Estrellas Amarillas - Participaron de un encuentro nacional en San Luis

Tras la reunión, analizan elaborar un proyecto

Cuatro integrantes de Estrellas Amarillas de Villa María participaron de un encuentro nacional en San Luis.

“Estos encuentros se hacen una vez en cada provincia, el próximo es en Santa Fe. Participó gente de todo el país. Fue durante un viernes y sábado, cerraba el domingo con una actividad al aire libre, pero como llovió tuvo que cancelarse”, contó la referente local de Estrellas Amarillas, Lucía Gigena.

“Estuvimos con psicólogos, técnicos en Accidentología, hubo disertaciones. Los psicólogos explicaron las consecuencias de la accidentología, la contención que se necesita en ese momento y cómo funciona el servicio de asistencia en San Luis para ayudar a las personas que están pasando por ese difícil momento. Los técnicos en Accidentología explicaron los motivos de tantos accidentes y cómo evitarlos”, señaló.

“San Luis tiene asistencia a la víctima de accidentes viales y a las familias, es municipal y está a cargo de un psicólogo y un abogado, para asesoramiento y derivaciones para quien lo necesita o no tiene recursos. Cuando hay un accidente acá no hay quién te contenga, allá el psicólogo acude al hospital para contener a la familia. La mayoría de los que nos ha tocado vivir esto tocamos de oído, llegamos a la fundación por el dolor, pero no sabemos qué hacer. Entonces vamos a armar un proyecto para ver si en la ciudad se puede poner en marcha esta asistencia”, indicó.

“La idea de los encuentros es ver cómo se trabaja en cada provincia en estas cuestiones y ver si se puede sacar un proyecto en la localidad donde estamos”, agregó.

“Son muy buenas estas reuniones, desgraciadamente ahí estamos con gente que habla nuestro mismo idioma, todos nos entendemos. No es la primera vez que voy, pero sí es la primera vez que el municipio me ayuda para poder participar. En esta oportunidad, nos van a reintegrar todos los gastos por haber representado a la ciudad”, concluyó Gigena.