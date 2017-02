Trullet por Pereno en el Santo

Los malos resultados en tan sólo las dos primeras fechas del Federal C provocaron la salida de Heraldo Pereno de San Lorenzo de Las Perdices, donde anoche mismo asumió como entrenador Lautaro Trullet, buscando la puesta a punto para lo que será el encuentro que el Santo sostendrá el próximo domingo, ante Atlético San Basilio.

La dura derrota que sufrió el equipo en Río Cuarto (0-3), ante Atenas, con claros problemas defensivos que se habían desnudado también en la primera fecha, como local (3-3 ante Alem), desencadenaron la partida de Pereno, quien supo llevar adelante dos grandes campañas en el plano doméstico (subcampeón en dos torneos consecutivos) y había armado la estructura para este campeonato nacional. Sin embargo, la dirigencia entendió que había que dar un golpe de timón y buscar una salida con alguien que conozca la categoría, motivo por el cual resolvió optar por Trullet, quien dirigió a Alumni en el Torneo Federal B.

El nuevo técnico, radicado en Villa María, se presentó anoche ante el plantel que se prepara para jugar el domingo como visitante, en San Basilio.

San Lorenzo suma un punto, está tercero y tiene tiempo para recuperarse, aunque sabe que un paso en falso puede costarle caro porque son cuatro equipos en una zona donde sólo clasifican dos.

Por lo pronto, Pereno dijo estar sorprendido por su partida, aunque afirmó que no guarda rencor con nadie.

Los dirigentes “me llamaron a una reunión, me dijeron que habían resuelto mi salida y no le pedí ningún tipo de explicación. Hubo dos minutos o tres de reunión, le acepté el pedido que me hicieron, le di la mano al presidente como corresponde, y me fui”, contó Pereno.

El entrenador intentó explicar la decisión en que “están buscando un cambio, una reacción, y lo respeto; ojalá le salga bien como me salió bien el año pasado, cuando llegué al torneo local después de la quinta fecha”.

“Yo estoy en paz, tranquilo. Creo haberle dado lo mejor a San Lorenzo y no es el momento de discutir. La institución está primero”, expresó luego, en diálogo con FM Sport.

En su partida, Pereno confió que le dijo a los jugadores “demuestren que no nos hemos equivocado”.

En ese marco, si bien dejó en claro que se va “después de perder un partido”, el perdiceño indicó que dejó “la puerta abierta para volver al club”.

Consultado sobre alguna discusión que pudo existir tras la derrota del domingo, Pereno aseguró: “Con la mesa chica del club nunca tuve ningún roce y creo que no hay nada raro. Si hay algo escondido que yo no detecté, no lo sé”.

Por último, añadió: “Tengo la conciencia tranquila. Yo me acuesto a dormir sabiendo que en 2016 pasé a la historia del club, no tengo rencor con nadie”.

“Seguramente fui el técnico más barato del club y sigo siendo más hincha de San Lorenzo que nunca”, finalizó.