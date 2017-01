Tres de cada cuatro motociclistas no usan casco en la ciudad

El 75,34% de los motociclistas prescinden de la protección. Villa María y Villa Nueva ocupan el primer puesto de los núcleos urbanos con mayor cantidad de víctimas fatales en la provincia

La Autoescuela CEFIC, realizó un relevamiento durante este primer mes del año con el objetivo de determinar en datos la problemática vial.

Su propietario, Gabriel Giovanini, perito en siniestros y prevención vial e instructor y docente, pretendió analizar el comportamiento vial de los protagonistas en la vía pública, desde conductores, pasajeros hasta los peatones. Este informe es el primero de una serie que están preparando, dieron a conocer a EL DIARIO.

La iniciativa surge tras el informe elaborado por el “centro de monitoreo vial” de la ciudad de Córdoba donde posiciona a el “Gran Villa María”, que comprende a Villa María y Villa Nueva, en el primer puesto de los núcleos urbanos con mayor cantidad de víctimas fatales (13) del interior de la provincia a lo largo de 2016, seguido por Río Cuarto (11), y de las estadísticas de accidentes, que lleva el municipio, en donde muestran un promedio de tres siniestros por día en el cual detalla que más del 80% de los casos se ve una motocicleta involucrada.

Como datos “curiosos”, se observó que 58 motociclistas (4,18 %) llevaban el casco en la mano, el brazo, el volante, entre las piernas, sujeto detrás de la moto o sobre la cabeza en forma incorrecta. Además, sólo un tercio (33,09%) de los motociclistas son mujeres, mientras que los hombres son el 66,90%. A pesar de ello, no hubo distincion de sexo a la hora del uso o no del casco.

Con respecto a la edad de los mismos, ya que el método de observación no permitió determinar las edades de los motociclistas, si se consideró como “infantes o niños” a los acompañantes que eran transportados en brazos o bien que, en su postura no llegaban a apoyar los pies en los apoya-pies de las motos. El relevamiento mostró que 91 pasajeros (6,56%) reunían estas condiciones, de los cuales sólo 11 viajaban delante del conductor.

De las 10 zonas donde se hizo el muestreo, seis estaban reguladas por semáforos. De 600 vehículos, 20 no respetaron la luz roja.

Vehículo de alto riesgo

Las conclusiones que se pueden sacar a partir de este relevamiento, son muy preocupantes: “Conducir o ser acompañante en una motocicleta trae aparejado un alto riesgo de muerte o de herirse gravemente en un siniestro. La falta de protección en el vehículo supone que un choque puede tener serias consecuencias para el conductor y su pasajero. Los especialistas en seguridad vial recomiendan que los menores de 12 años no viajen en motos o ciclomotores. Si bien en muchos países desarrollados la ley prohíbe que los niños sean acompañantes en estos vehículos, muchos aún no cuentan con esta reglamentación. Sin embargo, a pesar de la edad del acompañante, las motos tienen requerimientos de seguridad específicos para poder conducirlas, tanto para su conductor, como para el acompañante. Algunos padres no toman en consideración lo peligroso que puede ser para sus hijos el hecho de que sean sus acompañantes en una motocicleta. Por ello, los especialistas recomiendan que si lo hacen se informen y tomen las precauciones de seguridad necesarias”, manifestó Gabriel Giovanini.

“En mi humilde opinión creo que los organismos de control y de educación vial, tanto públicos como privados, hacen esfuerzos denodados en campañas viales. No podemos transitar más de una cuadra sin encontrarnos con un cartel, stiker etcétera sobre el uso del casco, sin mencionar los medios de comunicación impresos, radiales y televisivos, que dedican mucho espacio a este tema, basta con ver las redes sociales para ver las consecuencias de los siniestros que estos provocan”, agregó.

El uso del casco reduce la gravedad de las lesiones en un 72% y disminuye el riesgo de muerte en, al menos, un 39%

El perito agregó que los adultos no toman en consideración lo peligroso que puede ser para los menores el hecho de que sean sus acompañantes en una motocicleta: “Quienes trabajamos en todo lo que hace a la seguridad vial, aconsejamos que ante la falta de una legislación nacional que proteja a los niños acompañantes de motocicleta, no se transporte a menores de 12 años en este tipo de vehículos. Tenga en cuenta que, si un niño no es lo suficientemente grande para usar un casco apropiadamente, entonces no es aconsejable que suba a una moto y si sus pies no llegan cómodamente a los apoyapiés de la motocicleta, su seguridad corre peligro”.

El relevamiento fue elaborado con el sistema ODEC (observación directa en campo) y se contemplaron dos premisas: el uso o no del casco y la cantidad de ocupantes por vehículo.

