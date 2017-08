ELECCIONES PASO 2017 - VILLA NUEVA - Para “Piquito” Alassia, la lista de Carro “fue la gran ganadora”, mientras que Marcelo Frossasco definió el resultado como “un empate técnico”

Terminó segunda, pero Unión por Córdoba fue la única que no festejó

Cambiemos se quedó con la mayoría de los votos y Córdoba Ciudadana se consolidó en el tercer lugar. Los referentes de estos espacios destacaron los números, mientras que el intendente Natalio Graglia reconoció que “la gente eligió apoyar a la gestión nacional”

La mayoría de los 13.715 villanovenses que votaron ayer en las PASO eligieron alguna de las dos listas de Cambiemos, otorgándoles el 37,16% de los sufragios.

Por detrás, en un segundo lugar que no estuvo ni cerca de ser festejado, se ubicó Unión por Córdoba, con 31,72%, y como tercera fuerza se erigió Córdoba Ciudadana, que sí desató una fuerte celebración en su búnker tras conocer el 15,09%.

La jornada eleccionaria transcurrió con normalidad, más allá de algunos casos en los que se denunciaron faltantes de boletas. El 73,18% del padrón de 18.740 personas participó de los comicios.

La lista que encabezó Héctor Baldassi obtuvo 4.366 y la de Dante Rossi 731, para totalizar 5.097. Por su parte, Martín Llaryora acumuló 4.351 voluntades, quedando solo a 15 votos del primer puesto. Pablo Carro y su Córdoba Ciudadana rescataron 2.070 sufragios.

En cuarto lugar apareció el movimiento de Izquierda, donde las dos listas sumaron 4,25% (341 Liliana Olivero y 242 Luciana Echeverría).

“Fuimos los grandes ganadores”

“No sé si Unión por Córdoba fue el gran perdedor de estas PASO, pero sí estoy seguro de que nosotros fuimos los grandes ganadores”, dijo el precandidato suplente a diputado nacional por el frente Córdoba Ciudadana, Ariel Alassia.

“Piquito” rescató que “valió la pena tanto esfuerzo de esta militancia” porque “nos consolidamos como tercera fuerza a nivel nacional y eso es fundamental para nosotros y para la vuelta de Cristina”.

El villanovense dijo que los números son “un guiño bastante considerable”: “Estamos hablando de la mitad de los votos que obtuvo Unión por Córdoba, teniendo en cuenta que son dos fuerzas grandísimas, y nosotros con nada, sin recursos económicos, logramos obtener esos números que para nosotros son considerables, alentadores, y muy prometedores de cara a octubre”.

En ese sentido, confió que “en lo único que invertimos en toda la campaña fue en gasoil para cinco autos para esta elección para buscar los votos que sabíamos que nos pertenecían; el resto es fruto del gran esfuerzo de la militancia, de personas independientes que han puesto su granito de arena.

De cara a las elecciones de octubre, Alassia aseguró que “desde mañana mismo seguimos caminando los barrios, escuchando a los vecinos, vamos por un proyecto serio con el que la gente está identificada, y tienen que saber que el nuestro es el proyecto nacional popular”.

“Ganamos contra una estructura grandísima”

El concejal de Juntos por Villa Nueva y referente radical en la ciudad, Ignacio Tagni, se manifestó emocionado tras conocer los resultados de los comicios. “Esto es una felicidad grandísima”, resumió desde el búnker del partido en calle Marcos Juárez.

El también presidente del comité departamental de la UCR dijo que “esto es un aliento para seguir trabajando” y ponderó que “ganamos una elección contra una estructura grandísima, contra un intendente y un exintendente que tuvo dos gestiones” haciendo referencia a Natalio Graglia y Marcelo Frossasco.

Justamente, sobre el actual intendente, consideró que estos números “son una muestra que le hace la sociedad de que tiene que rever la forma en que viene llevando adelante la gestión”.

También dijo que no fueron suficientes los anuncios que hizo el gobernador Juan Schiaretti la semana pasada, donde prometió obras por 267 millones de pesos porque “la gente está cansada”. “Uno lo ve al gobernador que viene y hace anuncio de obras por más de 250 millones de pesos y que son obras importantísimas y de real necesidad para la ciudad, pero lo hace en plena campaña. La gente ya entiende que eso es una picardía y una tomada de pelo por parte del gobernador, de Unión por Córdoba, y de cierta manera ya no se cree más esos versos”, expresó.

“La gente apoyó la gestión nacional”

El intendente Natalio Graglia no dudó en reconocer que “la gente decidió apoyar la gestión nacional” al destacar la victoria de Cambiemos en Villa Nueva. “Sabíamos que iba a ser una elección muy apretada. Hay un fuerte apoyo al Gobierno nacional, de todas formas fue una elección en la que se trabajó poco, y donde mucha gente, hasta último momento, no tenía en claro los candidatos que había porque se mezcló mucho con la elección nacional”, analizó.

De cualquier manera, opinó que “los resultados valen en octubre y quedan un par de meses que van a ser claves” y consideró que “el panorama es distinto al 70/30 de las presidenciales pasadas”.

“La gente brindó el apoyo a la gestión nacional que lleva dos años, y se ve que la gente apuesta a que realmente la gestión de Macri termine siendo positiva. Dos años son pocos para hacer un balance de cualquier gestión”, cerró.

“Un empate técnico”

Marcelo Frossasco, director de municipios del gobierno provincial y exintendente en dos ocasiones, definió el resultado como “un empate técnico”. “Si vemos el contexto provincial y nacional no deja de ser un buen resultado. Preveíamos una elección cerrada en toda la provincia y también acá. Hicimos un esfuerzo enorme de militancia y pudimos estar muy cerca del triunfo”, afirmó.

Apostillas

Dudas, faltantes de boletas y más…

¿La boletas donde están?

Una vecina reclamó que en la mesa 4.635 del Instituto Inmaculada Concepción hubo faltante de boletas y que no se repusieron. “No estaban todos los candidatos. Una persona entró al cuarto oscuro, no encontró a su candidato y fue a la mesa a reclamar. Las autoridades de mesa entraron, miraron y cuando el votante entró nuevamente, al salir manifestó que no habían repuesto las boletas que faltaban”, contó.

Dudas

La Defensoría del Pueblo de Villa Nueva estuvo durante toda la jornada instalado en el Ipem 322. Nicolás Morsila, titular de esta área, contó que tuvieron que intervenir para resolver dos cuestiones puntuales: “En primer lugar se dio en algunos casos que se presentaron inconvenientes cuando los documentos no coincidían en cuanto a lo que decía el padrón y el DNI que tenía el votante. En función de los instructivos por ahí los presidentes de mesa no tenían en claro si tenían que autorizar o no a votar y en eso tuvimos que intervenir para aclarar y que el votante pudiera ejercer su derecho”. A su vez, contó que “hubo mucha gente que concurrió a la escuela sin saber directamente en qué colegio votaba”.

Tres generaciones

El caso de los Pereyra seguramente se repitió en varias familias. Luciano (37 años) villanovense, historiador, docente y arquero, concurrió a votar junto a su padre, Miguel (64) y su hija Agostina, quien con 16 años debutó en los comicios. Tres generaciones de votantes en la familia por primera vez.