Un breve festejo y a pensar en Atenas de Río Cuarto

El DT Pablo Suárez y el mediocampista Pablo Fernández analizaron el triunfo de Alem de Villa Nueva frente a San Basilio y comenzaron a palpitar lo que será el duelo de la próxima fecha frente al puntero

Tan vertiginoso es el Torneo Federal C que no le da a sus equipos demasiado tiempo para celebrar triunfos o para lamentar derrotas. Así es como, luego del triunfo del domingo frente a Atlético San Basilio por 1-0, en el seno del plantel del León ya se comenzó a pensar en lo que será el enfrentamiento de la próxima fecha, la tercera, como local frente a Atenas de Río Cuarto, líder con puntaje perfecto en la Zona 3 (Región Centro).

Así lo expresaron el entrenador Pablo Suárez y el mediocampista Pablo Fernández, quienes en diálogo con EL DIARIO analizaron lo que fue el triunfo ante San Basilio, pero además ya comenzaron a analizar lo que será el importante duelo frente al Albo riocuartense.

En primer lugar, Suárez se sinceró al afirmar: “Sufro mucho cada partido, porque soy hincha de este club y vengo de trabajar en un año en el que los resultados deportivos no fueron positivos, porque sabemos que Alem siempre tiene que estar peleando”.

“Me debo a tratar de hacer lo mejor posible, pero por supuesto que no todo depende solamente de mí, sino que también de los jugadores y de la dirigencia. Uno está a cargo de esto y lo que más quiere es que al club le salgan las cosas bien”, añadió.

En referencia al rival del último domingo, sostuvo: “Sabíamos que San Basilio manejaba bien las pelotas paradas, pero por suerte no nos complicaron por esa vía. Si los jugadores se meten en la cabeza que pueden manejar muy bien la pelota parada, también nos haremos muy fuertes por esa vía”.

“Tenemos muchos buenos jugadores para ganar por arriba y hoy nos tocó triunfar de ese manera”, declaró.

A la vez dijo que “un empate nos hubiese reducido muchas chances, se nos habrían achicado muchas posibilidades, porque de locales hay que tratar de sumar los tres puntos ya que después tenemos que jugar afuera”.

“Si hubiéramos ganado frente a San Lorenzo habría significado un desahogo muy grande, porque nos hubiésemos cortado en las posiciones”, lamentó.

Pensando en lo que se viene, el entrenador del León indicó: “Ahora se viene Atenas y sabemos es el rival más duro de la zona. Uno lo vio jugar y sabe a lo que apuesta, pero nosotros trataremos de hacer lo nuestro, principalmente intentando jugar y corrigiendo algunas cosas defensivamente para que no nos agarren mal parados”.

“Sabiendo los jugadores con los que cuento, obviamente le van a querer ganar al equipo de Río Cuarto. Igualmente hay que manejarles la ansiedad, porque ante un rival como Atenas eso te puede llevar a perder el partido debido al desorden”, analizó y a la vez señaló: “Los jugadores tienen que entender que van a enfrentar a un rival que está acostumbrado a jugar en esta categoría. El partido que ganó en San Basilio lo hizo por el oficio, no por otra cosa”.

Por otra parte, Suárez manifestó que “Natanael Guzmán puede ser una opción para ese encuentro, porque es un jugador que hace mucha diferencia a la hora de desbordar. Es una variante que tenemos para contrarrestar momentos en los que no podemos agarrar la pelota o para cuando tengamos que ir de visitantes a esperar un poco más a los rivales”.

“El sabe que si es titular va a aprovechar su oportunidad al igual que en este último partido”, destacó.

En los últimos instantes de la entrevista, el DT tricolor habló del presente del centrodelantero Martín Porporatto, quien todavía no pudo convertir oficialmente tras su retorno al club. Al respecto dijo: “Uno de los problemas que tenemos es los goles que él está fallando, pero no me queda ninguna duda de que pronto se va a sacar esa mufa”.

“Para nosotros es un jugador muy importante, así que esperamos que se le abra el arco. Igualmente, más allá de que no haga goles, siempre aguanta la pelota, pivotea, se mueve y genera espacios, le hace bien al equipo en las otras funciones que cumple”, valoró para finalizar.

“Mucho por corregir”

Por su parte, Fernández, emblema y motor del mediocampo villanovense, fue sincero al afirmar que: “Nos costó, pero con insistencia pudimos ganar el partido. Tuvimos un primer tiempo muy tibio. Sabíamos que nos enfrentábamos a un rival que iba a venir a cuidarse, a especular y que sabía que la única arma que tenía era las pelotas aéreas”.

“San Basilio no tuvo profundidad en el primer tiempo y nosotros salimos a jugar distinto el segundo tiempo, a tomar la iniciativa como lo hicimos frente a San Lorenzo de Las Perdices porque el empate no nos servía”, analizó.

A la vez señaló: “Nos costó encontrarle la vuelta al partido. Sabíamos que por afuera estaba el negocio, pero no pudimos hacerlo porque no teníamos la pelota”.

“Cuando nos juntábamos para jugar ellos nos apretaron y nosotros no resolvimos bien, pero en el segundo tiempo se nos abrieron los caminos con la velocidad de Natanael Guzmán, un pibe fuera de serie al que felicito porque trabaja a la par nuestra y no desentona cuando entra”, agregó.

Por otra parte, destacó que “con estos tres puntos, es más valioso el punto que sumamos el miércoles pasado en el debut”.

“Sabíamos que si empatábamos Atenas se nos iba a escapar y ahora tenemos un lindo desafío frente a ellos el próximo domingo. Sabemos que es un equipo que tiene muy buen rodaje en este torneo, pero nosotros tenemos nuestras armas”, aclaró.

Por último fue sincero al afirmar que “todavía hay mucho por corregir, pero no tenemos tiempo para hacerlo porque este es un torneo muy corto y el margen de error cada vez es menor”.

“Nos cuesta jugar con Claudio Díaz, porque Alem no está acostumbrado a jugar con enganche, pero creo que tenemos que hacerlo porque estamos desaprovechando a un gran jugador que está corriendo más de lo que está jugando. Igualmente es mucho más fácil corregir con la victoria”, redondeó.