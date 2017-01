Trasladado a Córdoba, donde se recupera, bebé picado por alacrán

Un bebé de apenas 9 meses que fue picado por un alacrán en Villa Nueva tuvo que ser derivado ayer a Córdoba, dado que en el Pasteur aún no está funcionando la Terapia Intensiva Pediátrica

Tiene apenas 9 meses y hoy está luchando para recuperarse de los daños que provocó en su pequeño organismo la picadura de un alacrán.

El hecho ocurrió en Villa Nueva en las primeras horas del martes y sus familiares lo llevaron inmediatamente al médico.

En el Hospital Pasteur actuaron con celeridad colocándole una primera dosis del antídoto. A la mañana comenzó a recuperarse, pero luego sobrevino otra vez el decaimiento. “Como indica el protocolo para estos casos, se volvió a colocar otra dosis del antídoto y reaccionó bien, pero por prevención lo derivamos a Córdoba para que siga en una Terapia Intensiva Pediátrica”, dijo Luis Seggiaro, a cargo de la Dirección del Hospital Regional Pasteur.

Lamentó que por la “escasez de recursos humanos” no se pueda poner en funcionamiento la Terapia Pediátrica en el Pasteur, que tiene todas las instalaciones. Para que se habilite es necesaria la contratación de pediatras especialistas en Pediatría y no hay o, al menos, no hay interesados en trabajar en el Hospital.

Otros casos

Pero volviendo a las picaduras de alacranes, Seggiaro informó que entre la noche del domingo y la madrugada del martes ingresaron en total cinco personas con picadura de escorpión al Hospital de Villa María.

En la primer jornada mencionada por Seggiaro ingresaron al Pasteur dos chicos de 5 y 8 años, respectivamente, quienes habían sufrido la picadura. Ambos se recuperaron tras recibir el antídoto.

También llegó, proveniente de La Playosa, un joven que no necesitó antídoto dado su buen estado general de salud. “Recibió una asistencia general y se recuperó, porque hay que señalar que en los extremos de la vida afecta más gravemente. Mientras que en adultos, de contextura sana, es menor la incidencia del veneno”, agregó.

Por otra parte, en las primeras horas del martes también ingresó un niño al que le aplicaron el antídoto y se recuperó, mientras que el quinto caso fue el bebé de Villa Nueva que ahora está en la Terapia del Hospital de Niños de Córdoba capital, tal como indicamos al comienzo de esta crónica.

“Provienen de distintos barrios y ciudades”, explicó Seggiaro al ser consultado sobre las zonas donde más proliferan los alacranes.

Para evitar la presencia de estos arácnidos es fundamental mantener limpios los espacios verdes de la casa. “No se recomienda la fumigación, porque el veneno contra los alacranes es muy tóxico”, destacó el profesional.

Vecinos en alerta – Piden la emergencia ambiental y en salud

Con más de 600 firmas de vecinos de Villa María provenientes de diferentes barrios se presentó ante la Municipalidad un pedido para que se declare la emergencia ambiental y de salud en la ciudad para coordinar acciones con celeridad tendientes a reducir la población de alacranes.

Con ese pedido, un grupo de vecinos se reunió ayer con Daniel Climaco, responsable de espacios públicos.

“Nos pidió una semana y por supuesto accedimos”, dijo Lucas Díaz, del barrio Centro sur, tras el encuentro con el funcionario.

El reclamo central es que la Municipalidad desmalece los baldíos a cuenta y orden de sus propietarios “sin tanta demora, porque entre notificaciones y vueltas se pasa el verano”.

También pide que el antídoto para contrarrestar la picadura de alacrán no esté sólo en el Pasteur, que está distante de muchos vecinos de la ciudad.

“Todo comenzó cuando armamos un grupo de Facebook, ‘Alacranes en la Villa’, y se sumaron vecinos de toda la ciudad porque compartimos la misma preocupación”, dijo Díaz a EL DIARIO. También sostuvo que se asesoraron sobre las fumigaciones “y nos informaron que hay productos que se pueden utilizar”, planteó.

Esperan ahora la respuesta de la Municipalidad “porque no se trata sólo de limpiar nuestro patio, ya que si al lado hay un baldío abandonado los alacranes, las víboras o los mosquitos entran igual”, concluyó.