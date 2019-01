Todo está guardado en la memoria

Agustina Sanz, tras la presentación de su primera obra

Autora de dibujos y textos que incluyó en “Algo Valioso”, el volumen que encierra muchos de sus mejores recuerdos, esta egresada de la Escuela de Bellas Artes acaba de descubrir que con esas creaciones que fue guardando en prolijas carpetas a lo largo de los años, había construido su lugar en el mundo

Va a cumplir los 30 y siente que encontró el camino, que es por ahí, que poder expresar a través del dibujo y la palabra los momentos de la vida que la marcaron, le dan la posibilidad de comunicarse con todo lo que la rodea actualmente.

Su primer libro en la niñez, “El barquito de Fede”, de la Colección Anteojito, recuperado vía Mercado libre, navega otras aguas a partir de sus trazos. Las escapadas de pesca con su padre los transforma a ellos, Tito e hija, en los ositos que protagonizan otra de las historias…

Son diez dibujos y diez textos. “Empecé a dibujar cosas, y esas cosas me sugerían textos… La mayor parte de lo que contiene este primer libro es muy sentimental, tal vez muy personal porque son cosas, recuerdos, vivencias… que realmente valoro, pero cuando lo compartí en las redes sociales pude ver que también movía sentimientos en los demás; comencé a recibir devoluciones que me fueron alentando a seguir”.

El miércoles último presentó en sociedad ese cúmulo de sensaciones. Fue en el Centro Cultural Comunitario Leonardo Favio, donde se encargó de repartir ejemplares a todos aquellos que le ayudaron a “llegar a la imprenta”, ya que la publicación se hizo generando los recursos a través de Ideame, una plataforma de crowdfunding (financiamiento colectivo) a través de la cual emprendedores y artistas consiguen financiar y concretar proyectos gracias al apoyo de una comunidad online activa y comprometida.

“No, el libro todavía no está en las librerías… Tengo que empezar con eso. Una señora se comunicó por Instagram (allí es agu_sanz), me dijo que lo quería y se lo llevé a la casa, servicio puerta a puerta, todo ‘artesanal’…”, cuenta luego.

Y enseguida pasa a los proyectos. Entusiasmada por haber encontrado “el canal” por el cual sacarlo todo afuera, como la primavera, muestra una nueva carpeta de proyectos en marcha: “Escribiendo los días”, con dibujos y textos referidos a las Cataratas del Iguazú y otros puntos del planeta que visitó en los últimos tiempos, y “Diario de historias”, con relatos de ficción mezclados con pasajes de la realidad que le toca, también acompañados por dibujos. También tiene avanzado un cuento ilustrado, “El rulo de Don Jacinto”, que piensa publicar antes de fin de 2019.

La egresada de la Escuela Emiliano Gómez Clara recuerda que “antes había estudiado música; después estaba en Bellas Artes y a veces me preguntaba por qué sería que estaba allí… dibujaba mi versión de los cuentos clásicos, mi versión de Pinocho… y de a poco comencé a sentir que tenía un sentido, que esa escuela me conducía a lo mío, a la certeza que me ha dado ‘Algo Valioso’”.