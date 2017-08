Buscaban una antena “que interfería”, según la compañía Claro

Un descomunal operativo en una reconocida firma

Dos funcionarios de Enacom y 15 efectivos de la Policía Federal fuertemente armados acudieron con una orden de allanamiento a la empresa Carra Sanitarios. Con un despliegue inusual -y sin hallar lo que buscaban- sembraron la intriga en el vecindario y un amargo sabor de boca a los titulares de la firma. Fueron unas seis horas… horribles

El juez federal Roque Ramón Rebak fue quien ordenó el allanamiento solicitado por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que preside Miguel Angel De Godoy (remplazante en el cargo de Oscar Aguad), tras una denuncia recibida por la compañía telefónica Claro, en el sentido de que en el lugar de Villa María que se emplaza la sede central de la empresa Carra Sanitarios “debe haber una antena parabólica con amplificación de señal” que interfiere las comunicaciones de sus abonados.

“A primera hora del jueves, se presentaron en el local comercial dos funcionarios de Enacom acompañados por un policía federal. Revisaron todo, pero como no encontraron nada nos preguntaron si podían revisar un complejo de departamentos lindante, cuyo consorcio administramos nosotros… Y cuando salimos a la calle para acompañar a estas tres personas vimos el despliegue, esa cantidad de agentes de la Policía Federal esgrimiendo sus armas largas… Una cosa absolutamente desproporcionada”, comentó ayer a un periodista de EL DIARIO una de las responsables de la reconocida empresa local, Mariela Carra.

El operativo se extendió hasta alrededor de las 14 y “no encontraron la parabólica ni el amplificador ni nada”, agregó la empresaria.

Indicó que “la administradora los acompañó hasta la terraza, mientras dos se apostaban en las puertas del edificio, presentando sus armas; todo absolutamente innecesario”.

-Usted dice que no hallaron lo que buscaban. ¿Qué hicieron durante todo ese tiempo?, preguntó el periodista.

-Había antenas de DirecTV, otras de Internet. Imagínese que ahí viven 24 familias…

-¿Y qué hicieron?

-Nos cortaron el cable de Citsa, que nos provee Internet. Dejaron el cable con un precinto con un número. Es un servicio que nos permite decirle al Corralón que preparen tal pedido para que el cliente lo encuentre preparado, en fin, nos complicaron la vida. Y también cortaron otro cable de una antena punto a punto que va a nuestra área de materiales para estar comunicados, una antena que ni es parabólica ni tiene amplificador ni nada. No podemos recibir los pedidos que habitualmente llegan por Internet, nada. Incomprensible y ciertamente doloroso.

-¿Qué van a hacer?

-Queremos limpiar nuestro nombre. Siempre hay alguien que, ante semejante operativo, puede pensar mal… De hecho, hay gente que lo vio, dijo cosas que no correspondían. Hoy fui al Juzgado Federal a pedir algunas explicaciones para saber cuándo nos van a unir los cables.

-¿Qué le dijo Rebak?

-No me atendió él, me atendió una secretaria muy amable. Entre otras cosas, comentó que a la cantidad de efectivos para un operativo no la determina el magistrado, sino el jefe de la Policía.