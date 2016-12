Un balance muy positivo

Escribe Diego Pellegrini

Concluye el año y a modo de balance dialogamos con Claudio Buffaz, la cara visible del campeonato de motos y karting que se desarrolló en Villa Nueva en el trazado Kartmotcross, propiedad de la familia Guelfi.

El entrevistado no solamente comentó lo realizado en 2016, sino que también adelantó cuáles son los planes para el año próximo.

-¿Cómo surge la posibilidad de organizar competencias?

-La verdad es que siempre estuve ligado a los deportes mecánicos. Comencé a correr en el año 2005 en karting y Enduro. Lo hice aproximadamente durante siete años y en 2013 me propuse armar un karting para probar y hacer un circuito. Así nació el circuito Don Antonio, en el campo de Antonio Piedecasas. Invité a algunos amigos a practicar y así se fueron sumando pilotos, comenzando a correr algunas carreras. En 2014 hicimos algunas fechas ocasionales en el mismo predio y luego en 2015 iniciamos un campeonato, pero en la cuarta fecha nos trasladamos al campo de la familia Guelfi, donde finalizamos el torneo y llevamos a cabo, con la Federación Cordobesa de Motociclismo, la última fecha del Provincial Cordobés. Además, en el año que estamos finalizando se completó el campeonato de motos y no pudimos concluir el de karting, que por el factor climático finalizará el año próximo, ya que restan dos fechas.

-¿Qué balance hacés de 2016?

-En el tema del motociclismo, el año fue favorable. En 2015 tuvimos 68 motos en la última del Provincial y este año comenzamos con 80 motos y concluimos con 157 en el cierre. Por su parte, en el karting finalizamos el año anterior con 90 pilotos y en la fecha apertura de 2016 hubo 110, llegando en algunas competencias a tener 161. Lo negativo fue que no lo pudimos finalizar, pero contra el tiempo no se puede ir. Nos parece que en ambas disciplinas hemos estado a la altura de las circunstancias, siendo en el caso del motociclismo el único campeonato regional, mientras que en el karting hemos tenido una muy buena aceptación de parte de los pilotos”.

-¿Qué planes hay para el próximo año?

-Vamos a continuar con los campeonatos de karting y motos, tratando de potenciarlos para que sigan creciendo, siempre atendiendo a las sugerencias de los pilotos y del público. A ellos hay que escuchar porque forman parte del espectáculo, más cuando muchos dicen que en algunos lugares no son escuchados.

-¿Estuviste reunido con Néstor Girolami de la Federación Regional de Automovilismo Deportivo de Córdoba (FRAD)?

-Sí, el encuentro fue muy positivo y duró cinco horas. No cerramos nada, pero se intercambiaron ideas y proyectos. Escuché y ahora hay que esperar, porque le dejé planteados distintos temas, todos referidos al karting, para que la gente vuelva a creer en la federación. En enero quedamos en juntarnos nuevamente para analizar y tratar de cerrar algún acuerdo.

-¿También hubo charlas con la directivos de la Federación de Motociclismo de la Provincia?

-También hubo diálogo. Fue en noviembre, con Mario Medina, y lo considero igualmente positivo, porque nunca fui en contra de la entidad. Les dejé propuestas con muchos cambios y me dijeron que deberán analizarlas en el seno de la Comisión Directiva, pero manifesté que hay que sumar caras nuevas a este proyecto”.

-¿Te sentís reconocido por los pilotos y el público?

-Sí y para mí eso es importante. He recibido mucho apoyo, la gente no tiene límites. Me llaman de todos lados para felicitarme y decirme que siga por la misma senda. Eso me hace feliz no sólo a mí, sino que también a todo el grupo que me acompaña”.

-¿Qué trabajos hay previstos para el año que viene en el circuito?

-Tenemos que ir mejorando la infraestructura, sumando más comodidad para el público, más baños.

En cuanto a la iluminación, estamos cerca de llegar a un acuerdo para hacer pruebas en horario nocturno con un sistema led.

-¿Está la posibilidad de hacer competencias de motocross?

-La pista contigua a los trazados de motos y karting está prácticamente lista. Tiene las medidas necesarias (1.200 metros) y hay un grupo de pilotos de motocross que tienen intenciones de traer alguna fecha para 2017.

-¿Como está conformado tu equipo de trabajo?

-Son muchos, espero no olvidarme de nadie. Quiero agradecerles a Daniela Chesare, Rubén Conrero, Miguel Zamora, Gabriel Corso, Aldo Acuña, Daniel Romero, Diego Oscar Pellegrini de Vértigo Sport, SIMED (cobertura médica deportiva), Mauricio Bay, Hugo Alberto Mansilla, Luis Ceballos, Omar Raillon, la familia Guelfi, Agustina Rodríguez, Darío Pereyra, Ignacio Macagno, Lucio Macagno, Víctor Angel Tramanone, Ram Competición, que fecha tras fecha nos permitió regalarle distintos premios a los pilotos, y fundamentalmente a EL DIARIO del centro del país por la difusión que hizo de todos los eventos que realizamos.

Se silencian los motores y es momento de manifestar que este sueño de Claudio Buffaz, de tener su propia pista para probar, hoy es una realidad no sólo para los pilotos locales, sino también para aquellos de la región, demostrando que con esfuerzo se pueden hacer cosas importantes. Trabajando de sol a sol, el Kartmotcross ha marcado a fuego este año en circuitos de la provincia, siendo uno de los pocos que ha subsistido y prueba de ello es que las autoridades deportivas del karting y motos de nuestra provincia quieren congratularse con este joven emprendedor villamariense. Lo más importante es que está a la vuelta de casa.