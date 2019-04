Trabajan para que las aguas escurran en pocos días

LOS ZORROS – LA PLAYOSA – SILVIO PELLICO – La masa va corriendo y se van organizando

La tarea de las autoridades municipales está enfocada en que las aguas corran. Esperan que ésta sea la cuarta y última jornada de trabajos. Advierten que hace tres años se repite esta situación

El intendente Guillermo Fava confirmó que ayer continuaron trabajando para que el agua escurra en la localidad.

“Seguimos complicados con el agua, no baja, y el martes aumentó bastante”, comentó ayer, en tanto hacían frente con bombas extractoras hacia el este de la ruta S388 que comunica esa población con la ruta nacional 158.

Hasta la víspera, dos familias se autoevacuaron en el sector suroeste del ejido urbano, al borde del pueblo. Fava precisó que “todos los tambos de la zona están muy complicados, algunos ni pudieron ordeñar y otros están por empezar a tirar la leche”. Sostuvo que hay “muchos campos con agua”, pero confió que “tiene que escurrir en los próximos días”.

Indicó además que se suspendieron las clases el lunes y probablemente la medida se extienda hasta hoy en el Jardín de Infantes Hugo Leonelli, la escuela primaria Vicente López y Planes y el IPEA Nº 241 Federico Campodónico. Sin embargo, no se vio afectado el Establecimiento Educativo Rural Independencia, de campo San Alfredo, ubicado al norte de Los Zorros.

Fava, junto a personal del Destacamento de la Policía de la Provincia y la secretaria de Obras, María Ramírez, realizan permanentes recorridos por la población para controlar de alguna manera el “agua de correntada que ingresa por el sector norte, sobre la avenida principal Amadeo Sabattini con mayor caudal que por el sector sur y hacia el sector este, donde ingresa agua por sobre la avenida Campodónico, sin riesgos para la comunidad. Además se recorre la ruta provincial S388, hacia La Playosa, que presenta agua sobre la carpeta asfáltica”. “En la ruta sobrepasa en un tramo extenso de unos cuatro mil metros, con más de 20 centímetros, por lo que se pasa con mucha precaución”, agregó, para manifestar así que todavía no han quedado aislados.

El mandatario expresó también que realiza relevamiento telefónico con gente de la zona rural.

“El agua pasa, toda la que viene de Colazo y James Craik”, marcó Fava, en tanto esperan que hoy comience a reducir el caudal.

Con dos bombas, personal municipal e ingenieros enviados por el Gobierno provincial, que definieron realizar una zanja, escurren parte de la masa hídrica que en horas llegaría por la cuenca del Manantial hacia La Playosa. Los demás arroyos que afectan la zona son Azna y Acequión.

Paso de agua

La intendenta de La Playosa, Gabriela Nicolino, coincidió con su par de Los Zorros en que “el agua debe escurrir”, lo que demandará dos o tres días. Mientras tanto, trabajan desde el lunes con bombas extractoras para traspasar la masa hídrica que llega desde esa vecina localidad, en el acceso oeste de la ruta nacional 158, porque, según explicó, “desborda el canal”.

Sin embargo, Nicolino sostuvo que “los trabajos que se realizaron vienen dando resultado, pero esta lluvia fue extraordinaria: llovió 200 milímetros acá, en Oliva, en Río Tercero, todo hacia arriba, por eso se complicó”. “En 2016 llovía 50 o 60 milímetros y nos inundábamos”, expresó.

Respecto a la zona rural, la mandataria dijo que están aportando camiones con escombros, pero hasta donde pueden llegar, en pos de ayudar a los tambos que están más complicados y no pueden sacar la leche o ya están tratando de poner las vacas a resguardo en zonas más elevadas.

En la mañana de ayer la bomba estuvo trabajado pasando el agua hacia el sur de la ruta en el acceso a la localidad (sin interrumpir el tránsito y afectando solo media calzada), ayudando a correr la misma en el sentido “natural”, hacia Silvio Pellico.

Todos cuidando

“En el pueblo no entró el agua, pero en los campos, los desbordes de los arroyos Algodón y Manantial están aislando tambos, por lo que los propios lugareños están regulando el uso de los caminos, cuidando que se viene la época de cosecha”, describió la intendenta de Silvio Pellico, Leticia Allocco.

Sobre las vías de comunicación, amplió en que “son varios los productores o puesteros que se organizan para ser uno el que lleva provisiones a los demás”.

Allocco indicó que “junto a la Policía se va controlando la situación y estamos atentos”.

Por otra parte, señaló que “hay chicos que todavía no iniciaron las clases, porque no pueden trasladarse o no los podemos ir a buscar”.

La jefa municipal explicó que “esto viene desde 2016 y se agravó hace un mes, cuando se inundó parte de Arroyo Algodón. Los caminos hace tres años que se llenan de agua. Se ha transformado en una constante y con 200 milímetros llovidos en la cuenca, peor”.