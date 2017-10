Trabas e inconvenientes de un adulto para conseguir trabajo

“Todo muy lindo con el plan PILA, pero…”

Un villamariense de 63 años contó que intentó acceder al programa de inserción laboral que propuso el Gobierno provincial, pero que, por su edad, las empresas le cerraron las puertas

Hugo González tiene 63 años. Cuando se enteró de que el Gobierno Provincial lanzó el Plan PILA, un programa de inserción laboral para adultos varones desde los 25 años y desempleados, se entusiasmó.

Llenó las planillas correspondientes, averiguó qué empresas estaban dispuestas a aceptar a trabajadores mediante ese plan, y salió a la calle a intentar cambiar su situación económica y laboral actual.

Sin embargo, los días transcurrieron y la realidad lo golpeó. “Está muy bien que se hayan acordado de las personas adultas, pero las empresas no están dispuestas a tomarnos”, aseguró.

“Está bueno que hayan sacado un programa de empleo para personas de hasta 65 años, pero resulta que cuando vos llegás a las empresas con la planilla, y ven tu edad, no te lo reciben”, planteó sobre su experiencia.

“Fui a cuatro empresas y ninguna me dio la posibilidad de trabajar. Somos los abuelos olvidados. Claro, si voy yo con 63 años o un tipo con 30, lo van a tomar al tipo”, contó fastidioso.

“Fui a la Municipalidad a preguntar qué empresas trabajaban con el plan PILA. Fui a las empresas que me indicaron y algunos hasta me dijeron que no tomaban gente con el plan PILA, cuando es mentira”, subrayó.

González se quedó sin trabajo hace cinco meses. “Si bien es poco $3.500 por cuatro horas, pero para nosotros es mucho, porque antes que estar en mi casa sin hacer nada, quiero trabajar. Yo trabajaba de sereno y no consigo nada”, remarcó.

“No nos quiere nadie. Estoy bien de salud para trabajar, puedo hacer muchas cosas, para nosotros ese dinero y ese trabajo es importante”, insistió y agregó: “Somos muchos los abuelos que andamos así, que necesitamos ese pesito de más. Tengo una pensión no contributiva y pago $3.800 de alquiler, no me queda nada para vivir”.

A su vez, contó que “algunas empresas pusieron como excusa de que el contador les recomendó no tomar gente mediante el programa PILA” lo cual “no sé si es verdad, o si el Gobierno de Córdoba sacó un plan que es imposible llevar a la realidad”.

“Yo le digo a la Municipalidad que, así como hay un cupo para que personas con discapacidad trabajen en el municipio, lo cual me parece magnífico, haya también uno para personas mayores de 60 años, que todavía podemos desempeñarnos en distintas tareas, pero que ninguna empresa nos toma”, propusoGonzález.

El hombre pidió reflexionar a las empresas “porque todos vamos a llegar a los 60 años” y pidió “que los políticos den un lugar para los abuelos que aún podemos, queremos y necesitamos trabajar”.

El plazo para la recepción de planillas en las empresas ya culminó, por lo que “perdí la oportunidad de volver a trabajar” lamentó el villamariense.

“Tenía la esperanza de tener ese pesito por cuatro horas de trabajo. Conozco varios como yo, de mi edad, que no lo pudieron conseguir”, cerró.

Hugo pidió dar a conocer su número de teléfono para quienes sepan de algún trabajo. Se pueden comunicar con él al 154221780.