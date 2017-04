Tras una espera de más de siete años, las familias expresaron su felicidad

Pagarán una cuota que es “la mitad” del costo promedio en alquileres. Anunciaron que la semana que viene se licitará para las viviendas que faltan

Mucha emoción y alegría experimentaron ayer 21 familias que ya pueden habitar las viviendas del programa Techo Digno.

Son parte del plan de 250 que se erigen en barrio Evita, financiado por el Estado nacional de la mano del municipio. Ahora quedarán 47 por construir, que se harán pronto.

Con su compañera de vida, Lucas Iriarte evidenció su enorme felicidad. “Esperamos seis o siete años… o casi ocho o nueve años este momento”, dijo a EL DIARIO en referencia al paso del tiempo desde el día en que resultaron adjudicados, lo que da cuenta de la demora que tuvo el plan habitacional.

“Vimos la casa y la espera valió la pena”, agregó de inmediato.

La pareja señaló que se encontraba emocionada por alcanzar el techo propio y “dejar de alquilar”. “Gracias a Dios por esta oportunidad, es una bendición”, expresaron.

Tras reiterar que hacía años que la esperaban, indicaron que se mudaban ayer mismo. “Desde el sábado estamos preparados”, confirmaron en referencia a la fecha que se barajó en un primer momento, y que el municipio canceló con el argumento de las condiciones climáticas.

Lucas es carpintero y hasta la actualidad alquilaban un inmueble en barrio Centro, lo que les demandaba 4 mil pesos mensuales.

“Ahora ya hemos pedido los servicios”, explicaron con una sonrisa enorme, pocos minutos antes del acto de entrega de las llaves.

Ante la consulta de este matutino, la pareja (que vivirá en el lugar con dos hijas) dijo desconocer cuál será el monto de la cuota a pagar por este plan, aunque luego el intendente Martín Gill dio precisiones.

Nuria Gauna es otra de las vecinas que habitarán una de las casas. “Me mudo mañana (por hoy)”, confirmó.

Contó que esperó siete años que llegara este momento y confesó que se sentía feliz.

Residirá en el inmueble junto a su marido y su hijo.

Ante preguntas de este diario, especificó que trabaja en el IPEM Domingo Faustino Sarmiento y que hasta ahora pagaba un alquiler de 4 mil pesos por un hogar en barrio Las Playas, ahí muy cerca de su nuevo techo.

Justicia social

La entrega de llaves se formalizó ayer cerca de las 11.20 en la calle Crucero ARA Belgrano al 2500, una de las arterias en las que están parte de las 21 casas. Se puso un gacebo para proteger del sol y allí estuvieron las familias que ya comenzaron a habitar las viviendas, siete de ellas desde el último sábado.

En ese marco, el titular del Instituto Municipal de Inversión, Omar Regueira, remarcó que se dio “un paso importante en inclusión social e igualdad de oportunidades” y advirtió que el acceso a una vivienda digna es un derecho que el Estado debe garantizar a todos sus habitantes.

Apuntó que el plan cuenta con todos los servicios, aunque faltaba la habilitación de Ecogas, que se daría “en los próximos días”. Los beneficiarios deberán hacer su propia conexión de cada uno.

Luego habló Gill, quien reveló que la semana que viene se llamará a licitación para la edificación de las 47 unidades restantes.

El mandatario consideró que es casi “un privilegio” recibir estas casas en un contexto de “seis mil personas inscriptas” en los registros municipales para poder tener un techo.

“El Estado no ha sabido, no ha podido o no ha querido, brindar las condiciones necesarias para que se pueda dar una respuesta efectiva” en torno a la materia, admitió.

Advirtió que el Procrear entró en una meseta y tras decir que el juego “es un elemento que siempre consideramos disvalioso en la presencia de la comunidad”, recordó que lo recaudado en las slots se destina a la puesta en marcha del Eva Perón. En ese sentido ratificó el objetivo de entregar 30 de este plan este año y apuntó que ayer firmó el decreto para el llamado a concurso con ese fin.

Sobre el Techo Digno, estimó que “dentro de un año y algunos meses” van a estar listas las 47 que se harán en la última etapa. Y pidió a los adjudicatarios “no romper la cadena de solidaridad”, abonando las cuotas de este programa, cuyo monto “es menos de la mitad de un alquiler”.