Trabajaron para el municipio local y tardaron más de tres meses en cobrar

Participaron de eventos culturales, espectáculos o el programa de terminalidad educativa

Ante la consulta de EL DIARIO, en el Gobierno confirmaron la situación. Argumentaron que es parte del proceso administrativo que demandan estos casos

Escribe Diego Bengoa

DE NUESTRA REDACCION

Sucedió tras la última edición del “Villa María Vive y Siente”, también luego del desarrollo de espectáculos fuera del Anfiteatro en época del Festival Internacional de Peñas e incluso con quienes dieron o dan clases en el programa de terminalidad educativa que lleva adelante el municipio: muchas personas contaron que tuvieron que esperar dos, tres o hasta cinco meses para poder cobrar por el trabajo realizado en esos contextos.

Son ciudadanos y ciudadanas que prestan sus servicios a la Municipalidad pero que no tienen un vínculo permanente y formal con la misma, aunque son parte de estos eventos o actividades que el Gobierno local ofrece.

Uno de los casos que se hizo público en su momento fue el de la artista cordobesa Camila Sosa Villada, quien cansada de no poder percibir por una labor realizada en la ciudad escribió públicamente su situación en una de las páginas de Facebook de la comuna. Tras esto, rápidamente tuvo una respuesta favorable.

La explicación oficial

“Es probable”, contestó la secretaria de Economía, Daniela Lucarelli, cuando EL DIARIO le planteó que había varios casos de esta naturaleza.

“Por lo general, los artistas no están preparados para trabajar con el sector público. A lo mejor los contrata un privado, les paga finalizada la actuación y se terminó el asunto. En el sector público necesitamos hacer una resolución para contratarlos de forma directa, ya que no puedo hacer un concurso para definir cuál de los grupos de artistas participa, sino que se selecciona por su perfil de acuerdo al evento y esto demanda la autorización del Tribunal de Cuentas”, señaló.

Dijo que una vez que está la autorización de los tribunos “se hace la orden de pago a favor de determinada persona, o de los grupos” que actúan.

“Ya autorizado se hace el procedimiento administrativo, la orden baja a Tesorería y se paga. Y a veces cuando querés pagar ellos no tienen cuenta bancaria, o CBU para hacer una transferencia o no son locales, entonces tienen que generarlo en la localidad de donde son oriundos y si son locales y no están bancarizados lamentablemente no puedo hacer el pago en efectivo. Necesitan aggiornarse a contrataciones por parte del sector público estatal que no puede pagar en efectivo, que no puede pagar si no tiene la autorización correspondiente del Tribunal de Cuentas”, explicitó la funcionaria.

Según sus palabras, es este contexto en general “lo que demora el pago”.

“Quizás antes no había esta costumbre de realizar toda esta cantidad de eventos culturales, ante los cuales el Estado tiene que contratarlos respetando todas las disposiciones y circuitos administrativos y de contralor que tenemos, lo que demanda tiempo que son inevitables”, aseguró.

Cuando se le planteó que algunos docentes del programa de terminalidad también presentaron esta demora, lo confirmó. “De todas maneras, estamos buscando mecanismos y ya está resuelto para que puedan percibir con regularidad esos haberes”, indicó.

Subrayó que en todos los casos se trata de personas que “no trabajan todo el tiempo con regularidad” para la comuna.