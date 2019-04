Tu web debería ser la primera en los buscadores

QUIERO EMPRENDER – Sobre las estrategias SEO

Ya se trate de un negocio tradicional, de una “startup” o de una Pymes consolidada, ser visible en Internet es clave a la hora de tener éxito empresarial

Existe mucha información al respecto, pero ninguna realmente pensada para emprendedores y usuarios tecnófobos. Usuarios que no se llevan precisamente bien con la tecnología y a los que palabras como posicionamiento web, marketing de buscadores, posicionamiento en buscadores, SEO On Page, SEO Off Page, linkbuilding o PNB les suena a chino.

Creo que el conocimiento sobre posicionamiento SEO debería ser para todos y no solo para unos pocos “expertos”.

Es verdad que con el posicionamiento SEO podés hacerte un poco de lío con ciertos tecnicismos, métodos y herramientas, pero también es cierto que con las nociones básicas podés conseguir muy buenos resultados. Luego de leer este artículo espero haberte despejado las dudas.

¿Qué es SEO?

El SEO (Search Engine Optimization) no es otra cosa que optimizar un sitio web para mejorar su posición en los resultados obtenidos por los motores de búsqueda.

O sea, intentar que tu web sea la primera en aparecer cuando los usuarios busquen en Google.

¿Qué son los buscadores?

Los motores de búsqueda ayudan a los usuarios a encontrar páginas sobre una determinada temática. Lo que hacen básicamente es indexar páginas y blogs en sus bases de datos, para luego listarlas en sus resultados por un orden de relevancia en relación al criterio de búsqueda. Justamente por eso se convierten en fabulosos aliados en tu batalla para atraer buenas visitas.

Tener una página web y que nadie llegue hasta ella no tiene mucho sentido. Es cierto que vivimos en un momento de auge tecnológico y cada día surge una nueva empresa, servicio o sitio web informativo que debe competir contra el resto. Y aquí no se trata de quién tiene mejores o peores productos -relativamente-, sino de quien aparezca entre las primeras posiciones de Google.

¿Qué es el posicionamiento en buscadores?

Hace referencia al lugar que ocupa una web en los resultados de búsqueda para ciertos términos de búsqueda que lleven a cabo los usuarios relacionados con la misma.

Ojo, cuando hablo de posicionamiento en buscadores, no solo me refiero al SEO en Google. El posicionamiento en buscadores es un término mucho más amplio que solo SEO, ya que los buscadores también ofrecen la posibilidad de posicionar anuncios o resultados locales de búsqueda.

Pero no te preocupes, hacer posicionamiento online está a tu alcance. Solo tenés que entender los conceptos y seguir los consejos que te propongo. Te aseguro que si los aplicás, notarás la diferencia.

Tipos de posicionamiento en buscadores

Sobre el posicionamiento SEO y el pago por clic, los buscadores ofrecen dos tipos de resultados en las búsquedas que hacen los usuarios por un término: enlaces patrocinados o anuncios publicitarios y resultados orgánicos o naturales. Ambos tipos de resultados conllevan un tipo específico de posicionamiento y forman parte del posicionamiento SEM o Search Engine Marketing, que no es ni más ni menos que cualquier acción de marketing dentro de los buscadores, sea pago o no.

-PPC o pago por publicidad:

Pago por publicidad

También conocido como enlaces patrocinados en los buscadores es el pago por publicidad de forma directa a los motores de búsqueda para aparecer en los primeros puestos. Esto se consigue mediante la compra de palabras clave al buscador (Google Adwords, Bing Ads…).

Este tipo de posicionamiento tiene dos objetivos principalmente:

Mostrar la web en los primeros puestos del buscador para determinados resultados de búsqueda.

Conseguir que el usuario haga clic en el enlace de la web y lleve a cabo algún tipo de conversión (seguirlo, comprar, etcétera).

En este tipo de posicionamiento el anunciante no paga por mostrar su anuncio (es decir, no funciona mediante CPM o costo por mil impresiones), solo paga cuando el usuario hace clic en él, es decir, CPC o costo por clic.

-Posicionamiento SEO o posicionamiento orgánico:

También denominado como resultados orgánicos, posicionamiento natural en buscadores SEO, optimización web u optimización en motores de búsqueda o posicionamiento “gratuito” (algo que no es cierto porque se paga aunque es más barato y requiere de más esfuerzo y trabajo que dinero) es aquel que se consigue al lograr que una web logre aparecer por ciertos términos de búsqueda relacionados en los primeros puestos de los resultados de búsqueda sin realizar ningún tipo de pago directo por publicidad a los buscadores.

Es proceso técnico y/o disciplina mediante la que se realizan modificaciones y cambios en la arquitectura web y estructura de información de una página con la finalidad de mejorar su visibilidad en los resultados orgánicos.

Este algoritmo es el sistema por el cual los buscadores aplican cierto criterio para decidir en qué orden deben aparecer los resultados de una búsqueda, y es una de las disciplinas que más han evolucionado en los últimos años debido a las continuas actualizaciones que llevan a cabo los buscadores en sus algoritmos. Ahora lo que importa es la optimización de la experiencia de búsqueda, es decir, todo por y para el usuario.

¿Cómo puedo optimizar mi web?

Para saber qué “tocar” primero hay que saber en qué se va a fijar Google a la hora de posicionar tu web o blog.

Comprobará si tu web funciona. Para eso elegí el mejor hosting.

La velocidad de carga de tu web. Por regla general las web que más rápido cargan son las más visitadas, y Google se fijará en eso.

Si tu contenido se comparte mucho, es de calidad y único, entonces recibirás más visitas; así Google entenderá que le gusta a la gente y lo posicionará mejor.

El comportamiento del usuario en tu web o blog. Google también sabe si el usuario ha encontrado tu sitio desde el buscador y si le ha servido para lo que estaba buscando.

También será necesario que tu web sea amigable, interesante, que tenga palabras claves, buenas fotos, contenidos de calidad y buen diseño.

En verdad no hay más secreto que tener todas estas cosas en cuenta. Parece complicado pero no lo es. Como siempre te digo, lo mejor es consultar con profesionales en el tema, pero si el presupuesto no alcanza, tendrás que arreglártelas vos, pero no dejes de lado estos consejos. Si los implementás, verás que tu posicionamiento web mejorará considerablemente. Entonces te darás cuenta de que muchas veces nos creemos que el SEO es complicado y difícil, cuando en verdad se trata de sentido común, ponerle pilas y dedicarle tiempo.

Lic. Karina Costabello

Comunicadora Social – Publicitaria

Estudio Moon Comunicación, Marketing y Diseño