“Todos los gobiernos quieren tener jueces que simpaticen con ellos”

Entrevista – Carlos Andreucci, presidente de la Unión Iberoamericana de Asociaciones y Colegios de Abogados

Quien fue la máxima autoridad de la Abogacía agremiada en Argentina y hoy lo es de los países iberoamericanos, estuvo en Villa María y dialogó con El Diario sobre la “realidad de la profesión”

“La realidad Argentina es muy compleja”, aseveró Carlos Andreucci, presidente de la Unión Iberoamericana de Asociaciones y Colegios de Abogados.

Planteó que en esa realidad compleja, el letrado se convierte “en un soldado de trinchera que recibe problemáticas que exceden meramente los temas de derecho”.

Expresó que no hay que perder de vista “que siempre el problema es humano, no meramente legal. Un jubilado, un divorcio, una víctima de violencia, son conflictos humanos”. Enumeró también casos donde “hay dificultad con los menores, el problema de la inseguridad, la recuperación de muchos chicos que caen en el flagelo de las drogas que en algunas sociedades quieren aparentar que no existe, pero está. Por eso, con toda esa carga, la gente va al abogado en busca de justicia y de contención, por lo que excede ampliamente lo que es la formación específica en derecho”, dijo.

Corrupción blanca

Precisamente, al hablar de la Justicia, señaló que hay un problema central al que definió como “corrupción blanca”, que de alguna manera hace que sea tan lentos los procesos.

“Acá hay una clave, que es el perfil que deberían tener los jueces, y cuando digo jueces me refiero también a fiscales y defensores públicos”, afirmó.

Entiende que el perfil, debe ser de personas comprometidas y no que tengan un mínimo desempeño. “A diario vemos en los Tribunales que se trabaja a reglamento, con gente que cumple con todas las normas, pero no tiene entusiasmo, no es eficaz. Es posible que uno no le pueda reclamar nada porque cumplen con el reglamento. No podés denunciar por cohecho, que sería la corrupción negra, pero sí incurren en lo que llamo la corrupción blanca”.

Frente a esto, entiende que los colegios de abogados deben pedir capacitación permanente.

Percepción ciudadana de la Justicia

El abogado platense asumió como presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) en el año 2003 y se extendió su mandato hasta 2011. A poco de asumir ese rol, comenzaron a realizar un estudio en todo el país sobre “la percepción ciudadana de lo que es la Justicia. Y la verdad, es que nos dio muy mal”, admitió.

En base a ese informe, sabe que el 90% de los ciudadanos “cree que la política maneja al Poder Judicial” y que “el 46% considera que hay pagar para obtener justicia”.

Y esa percepción, al menos la primera, está basada en que “cada segmento gubernamental pretende tener jueces adictos que sean garantizadores de la gestión o que le preserven el futuro”, dijo.

“Nosotros tuvimos un gran debate desde el año 2003-2011, cuando impulsaban la idea de que los jueces tenían que ser adscriptos al programa de gobierno, es decir, adictos al partido de turno. Y esto es el peor de los males de la gobernabilidad institucional”, agregó.

Pero no lo circunscribió solamente al gobierno de esos años: “Todos quieren de alguna manera remover a los jueces del gobierno anterior” y dio el caso de la actual gestión encabezada por Mauricio Macri, sobre la que afirmó que “el pecado capital fue no reformar el Consejo de la Magistratura, porque sigue el diseño del kirchnerismo por el cual se garantiza que la mayoría para designar o bloquear designaciones de jueces la tenga el gobierno de turno”.

Aclaró que hay diferencia entre las provincias y la Nación, a la que ve “más preocupada porque los jueces sean por lo menos simpatizantes”.

Entiende que la síntesis de lo que debería ser la relación entre la Justicia y el poder político la expresó la integrante de la Corte Suprema, ya fallecida, Carmen Argibay. “Ella tuvo una frase extraordinaria, dijo que `los jueces tienen que ser absolutamente desagradecidos con los políticos que los designaron´. Esto demuestra la actitud de una jueza que garantiza la toma de distancia con el poder de turno, es decir, ser un juez independiente”.

Finalmente, dijo que el gobierno no cumple el rol constitucional de ser un “Estado social de derecho”, por el cual, debe remover los obstáculos para que el ciudadano alcance sus derechos”.

Eso provoca que “mucha gente quiera hacer justicia por mano propia, porque no confía en las instituciones”.

Desde el gremialismo de la Abogacía tienen el deber “de hacerle entender a la sociedad que el derecho es el que resuelve los conflictos. Y que ese derecho tiene que ser eficaz y rápido, para pacificar a la gente, no para violentarla. Es una responsabilidad que ante un conflicto, todos los que estamos vinculados a la Justicia debemos actuar prontamente para dar respuesta institucional”, concluyó.

