UATRE pidió que la Justicia asegure el comparendo de Lione

El productor rural de La Playosa sigue detenido

El gremio rechazó un escrito presentado por abogados locales. Entienden que estar detenido (por presunta privación de la libertad) no es excusa para presentar la documentación solicitada

“No se puede escudar en que está detenido, puede otorgar un poder o la Policía deberá traerlo al Ministerio de Trabajo”, resumieron los dirigentes del gremio de trabajadores de peones rurales, sobre el productor que encerró a una familia de trabajadores. Tras una nueva fallida audiencia, elevaron a la Justicia el pedido para que el productor detenido asista hoy a la nueva fecha fijada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia.

La audiencia debió celebrarse ayer, tras nuevo plazo para que Rubén Lione presente la documentación pertinente en la Delegación local, pero el titular de UATRE Villa María, Jerónimo Pérez; el subdelegado Regional, Ramón Contreras, y el abogado de la entidad sindical, Oscar Barroso, quedaron esperando, junto al inspector del Ministerio, Marcos Ghisolfi.

Precisamente el funcionario y Contreras fueron quienes la semana pasada, el viernes 8 de febrero, llevaron adelante un relevamiento en la zona rural de La Playosa y dieron con la finca propiedad de Lione, donde descubrieron una familia privada de su libertad en una precaria vivienda (con cadena y candado por fuera en la puerta) en el campo donde junto a otras seis personas trabajaban en condiciones irregulares.

Sin embargo, la parte patronal hizo llegar un escrito donde intenta excusarse de su ausencia e “imposibilidad” de asistir a la audiencia, lo que fue rechazado por los representantes gremiales.

La nota lleva la firma de los abogados Lorenzo Gilli y Gustavo Murrugaren, precisamente quienes el lunes acompañaron a la hija de Lione, Evelyn Luz, al primer encuentro en la sede ministerial, aunque en ninguna de las oportunidades presentaron la documentación exigida por ley.

Facultado

“Al estar detenido (Rubén Lione) por prisión preventiva (imputado por presunta privación ilegítima de la libertad), la persona no está privada de derecho. Está facultado para otorgar un poder y de no hacerlo, su descendiente o su cónyuge quedan con esas facultades para representarlo”, explicó Barroso, al tiempo que desestimó la nota presentada. Y agregó que “no es excusa estar detenido”. Y sostuvo esto “máxime cuando se pretende hacer un planteo, debe hacerlo oralmente en la sede del Ministerio”. Insistió en que “la firma empleadora no justifica su inasistencia, el escrito no puede suplir dicha misión”.

En esa línea, Barroso dijo “ratificar la denuncia en todas sus partes” e hizo constar en el acta y exigió a los funcionarios del Ministerio de Trabajo “que se notifique a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que se apliquen todas las multas correspondientes por la Ley Provincial 8.015 y por Ley de Pacto Federal (Nº 25.212)”. Pero, además, solicitó al inspector enviar copia del expediente al fiscal de Tercer Turno, René Bosio, con nota pidiendo “asegure el comparendo” de Lione, incluso haciendo uso de la fuerza pública para su traslado desde la Alcaidía de barrio San Justo, donde está alojado desde el viernes pasado.

Precisamente, ayer el productor fue indagado por el fiscal, aunque trascendió que se abstuvo de declarar. El abogado Murrugaren dijo, ante la consulta de un periodista de El Diario, que esperan la libertad de Lione en las próximas horas, aunque todavía en la tarde de ayer no la habían solicitado.

El fiscal deberá resolver en los plazos previstos resolver la situación procesal del productor imputado (tiene máximo 10 días). De todas maneras, vale mencionar que la causa se encuentra en estado investigativo y no descartan que pueda arrojar otras derivaciones, según deslizaron desde UATRE, quienes observarán que no exista el delito de trata de personas, lo que llevaría la causa al fuero federal.

“Esto tiene que trascender para que no se repita y los demás trabajadores logren condiciones dignas”, apuntó Pérez sobre la situación de los demás empleados “en negro”. Ayer, luego de la frustrada audiencia, salieron a recorrer más establecimientos en una amplia zona rural de localidades que comprende la Regional Villa María de UATRE.

Mientras tanto, los representantes de los trabajadores esperan que la Justicia responda al pedido y se cumpla la audiencia en Trabajo con la presencia de Lione.