Cuando jugaban Los Pibes del Botta y San Lorenzo de Las Playas

Terminó a los tiros el fútbol interbarrial

El autor de los disparos se dio a la fuga luego de tirar contra la gente. El hecho ocurrió en el campus de la Universidad Nacional Villa María

Un gravísimo episodio puso abrupto fin a un partido del certamen de fútbol interbarrial, torneo organizado por la Municipalidad de Villa María, cuando un jugador disparó contra la gente.

El hecho se produjo en las primeras horas de la madrugada de ayer, cuando se enfrentaban en el predio deportivo del Campus de la Universidad Nacional Villa María uno de los encuentros programados y que animaban Los Pibes del Botta y San Lorenzo de Las Playas.

De pronto, un integrante del elenco de barrio Botta se dirigió hasta donde se hallaba la gente y agredió a una persona, acción que el árbitro procuró separar.

Lejos de terminar la violencia, el futbolista se dirigió raudamente hasta el estacionamiento de motos, donde había otros jóvenes, tomó un arma de fuego y comenzó a disparar hacia el lugar donde se encontraban los espectadores.

La gente, ante lo que sucedía, comenzó la estampida hasta que llegó al Campus una patrulla policial. Para entonces, el autor de los disparos se dio a la fuga.

Sobre lo sucedido, el jefe de la Unidad Departamental General San Martín, comisario Luis Héctor González, dijo que el violento accionar fue una “reacción sorpresiva” y confirmó que, por fortuna, no hubo heridos.

González dio cuenta que el hecho es investigado por la Justicia, a la vez que dijo que “el ataque con disparos pudo haber sido letal”.

Por otro lado, el titular de la Unidad Departamental expresó que confía en la Policía Barrial recientemente creada, a la vez que aclaró que durante la disputa del certamen organizado por la Municipalidad no se contó con el servicio adicional de policías.

Agregó que próximamente “vamos a citar a los comerciantes que venden armas, para conocer los parámetros que tienen en cuenta” a la hora de comercializar las mismas.

En relación al funcionamiento de la Policía Barrial, González dio cuenta que es un grupo de prevención compuesto por 34 efectivos, están provistos de seis bicicletas y cubrirán entre las 15 y las 23 horas el área comprendida por sectores del centro y los barrios Ameghino, Lamadrid y Las Acacias, alrededor de 20 mil habitantes.

Mujeres agredidas

Por otro lado, el comisario González se refirió a la agresión a dos mujeres protagonizada por un hombre de 55 años, hecho que ocurrió en la vía pública en barrio Ameghino.

Sobre el particular el jefe policial dijo que “el hombre ha sido identificado (aunque no proporcionó el nombre) y se sabe que vive con su madre, es de Villa Nueva, no articula palabras y se encontraba en el lugar porque fue a visitar a sus familiares”.

El hecho se produjo cuando el hombre, que padece trastornos psiquiátricos, procuraba encontrar alimentos en un canasto con residuos. Frente a ello, dos mujeres, vecinas del lugar, intentaron proveerle comida, pero reaccionó en forma violenta y las golpeó.

Aparentemente esta reacción sobrevino “después que le cambiaron la medicación, porque este hombre está con tratamiento”, explicó González.

Precisó que el episodio se registró el martes pasado y añadió que “las mujeres denunciaron el hecho, pero no promovieron acción penal” contra el agresor.

Hasta ahora es el único episodio que se conoce del hombre y las mujeres sufrieron lesiones leves.