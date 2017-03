Un centenar de familias sin agua por una deuda de dos torres

Los vecinos que alquilan responsabilizan a los propietarios de los departamentos. Desde la cooperativa señalaron a EL DIARIO que los edificios deben más de 400 mil pesos

Una situación muy complicada viven desde el martes pasado los habitantes de las dos torres Alem, ubicadas en la avenida del mismo nombre, entre Catamarca y Santa Fe, por la restricción en el suministro de agua potable.

Ambos edificios tienen 14 pisos, en cada uno de los cuales hay cuatro departamentos, por lo que la situación afecta a decenas de familias, entre los que se incluye a adultos mayores y niños y niñas. “Yo tengo tres nenes, no tener agua es un padecimiento”, graficó una de las vecinas.

Todas las versiones coincidieron en que se trata de una falta de pago de los propietarios del inmueble hacia la firma que tiene la concesión del servicio, la Cooperativa de Agua 15 de Mayo. Desde esta entidad lo confirmaron a EL DIARIO.

“El suministro no está cortado, está restringido, pero sí, es cierto, ha ocurrido esto por una deuda bastante grande de más de 400 mil pesos”, afirmó el presidente de la 15 de Mayo, Mario Valenti, ante nuestra consulta.

Explicó que desconocen a los propietarios de cada uno de los departamentos que hoy se ven afectados por este cuadro, ya que “para nosotros se trata de un solo ente, un fideicomiso”.

Es decir, un solo ente que le adeuda a la cooperativa más de 400 mil pesos, lo que originó la medida que tiene muy preocupados a los residentes del lugar.

De acuerdo a los datos brindados por Valenti, se desprende que los edificios deben más de dos años, porque apuntó que las facturas mensuales son de aproximadamente 15 mil pesos.

El referente de la 15 de Mayo reiteró que no hubo un corte, pero en los hechos es casi lo mismo.

“En la parte de abajo hay agua, se puede ir con un balde y llevar a tu departamento”, dijo.

Indicó que “la torre no tiene subdivisión, no está dividida en PH, por lo que nosotros no tenemos registrados los propietarios de cada uno, no existen para nosotros, es un solo ente que es un fideicomiso y en el cual hay problemas que nosotros desconocemos”.

Y remarcó que se trata de una cuestión que “escapa” a la concesionaria.

Ante la pregunta sobre lo que podría suceder en el corto plazo, Valenti estimó que desde las torres estaban “tratando de arreglar, pero no sabemos por cuánto tiempo porque quizás arreglan por un monto de dinero y a los 30 días vuelven a tener problemas, porque sabemos que dentro del consorcio hay algunos propietarios que tienen mucha deuda con el consorcio”.

Un trastorno para quienes alquilan en el lugar

“A la noche hay agua con muy poca presión”

EL DIARIO habló con una de las residentes de uno de los dos edificios en cuestión, que alquila un departamento en el décimo piso.

“Los problemas en el servicio comenzaron el lunes y ya el martes no tuvimos agua”, aseguró.

“A la noche han abierto el paso de agua pero con muy poca presión, por lo que llega hasta el tercer piso y sólo a determinada hora. Nosotros estamos sin el suministro”, describió la ciudadana.

Remarcó que es una situación muy difícil para todos, apuntando que “aquí vivimos muchas familias”.

Ante las preguntas, explicó que los inquilinos tienen sus contratos con diversas inmobiliarias. Particularmente en su caso, la que les alquiló el departamento no les dio muchas respuestas. “Nos dijeron que ya iban a ver”, contó a este matutino.

Además, las expensas son abonadas a una inmobiliaria diferente.

Pagan 1.200 pesos en ese concepto y 4.300 de alquiler. “Nosotros somos dos adultos y tres nenes. No tener agua es toda una historia”, se lamentó.

Rescisión. Uno de los inquilinos se quejó en la inmobiliaria que le alquila un departamento en estas torres y recibió como respuesta una oferta de rescisión de contrato.