Tensión y denuncias cruzadas entre dos familias de una niña sin madre

Barrio Los Olmos – Disputan la tenencia de una pequeña

Una tragedia y una niña huérfana de madre es lo que desencadenó una disputa que ayer tuvo su pico máximo de tensión

El 20 de octubre del año pasado, una joven madre, Agustina Sánchez (20), perdió la vida bajo las ruedas de un camión regador en una calle del barrio Parque Norte. Dejó a tres niños, una pequeña que hoy tiene 5 años y una pareja de mellizos, que están al cuidado de la abuela materna.

La disputa por la niña está en el centro de las tensiones entre las familias materna y paterna, que viven en el barrio Los Olmos, sobre la calle Incahuasi, a pocos metros de distancia.

La tenencia quedó en manos del padre de la menor, Federico Coronel, quien hoy está detenido por un hecho de violencia, supuestamente, contra el padre de los mellizos, es decir, de los medios hermanos de su hija.

En medio del tironeo, el juez Sebastián Monjo dispuso que la pequeña quedara en la casa de los Coronel, pero estableció un régimen de visitas para la familia materna (ver recuadro).

El magistrado hizo un llamado “a todas las partes a dejar de lado posiciones personales y tener como objetivo o meta el interés de la niña”.

Tensión

Ayer, fue una tensa jornada que empezó en la calurosa siesta en la sede de la Secretaría de Niñez, Familia y Adolescencia (SENAF), donde fueron citados los familiares.

En el interior del organismo, Paola Esquivel de Coronel (abuela paterna de la niña) junto a su abogada Gloria Serangelli hacían su presentación. Afuera, esperando una resolución estaban María José Amante y Alicia López (tía y abuela materna de la pequeña).

Una discusión entre ambas partes fue la chispa que encendió la tensión, por lo que terminó interviniendo la Policía para evitar que pasara a mayores.

A la misma hora, en el barrio Los Olmos, vecinos aseguraban que la familia materna de la niña estaba a “punto de quemar la casa”. Fue un patrullero y nada sucedió.

Mientras, en la comisaría, ambas familias presentaban las denuncias cruzadas.

“Me consta que en la casa de la familia materna se viven situaciones de violencia permanente. Me tocó vivir en una oportunidad, cuando se desarrollaban unas elecciones, la reacción violenta de la hermana de Agustina, por lo que no dudo de los relatos de la familia Coronel. No queremos que la niña sufra violencia”, expresó Serangelli.

Aseguró que padecen “un permanente acoso judicial, porque viven presentando denuncias para no dejar en paz a mis clientes, que velan por la seguridad de la pequeña”, concluyó.