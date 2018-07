“Toda la comunidad tiene que defender a la Fábrica Militar”

Entrevista exclusiva – El diputado nacional Agustín Rossi estuvo de campaña en la ciudad

El precandidato a presidente por Unidad Ciudadana visitó EL DIARIO y dio a conocer parte de sus propuestas para 2019. Además, expresó: “Cambiemos nos llevó al peor de los mundos”

Aunque no sea cabeza de las encuestas que asoman y tenga que abrirle paso al regreso de Cristina Fernández de Kirchner, el diputado Agustín Rossi se maneja con el visto bueno de Unidad Ciudadana para ser el precandidato a presidente de la Nación. Y en ese camino recorre el país.

Su periplo por la provincia lo trajo nuevamente a Villa María, adonde supo venir también cuando fue ministro de Defensa de la Nación y sigue sumando adeptos en su sueño de llegar al sillón de Rivadavia, desbancando a un hombre que representa sus antípodas, según afirma.

“Macri es antiguo”, dice Rossi, sin dudarlo.

Lo dijo también ayer en la Redacción de EL DIARIO, donde brindó una entrevista exclusiva para repasar la actualidad, lo que pasó y lo que cree que puede venir en esta etapa crítica del país a nivel económico. De hecho, en su primera frase, la cabeza de bloque en la Cámara de diputados expresó: “Cambiemos nos llevó al peor de los mundos”.

El mal acuerdo

“El acuerdo con el FMI nos pone en un callejón sin salida porque le exige al Gobierno hacer un ajuste fiscal que se expresa hacia el conjunto de la sociedad”, afirmó Rossi.

-¿Cómo explica esto?

-El Gobierno hace un ajuste fiscal, eso genera una recesión económica, a la vez esto genera menos actividad, por lo tanto, hay menor recaudación, por lo tanto, aumenta el déficit, entonces el Gobierno profundiza el ajuste y terminamos en un tornillo sin fin, esto es lo que está pasando. Entonces, lamentablemente, lo que tengo para decir es que lo peor está por venir, lo digo con tristeza. Recién empezamos con los efectos del ajuste.

-Se esperaba en esta zona, sojera por excelencia, estar mejor a esta altura…

-Es que a esta altura de la gestión hay que preguntarse en qué benefició Macri a Córdoba y a los cordobeses. ¿Cuál es la política que generó beneficios para esta provincia? Córdoba tiene multiplicidad productiva, como Santa Fe. Pero fijate lo que pasa ahora, el presidente toma un acuerdo con el Fondo, éste le dice que tiene que hacer un ajuste y él va y les dice a los gobernadores que hagan el ajuste. Ahora, nunca les consultó a los gobernadores, pero los obliga a hacer el ajuste. Entonces es un Gobierno unitario, antifederal.

-¿Cuál es la solución? Porque a la oposición también se le pedirá esto.

-La solución es armar un proyecto de país donde la producción y el trabajo sean el eje y sean lo que nosotros defendamos. Hay que defender al que trabaja en Argentina. Y esto es lo que no le gusta al presidente Macri. Acá el que produce y trabaja en el país va a encontrarse debilitado en estos tiempos; muchos pierden el trabajo y el que no lo tiene tampoco tiene para llegar a fin de mes. Esto es lo que está pasando con la clase media nuestra. Con los mismos ingresos que antes usaba para comprarse un auto, una casa o irse de vacaciones, ahora no llega a fin de mes. Entonces, hay que definir un programa político que defienda la producción y el trabajo.

-¿Cuál sería su programa?

-Hay que tomar cuatro o cinco ejes que deben estar presentes. Medidas que hay que tomar para 2019: una es derogar la reforma previsional porque lo que se sancionó en diciembre es tremendo para la totalidad de los adultos mayores; es más, ahora analizan congelar las jubilaciones. Otro punto: hay que asumir el compromiso de no aumentar las tarifas más allá de lo que aumenta tu salario. Si el salario aumenta un 15%, las tarifas no podrán aumentar más del 15%; es un programa de tarifa razonable. Esto ya no se puede sostener más.

Tercer elemento: no se puede tener una economía donde se pague el 60% de tasa de interés. Somos el país que paga la tasa de interés más alta del mundo. Se lo pregunté al ministro de economía (Nicolás Dujovne) y no me contestó, agachó la cabeza. Debemos tener una tasa neutra respecto a la inflación o levemente negativa, que favorezca el desarrollo productivo. Junto con esto hay que tener regulación del mercado cambiario, sino todo lo que se genera en ganancia, rentabilidad o el endeudamiento mismo termina yéndose por la canaleta de la fuga.

Cuarto elemento: hay que iniciar de vuelta un proceso industrial de exportaciones. Yo creo que los argentinos somos capaces de producir y fabricar un montón de cosas; lo que no pueden hacer es obligar a los argentinos a competir en condiciones de inferioridad. Todos los países del mundo protegen su propio mercado. El mundo está globalizado en términos financieros, pero no tiene globalización comercial, ya desde que los dos principales países que impulsaron la globalización comercial con Reagan y Tatcher, ahora con Trump y con Inglaterra abriéndose de la Unión Europea cierran sus puertas y protegen a sus productores.

-¿Entonces estamos con una política vieja?

-Macri es antigüo. El mundo que él cree no es el mundo que hoy tenemos.

Protección de lo propio

En una de sus visitas a Villa María cuando fue ministro de Defensa, Rossi estuvo en la Fábrica Militar, participando de un acto aniversario.

