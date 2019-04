Trinitarios se quedó con todo el clásico

VOLEY

Todos los festejos quedaron en casa del Lechero. En una intensa y extensa jornada, se disputó el clásico femenino de vóley donde Trinitarios se impuso en todas las categorías inferiores, en un hecho que no había tenido antecedentes para las ganadoras.

Trinitarios festejó triunfos en Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Sub 19, por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Asociación de Voleibol del Sudeste Cordobés.

La jornada fue seguida por una numerosa concurrencia, en partidos que se disputaron en forma simultánea a los cotejos que los varones jugaron contra Polideportivo de Villa Carlos Paz por el torneo de la Federación Cordobesa.

Los que inauguraron el clásico fueron los equipos Sub 15, con un partidazo que se definió en tie break y donde las locales ganaron por 3 a 2.

Luego fue el turno de las más pequeñas, en donde las Lecheras de la categoría Sub 13, vencieron a las Canarias por 2 a 1.

En Sub 17, el equipo “azul y rojo” se quedó con el triunfo al ganar 3 a 0 y seguidamente, las Sub 19 jugaron un partido para el infarto, donde Trinitarios se impuso por 3 a 2, en tie break.

También hubo un partido amistoso en Sub 14, por fuera de las categorías oficiales, donde las Lecheras también se quedaron con el festejo por 2 a 1, para redondear un gran día, con triunfos simultáneos en todas las categorías inferiores, para festejar en forma completa por primera vez.

En Primera división, que se juega en día diferido al de la tira de inferiores, no se pudo jugar el partido el pasado viernes, como estaba programado y Trinitarios y Rivadavia deberán acordar una nueva fecha para su disputa.