defensa o ataque. Son muy inteligentes para atacar y defender. Hay que jugar lo más concentrado posible”.

Se viene una etapa complicada y exigente, con muchos partidos, aunque una de las giras más largas ya fue realizada, cuando viajaron a Chaco y Misiones, antes del receso. En esta parte del año, el viaje más largo de la segunda fase será cuando tenga que ir a Salta. El jugador comentó “esa gira a Chaco y Misiones fue parte de esta nueva fase que es la más difícil. Podríamos haber traído dos triunfos, uno de los partidos se nos escapó en el final. Pudimos ganar en Oberá, jugamos muy bien, todo el equipo. Ya nos sacamos de encima ese viaje largo, y ahora solo queda viajar a Salta, como el más exigente. Obviamente que vamos a tratar de dar el batacazo con el equipo que sea”.

Finalmente dijo: “Empezar de local en esta parte del año ayuda. Que hayamos hecho antes del final de año la gira más larga ayuda, porque ahora tendremos más partidos de local, en caso de que necesitemos más puntos, para poder definir en casa que es donde tenemos que hacernos más fuertes. Nosotros tenemos un buen equipo y podemos jugar contra cualquiera. Nos falta demostrarlo. Entramos bien y todos los chicos tienen capacidad para hacer goles, para defender; creo que si demostramos un 70% de lo que somos, podemos ganarle a cualquiera”.