Hoy habla de esa parte de la industria con un dejo de nostalgia, al tiempo que se muestra preocupado por las experiencias que cuentan los laburantes del lugar.

“La totalidad de Villa María tiene que defender su Fábrica Militar”, afirmó, y amplió: “Es una fábrica que salvó de la guadaña de los 90, cuando cerraron un montón de fábricas militares. El Gobierno está en ese camino y es lo que hizo con Fanazul. Entonces hay que defenderla porque acá tiene que ver con la historia de Villa María, con su idiosincracia y porque hay generaciones de ciudadanos que han vivido y que trabajan dentro de la Fábrica Militar. Está claro que este Gobierno no tiene una política que favorezca la industria de la defensa, así que hay que estar atentos”.

-¿Sabe algo sobre la alianza con unos sectores privados dentro de las fábricas y, por otra parte, tienen alguna relación con estos cambios los anuncios de Macri sobre las Fuerzas Armadas?

-Desconozco por ahora sobre alguna alianza con sectores privados. Sobre el discurso del presidente, el impedimento para que las Fuerzas Armadas actúen en seguridad exterior está en la leyes de defensa, seguridad interior e inteligencia. Son pilares de nuestra democracia, están funcionando desde los 80 y tuvieron consensos amplios en Argentina. Entonces, si el presidente quiere modificar un pilar de la democracia, que mande un proyecto de ley al Congreso. La modificación que hizo no le alcanza para que pueda poner a las Fuerzas Armadas en seguridad interior. Apenas le abre una rendija muy aguda.

-¿En qué sentido?

-El decreto de Néstor (Kirchner) dice “militar estatal y externa” y ahora le sacaron el término “militar y estatal”. Entonces, puede deducir o tipificar que una agresión externa pueda ser un cartel de droga, con equipamientos de armas de grueso calibre.

Además, dicen que puede haber turbulencias, tormentas… Eso se va a aumentar en mayores demandas sociales y él quiere meter a las Fuerzas Armadas por esa ventana. A mi criterio, es claramente negativo para la sociedad y la democracia argentina. Rompe un acuerdo histórico de este país, por el cuales se modificó nuestra democracia.

-Las universidades y hasta los bomberos también entraron ahora en incertidumbre, por lo menos en la ciudad. ¿Les llega más seguido este caso al Congreso?

-Están achicando lo que significa la inversión en educación, esto se ve no solo en las universidades de Villa María, sino en las de todo el país. De hecho, tengo prevista una reunión con los rectores la próxima semana. Y lo de Bomberos es de no creer. No liberan fondos. Pero vamos a presentar un proyecto. Todo tiene que ver con un plan de ajuste. No tiene que olvidarse de que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional dice que el Gobierno tomará todas las medidas que tenga que tomar para garantizar el superávit fiscal. Le van a echar la mano absolutamente a todo.

La campaña que viene

Rossi se metió a la campaña y se metió en el barro. Y eso lo entiende por ser el candidato del kirchnerismo, una de las fuerzas con un importante caudal de votos en el distrito más fuerte del país, como Buenos Aires, entre otros.

Precisamente, al último candidato a gobernador de esa provincia, Aníbal Fernández, lo tildaron de narcotraficante para restarle votos.

-¿Espera una campaña “supersucia”?

-Sin dudas. No solo en términos de denuncia. El Gobierno sigue utilizando sectores del Poder Judicial para perseguir a dirigentes políticos opositores, así que no tengo dudas de que intentarán meter preso a quien quieran seguir difamando. No tienen límites. Lo que ven que van a perder por las urnas van a intentar ganarlo por otro lado.

Soy consciente de que de algún lado va a venir algo, pero no solamente ahora que soy candidato, que no lo sería si Cristina fuera candidata. Tengo plena conciencia de lo que puede llegar a pasar. Sé cuáles son los adversarios políticos que tenemos y la capacidad e impunidad que tienen para utilizar cualquier tipo de medios.

Acá es muy simple, este Gobierno tiene desmadrado los servicios de inteligencia, que inventan una denuncia. Los informes de servicios de inteligencia, lo digo porque los he leído, no tienen datos precisos, pero son una concatenación de hechos conjeturales que concluyen en una determinada dirección. A eso lo agarra algunos de estos denunciadores profesionales, te agarra un juez creativo, te procesa y, si es más creativo, te manda preso, sin ninguna prueba, sin condena, sin juicio. De los 28 presos políticos que hay en la Argentina, ninguno tiene condena; más Lula, más Correa… Ahora empezaron a denunciar a Bachelet… Claramente hay una utilización del sistema judicial de la manera más infame.

Todo el arco kirchnerista junto

Con los dos intendentes

En su visita a la ciudad, Agustín Rossi estuvo acompañado por gran parte del arco kirchnerista más importante de la provincia y pudo saludar a Martín Gill y Natalio Graglia, intendentes de Villa María y Villa Nueva, respectivamente, en diferentes municipios.

Entre los compañeros que estuvieron con Rossi llegaron los también diputados nacionales (por Córdoba), Gabriela Estévez y Pablo Carro, el exdiputado Horacio Viqueira y el legislador Martín Fresneda, exsecretario de Derechos Humanos de la Nación.

De los referentes locales no faltaron Eduardo Fernández, Ariel Piquito Alassia y Roberto Battaglia, entre otros.

Reuniones en sindicatos y visita a cooperativas fueron parte de la recorrida, que terminó con un acto central en el salón de ATE.