Un disparo al amanecer contra la casa de la secretaria general de la AMMAR

Silvia Villafañe es la secretaria general de la delegación local de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina y en el amanecer de ayer vivió con familiares “una película de terror”, a raíz de una discusión que uno de sus hijos mantuvo con un “amigo” en un boliche de Villa Nueva. La Policía indicó que se encuentra patrullando el barrio para brindarle seguridad porque sabe que “hubo amenazas en más de una oportunidad”

Faltaban unos pocos minutos para las 7.30, cuando un fogonazo y un estruendo anticiparon la perdigonada que se incrustaría en la ventana de la casa de Silvia Villafañe, la secretaria general de la Regional Villa María de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), ubicada en el barrio Carlos Pellegrini de esta ciudad.

Tres de sus hijos varones y menores de edad estaban con ella en el interior de la vivienda, al igual que una hija y dos de sus nietos.

“Fue un tiro con una escopeta de caño recortado… La Policía los tiene identificados, pero no sé cómo es que no los pueden agarrar”, dijo la mujer en la tarde de ayer en diálogo con un periodista de EL DIARIO.

Consultada acerca de si en su casa se había dejado una consigna policial, respondió que “no” y comentó que “estamos en la indefensión total”.

“Saltamos de la cama; pensamos que se trataba de otra cosa, pero enseguida nos dimos cuenta y los chicos estaban aterrados”, narró.

Villafañe expresó que rápidamente se dirigió a la sede policial de la calle General Paz 317, donde “tomaron la denuncia, fueron a mi casa, se llevaron perdigones que quedaron arriba de una mesa que tengo contra la ventana… y poco más que eso”, aunque “aparentemente ya sabían quiénes son los autores porque, según me dijeron, son de barrio Felipe Botta”.

“Pero horas después volví preocupada a preguntarles cómo estaban las cosas, porque lo que vivimos es una película de terror; no tenían novedad alguna y no sé siquiera en manos de qué fiscal pusieron el tema”, añadió la mujer.

¿Cómo comenzaron los hechos?

Consultada acerca de si el hecho puede tener alguna relación con el rol que desempeña en el gremio de las trabajadoras sexuales, Villafañe dijo que ella está identificada en el sector como tal, pero lo puso en duda.

“A mí me conocen… Los chicos se juntan acá en mi casa a tomar, a compartir una jarra… Pero no creo que tenga que ver con el gremio. Uno de los chicos míos fue a buscar a otro hermano que estaba en el boliche Ciro, a la bajada del puente, en Villa Nueva, pasándose una jarra entre amigos. El me contó que en un momento dado alguien le pidió a otro que esperara su turno. No fue mi hijo el que se lo negó, pero como saben que paran siempre acá, nos tirotearon acá”, manifestó la mujer en diálogo con el periodista.

“Se enojaron aparentemente por eso y, como estaban pasados, se vinieron a tirotear mi casa”, dijo la dirigente de la AMMAR.

Luego señaló que “en la Policía me dicen que salieron a hacer los recorridos, pero que no los pueden encontrar y entonces no podemos estar tranquilos”.

La Policía dice que todo está en manos de la Justicia

“Nosotros ya pusimos toda la información que disponemos en manos de la Justicia”, dijo anoche una fuente oficial de la Departamental General San Martín de la Policía de la Provincia de Córdoba.

Ante la consulta de este medio, la fuente dijo creer que “la cosa no es con ella (Silvia Villafañe), sino con uno de sus hijos”.

“Por lo demás nosotros hacemos lo que está a nuestro alcance, en el sentido de patrullarle el barrio, para darle una seguridad, porque sabemos que hubo amenazas en más de una oportunidad”, expresó el portavoz.

Ante la pregunta de si la Justicia manejaba nombres de presuntos autores, el vocero de la Policía respondió que “sí, se está trabajando con esos datos”.