Tras denuncia de la oposición, inician una investigación interna en Tránsito

Los ediles de la minoría habían pedido que el secretario de Gobierno concurriera al bloque para hablar del tema, ya que los episodios se produjeron en un área a su cargo

“El señor coordinador de turno se dirigió hacia mi persona realizando un comentario con el cual me sentí ofendida en mi condición de mujer (…). Cito lo que dijo: ‘Inspectora, se ha ganado unas vacaciones pagas por 10 días en un lugar paradisíaco, pero tiene que compartirlas conmigo’. Le respondí que le agradecía el premio, pero que invitara a otra persona, a lo cual me respondió: ‘Vos no estás en planta, sos contratada. ¿Cómo crees que acá pasan a planta las mujeres? Relacionándose con hombres como yo que tenemos peso…’”.

“Estamos totalmente en desacuerdo con la falta de respeto y con la presión que hoy por hoy estamos sufriendo de parte del supervisor de Servicios y encargado, no entendemos el porqué de la conducta de esta persona que constantemente está desvalorizando al personal y haciendo comentarios discriminativos hacia las mujeres…”.

“El encargado excedió el límite con su falta de respeto porque considera que hay formas de decir las cosas. Tiene por costumbre encarar a los inspectores, ya que no es la primera vez que lo hace”.

“(…) Le pido disculpas y él responde furioso, acercándome su rostro y en tono bastante elevado y casi escupiéndome me dice: ‘A vos te debería arrancar la cabeza, pero por esta vez pasa’. Sólo atiné a callar, bajar la cabeza y seguir con mis obligaciones (…). Es mi necesidad expresar el sentimiento de humillación, maltrato psicológico y angustia que sentí, sumado a la constante presión que ya viene ejerciendo el coordinador sobre nosotros”.

Los que anteceden son fragmentos de cartas, algunas escritas a mano y otras en computadora, que expusieron ayer ante la prensa los concejales del bloque Juntos por Villa María, para ilustrar el porqué solicitaron la presencia del secretario de Gobierno, Rafael Sachetto, y funcionarios de Tránsito al Concejo Deliberante.

Las dieron a conocer preservando la identidad de los trabajadores denunciantes (aseguraron que cada una tiene firma y DNI) y sin revelar cómo accedieron a las mismas, pero se presume que los empleados se las entregaron a delegados sindicales.

Los ediles de la bancada opositora habían pedido que Sachetto asistiera al Legislativo junto al titular de Seguridad Ciudadana, Carlos Vivas, y el coordinador de Educación y Capacitación del área, José Luis Bernabé, por “situaciones manifiestas de hechos de abuso de autoridad, acoso y maltrato laboral a trabajadores, que en su mayoría por las condiciones de precarización laboral no pueden manifestar, por temor a la pérdida de su empleo”.

Los funcionarios no asistieron, al mediodía el bloque decidió convocar a la prensa y a la tarde el Gobierno comunicó que ante estas novedades decidió iniciar una investigación interna, disponiendo “de todos los medios” tendientes a esclarecer el cuadro, aclarando que no tienen pruebas pero que la situación lo amerita.

¿Por qué los funcionarios no habían ido al Concejo? En primer lugar, Sachetto sostuvo que está obligado a concurrir al cuerpo parlamentario y “no a un bloque en particular cuando se lo convoque por resolución aprobada por simple mayoría de los miembros presentes en la sesión legislativa. Luego aseguró que desconocía los hechos que se denuncian, ya que no receptó (según sus palabras) denuncia alguna. Y solicitó que se le remitan “a la brevedad” al área a su cargo “los elementos que permitan acreditar, aún de manera indiciaria” estos graves episodios, para “iniciar las acciones pertinentes por ante los mecanismos administrativos y judiciales que correspondan”.

Comunicado oficial

Ayer, poco antes de las 19, desde la Municipalidad se despachó a los medios un comunicado en los siguiente términos: “A partir de la nota elevada el 28 de marzo por el secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria, Rafael Sachetto, el intendente Martín Gill solicitó hoy a Asesoría Letrada del municipio que se inicie una investigación administrativa, poniendo a disposición para tal fin toda la estructura municipal y procediendo, en caso de ser pertinente y útil, a la contratación de personal idóneo”.

“En la misiva que cursó al titular del Ejecutivo, Sachetto solicitó el inicio de una investigación sumaria a partir de los siguientes hechos: ‘El día 27 de marzo del corriente año tomo conocimiento de nota fechada el 23/03/2017, por la cual el bloque de concejales de Juntos por Villa María, sin las formalidades requeridas a tal fin, me cita a concurrir al Concejo Deliberante de la ciudad a los fines de que exponga sobre una serie de hechos que supuestamente habrían ocurrido en el área a mi cargo”, expresó Sachetto. Y agregó: “Que sin perjuicio de carecer de pruebas concretas acerca de la existencia de los hechos denunciados -abuso de autoridad, acoso laboral, etcétera- la gravedad innata de los mismos, amerita, salvo mejor criterio de su parte, iniciar una investigación sumaria a los fines de comprobar su acaecimiento’”.

Las cartas

Cabe indicar que en las cartas que se conocieron no hay acusaciones puntuales hacia Sachetto ni hacia Vivas. Una involucra a Bernabé (la de “arrancar la cabeza”).

Antes de que se conociera la decisión oficial de investigar, la edil Nora Landart dijo que se “exploró” la posible presentación judicial por incumplimiento de deberes de funcionario público. Indicó que cuentan con audios que grafican estas irregularidades.

Su par Karina Bruno advirtió que “estamos hablando de situaciones de suma gravedad que involucran varios aspectos, no sólo la precarización laboral, observando que muchos se golpean el pecho, van a las marchas y postean en Facebook hablando sobre violencia contra la mujer, pero luego a la hora de defender estos derechos desde su lugar de responsabilidad no lo hacen”.

En relación a Sachetto, apuntó que le “llama la atención dos cosas: que no sabe lo que pasa a su cargo, lo que es gravísimo, o las sabe y las ignora, lo que es doblemente grave”.