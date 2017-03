Un domingo de furia

Casi un mes después que fuera suspendida por razones climáticas, la furia desarrollará su segunda reunión de la temporada, que se cumplirá mañana en el circo hípico villamariense, con una programación de 13 carreras.

La subcomisión de carreras del Jockey Club local, hará disputar desde las 10 horas, un programa con varias carreras destacadas y con entrada libre y gratuita, como lo viene haciendo desde septiembre del año pasado.

Dentro de las carreras destacadas sobresale la décima con el Premio Los Años Locos, que se correrá a las 16.20 horas y sobre 700 metros de extensión. Entre los inscriptos figuran: Feroz Halo (1), Bello Peonio (2), Parada Villera (3), Asombroso Again (4), Fortroy (5), Ribair (6), Megavida (7), Abrí los ojos (8), Belfast Inc (9), Hazleburn (10), Fusible (11), Drama y Luz (12).

La undécima, en tanto, es otra de las carreras destacadas de este programa, que tendrá el Premio Otoño, se disputará sobre 700 metros, desde las 17 horas. Los inscriptos son: Espartaco (1), What At Night (2), Calificado Orpen (3), Mega Good 56 (4).

A su vez hay otras dos interesantes premios.

La séptima carrera, será a las 14.10 y se desarrollará sobre 1.200 metros, con el Premio Scrimshander, donde están inscriptos: Joya Preciosa (1), Honour Perfect (2), Velvet Wells (3), Conde Man (4), Le Triunohateur (5), Piantada (6), Miss Maggi (7), Casual Rol (8), Miss Emperatriz (9), Melody Star (10).

La octava, en tanto, con el Premio Lucky Gorjeada, se correrá a las 15 horas, sobre 1.200 metros. Los anotados son: Gringo Class (1), After Kiss (2), Perfect Warrior (3), Es Simbólico (4), Seré leyenda (5), Zamba Van (6), Flor de Vulcano (7), Homeless (8), A. P. Rover (9), Un cardo Pampa (10), Check Point Charlie (11), Bien Negro (12), Old Vegas (13), Napolitano M. (14), Hermano Turco (15), The Lord Ranger (16), Que vida de Rey (17).