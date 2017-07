Toda la preparación para la segunda final

La dirigencia de Alem se encuentra trabajando a destajo para recibir mañana la segunda final del Torneo Apertura de la Liga Villamariense de Fútbol.

Por lo que, en lo que conlleva a lo organizativo y el operativo de seguridad, se dio a conocer diferentes detalles como los sectores donde se ubicarán el público, los accesos a la cancha, las salidas, los controles externos e internos, y demás cuestiones para que “se viva una fiesta” en la Leonera.

Será la segunda vez que la cancha villanovense reciba una definición del certamen local, pero con la atenuante que está puede contar con vuelta olímpica, en caso de que el Tricolor -al ganar 2 a 0 en la primera final- gané o empate el partido frente a Universitario; el visitante, en tanto, está obligado a ganar (por cualquier resultado) para forzar la serie a una tercera final.

A continuación, un detalle de todo lo referido al operativo y la organización de la segunda final…

Hora del partido: 15.45. La apertura de la cancha está programada para las 13.30 o 14 horas, para que el público vaya con un tiempo prudencial y no generar un aglomerado de gente cerca de la hora de inicio del partido. “Queremos que la gente vaya lo más temprano posible y con tiempo”, recalcaron desde la dirigencia del club tricolor.

Operativo: contará con un total de 58 adicionales, quienes trabajarán dentro y alrededor del campo de juego, y en los anexos a la cancha.

Tránsito: para brindar un mayor control, la Municipalidad villanovense dispondrá de personal de Seguridad Ciudad para controlar y ordenar el tránsito sobre la ruta provincial antes, durante y después del evento deportivo, junto a los oficiales de la Departamental San Martín.

Entradas: 100 pesos general y 80 damas y jubilados.

Ubicación del público: el público local se ubicará detrás de los arcos y en los laterales lindantes al sector de vestuario. En ese sentido, está la tribuna Bambino Guardatti, y se ubicó una tubular detrás del arco que da a la ruta 2. Según trascendió ayer, se preveía gestionar algunas tribunas móviles más para llegar a las 800 o mil personas sentadas. El acceso será por la entrada principal, ubicada a la altura de la cancha del baby. El público visitante, en tanto, se alojará en el habitual lugar que va el público visitante, en el sector lindante a la calle de tierra o, a la derecha de la cancha, ingresando por ruta 2; el acceso es por el portón ubicado en dicho sector.

Estacionamiento: los autos para el público que ingresé por la entrada principal, estarán ubicados dentro del predio (en el sector de la cancha auxiliar), o al frente, en el otro sector de la ruta; el estacionamiento de las motos, en tanto, serán alrededor de la cancha de baby y, de ser necesario, dentro de la misma. Para el público visitante, el estacionamiento de autos será en dicha arteria de tierra lindante a la cancha, detrás donde se ubicarán a observar el partido.

Bufés: estarán habilitados el tradicional ubicada al sector de vestuarios y el del público del visitante; además, se incluirán dos bufés más en otros sectores de la cancha.

Baños químicos: habrá en el sector del público visitante, y también se ubicarían en donde se ubicará el público local, que además podrá utilizar el ubicado en sector de vestuarios.

Salidas: el público local lo hará por la entrada principal, y a través de la ruta 2. El público visitante por la calle de tierra lindante a la cancha, que luego conecta con otra camino que desemboca en la calle Tierra de Fuego (que es la que pasa al frente del padre Hugo, y finaliza en el barrio Prado Español y Centro Empleados de Comercio.

Medios de prensa: se ubicarán en el sector de cabina y para la prensa, en el techo del sector de vestuarios. Además de los medios gráficos locales, habrá un total de cinco radios transmitirán en directo o dúplex con el cotejo que animará Alumni en Córdoba: de la vecina ciudad, estarán Radio Libertad y Fantástica, y las villamarienses Show, Sport y Líder. Además, la final será filmada por los canales locales (C20, Mirate y Uniteve), y los diferentes sitios web.

Referí: la segunda final será dirigida por el árbitro de primera división, Fernando Espinoza, quien estará acompañado por asistentes de asociaciones locales.

Qué dice el reglamento: en la final, se jugarán dos (2) partidos (ida y vuelta) y el equipo que su me más cantidad de puntos se consagra Campeón Oficial. En caso de igualdad en puntos al cabo de los dos partidos en la instancia final, se disputará un tercer encuentro decisivo (tercera final). Y si el tercer partido termina empatado obtendrá el título de campeón el equipo que mejor diferencia de goles haya logrado en la serie final. Si persiste la igualdad, se ejecutarán tiros penales hasta definir al campeón.

¿Repite?: pese a la lesión que le impidió jugar gran parte de la primera final, el defensor Carlos Jacobi estará presente en el partido de mañana, al igual que Nicolás Pedernera (acarrea una dolencia en una de sus rodillas).

Ante esto, se prevé que Chopo Morales ubique el mismo once que salió a jugar en Plaza Ocampo, con Diego Acosta en el mediocampo; de igual modo, el once titular no está confirmado, porque también está evaluando la posibilidad de Ricardo Juárez o Yamil Elhall.

De este modo, la probable formación del León para mañana es la siguiente: Matías Gómez; Martín Artico, Cristian Agosto y Jacobi; Fabián Martínez, Acosta, Pedernera y Mayco Dichiara; Pablo Fernández; Rodrigo Márquez y Maximiliano Páez.

Quiénes no podrán estar son Maximiliano Le Roux y Gustavo Cerutti, ambos por suspensión.

Una variante: al contrario de Alem, Universitario recuperará mañana a su volante ofensivo Francisco Monetto. El juvenil no pudo estar en la primera final por llegar a la quinta amarilla, por lo que el DT Joselito Bernadó recupera una pieza fundamental para la gestación de juego de su equipo. Ante el ingreso del pibe, de 16 años, saldría del once titular otro juvenil, Brian Sanabria. En cuanto al resto, Pato sostendría los otros diez jugadores que salieron a jugar desde el pitazo inicial en la Placita: Simón Mellano; Cristian Sanabria, Pablo Picotti y Federico Cipolat; Juan Acosta, Rodrigo Aguirre, Luciano Antonino y Monetto; Lucas Barengo, Tomás Pratti y Gastón Moyano.

Por su parte, la U continúa sin poder contar con el defensor Lucas Layus (suspendido).