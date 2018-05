Tricolores juegan en el sur

Rugby – Torneo del Interior “B”

San Martín afrontará hoy su primer partido oficial en Bahía Blanca, enfrentando en una de las semifinales de la Zona Descenso, del Torneo del Interior B, a Universitario de aquella ciudad, desde las 15.30. Los Tricolores están defendiendo la plaza de Córdoba en este torneo.

El equipo tricolor llegó ayer a la ciudad del sur bonaerense pasado el mediodía, hizo reconocimiento, se hospedaron y posterior al partido de Jaguares y Sharks de Sudáfrica, para luego merendar.

“Encaramos este partido con la seriedad y compromiso que se merece. Estamos bien y hay buena vibra. Trabajamos a conciencia, planteando el partido que jugaremos. No tenemos ausencias en el plantel, salvo las que son por lesión. Pude elegir, a mi criterio, a los mejores 23.

La formación titular será con Rafael Benso, Emiliano Ferreyra y Agustín Mana, Alexis Barrera y Felipe Bollo; Nahuel Menta, Sebastián Furlán y Joaquín Demaría; Ayrton Romagnoli y Agustín Ludueña; Elio Martínez, Mainque Peralta, Juan Cruz Muñoz, Lautaro Oliveros y Facundo Piqueras.

Entrenador: Fernando Maidana.

Universitario de Bahía Blanca formará con: Julián Parasole , Luciano Blazquez e Iñaki Zaballa; Milton Bianchi y Matías Chiuccariello ; Carlos Arias, Mateo Monge y Cristian Abarca: Ramiro Company y Emiliano Robbiani; Martín Tealdi, Cristian Torresi, Facundo Freire (C), Matías Alonso y Franco Ducamp. Entrenadores: Horacio Ocampo, Juan Pedro Iribarne y Leonel Scolari

Este cruce fue a partir de las derrotas que sufrieron ambos equipos hace tres semanas atrás. San Martín ante Aranduroga y Universitario ante Banco de Mendoza.

Las dos semifinales, para evitar el descenso, serán Roca RC de Río Negro vs. Tilcara de Paraná y Universitario de Bahía Blanca vs. San Martín de Villa María.

Súper rugby

Otro gran triunfo

El equipo argentino Los Jaguares cosechó ayer su sexto triunfo seguido y dio un gran paso para clasificarse por primera vez a los cuartos de final del Súper Rugby, que organiza la Sanzaar, al imponerse como local a Sharks de Sudáfrica por la fecha 15 del certamen.

El partido se jugó en Vélez Sarsfield, fue dirigido por el árbitro neozelandés Paul Williams y al cabo del primer tiempo los argentinos ganaban por 17 a 7.

El equipo argentino (8 victorias y 5 derrotas) sigue segundo en la Conferencia Sudafricana, con 34 puntos y a dos del líder Lions; y quedó cuarto en la tabla general. Los ocho mejores pasarán a los cuartos de final del torneo.

El próximo compromiso de Jaguares será frente los Stormers de Sudáfrica, el 30 de junio en Vélez; y en las últimas dos jornadas se enfrentarán sucesivamente con Bulls y otra vez los Sharks, ambos en tierra sudafricana.