Se tomaron como muestra de observación mil vehículos, fragmentados en 10 puntos diferentes de la ciudad, en 10 fechas y en 10 horarios distintos

¿Que dice la ley?

Sobre el uso del casco, la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449, artículo 40, inciso “j”, establece que es un requisito para circular.“Que tratándose de una motocicleta, sus ocupantes lleven puestos cascos normalizados”.

La Ley Provincial de Tránsito Nº 8.560 o la Ley 9.169/04, artículo 40, inciso “i”, dictamina que: “Tratándose de una motocicleta o ciclomotor, sus ocupantes lleven puestos cascos normalizados” para circular.

En el orden local, la Ordenanza Municipal 5.967 artículo 64 dispone: “La obligatoriedad del uso del casco protector… … a los conductores y acompañantes, en cuanto corresponda, de vehículos denominados motos, motocicletas, motonetas, ciclomotores, motovehículos, triciclos, cuadriciclos y similares”.

Sobre la cantidad de ocupantes que puede haber en una motocicleta, la Ley Nacional de Tránsito 24.449 art 40 inciso “g”, establece: “g.3.1. Los ciclomotores no pueden llevar carga ni pasajero superior a cuarenta kilogramos (40 kg) y los pasajeros siempre deben viajar con casco reglamentario; g.3.2. Las motocicletas de dos (2) ruedas no deben transportar más de un (1) acompañante, el cual debe ubicarse siempre detrás del conductor …”

En el plano municipal, la Ordenanza 5.967 artículo 60 anuncia: “Los motovehículos (motocicletas, ciclomotores, etcétera) aptos para transportar acompañantes, no podrán trasladar a más de uno (1)…”

Con respecto a los menores, sólo la Ley Provincial hace mención a las edades. Ley Provincial de Tránsito 8.560 To Ley 9.169/04 artículo 39 párrafo incorporado por la ley 9.688/09, establece: “Está prohibido transportar menores de diez (10) años de edad en motocicletas y ciclomotores”.

¿Qué dicen los estudios sobre su uso?

Según informes, el casco tiene una efectividad comprobada. Distintos estudios realizados en el mundo coinciden en el efecto protector del casco para reducir lesiones en la cabeza y muertes en choques de motos.

Un sumario de los principales estudios realizados en el mundo asegura que el uso del casco: disminuye el riesgo y la gravedad de las lesiones en un 72%, aproximadamente, y disminuye el riesgo de muerte en, al menos un 39%, dependiendo esto de la velocidad de los vehículos involucrados.

Mitos y realidades

¿Cuáles son las razones que argumentan quienes no lo usan? Son variadas y coincidentes entre quienes se resisten a usarlo. Desde el simple reconocimiento de que les molesta y les quita la sensación de libertad hasta otras razones que, por muy reiteradas, se transformaron en verdades aceptadas.

Un mito muy común, que se repite entre los conductores es que “el casco afecta mi visión, no veo bien de costado”. Esto en realidad, es rebatido por los datos científicos: “La visión periférica es de entre 200º y 220º. Los estándares de seguridad internacionales requieren que los cascos provean 210º de visión. Alrededor del 90% de los accidentes suceden dentro de un rango de 160º (la mayoría restante son choques por atrás), así que está claro que los cascos no afectan la visión periférica y no contribuyen a los choques”.

Otro mito popular dice que “con el casco no puedo oír bien lo sonidos de la calle” y esto también es refutado científicamente: “Los cascos reducen la sonoridad de los ruidos, pero no afectan la capacidad del motociclista de distinguir entre diferentes sonidos. Más aún, algunos estudios indican que los cascos son útiles para reducir el sonido del viento y proteger la audición”.

Existen muchos otros, pero uno de los más fuertes, es el de la idea de que si uno se mata en un accidente “es asunto mío, sólo me perjudico yo”. “Pero para la sociedad, la muerte o discapacidad permanente de un individuo tiene consecuencias económicas y sociales serias, diversas y perdurables en el tiempo; desde el momento mismo en que se produce el accidente y la salud pública asiste al herido, lo levanta y lo traslada a un hospital público donde se le brinda toda la atención y tratamientos posibles. Si, después de recuperarse, queda con alguna discapacidad que le impide continuar con su trabajo anterior, se le brinda una pensión por incapacidad y la atención que pueda necesitar tanto él como su familia; por ello resulta indiscutible que el daño no es solamente personal. Si fallece, además de la pérdida de su capital laboral, el pago de pensiones y la atención para sus seres queridos implican cargas para la sociedad”, finalizan.