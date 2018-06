Un joven vecino ganó en el Quini 6 cuatro presupuestos municipales

AUSONIA – Son 99 millones de pesos

El pueblo vive con alegría la fortuna de quien acertó los seis números. Todos saben que se trata de un joven jugador y la consigna es “cuidarse entre todos”

Todo el pueblo sabe que es “Juan”. Llamemos así al afortunado ganador de los casi 100 millones de pesos del sorteo revancha del Quini 6, que se realizó el domingo por la noche.

Los vecinos de la localidad saben además que deben guardar su nombre, que tienen la responsabilidad de “cuidarlo”, sobre todo las autoridades, que desde las primeras horas responden llamados telefónicos y reciben visitas de medios de la provincia que retransmiten para todo el país. Ausonia fue ayer foco de la mirada nacional.

“Juan” es un joven de 29 años, que junto a su pareja tienen un hijo y otro “en camino”. Trabaja y vive en una modesta casita.

Grupo de WathsApp

Apenas transcurrido el sorteo, el conductor de la TV puntualizó que la provincia fue la beneficiada y luego apuntó a la agencia de Ausonia. Es la única de la población y los mensajes y llamados no demoraron. A Nora y a Mariela las llamaron preguntando si no se trataba de ellas, pero lamentablemente tuvieron que negarlo. Sin embargo, manifestaron satisfacción: “Es una alegría que sea un chico del pueblo”, coincidieron los muchos con que un cronista de EL DIARIO y de otros medios se cruzaron. Destacaron que no hubo gestos de envidia. Nada de eso.

Y una manera de confirmar de quién se trataba fue porque el propio ganador envió un mensaje de texto en el grupo de WathsApp de amigos: “Soy yo el que ganó los 99 palos”, expresó. A los pocos minutos llegó el agenciero a la casa de éste para advertirle sobre los cuidados a tener en cuenta, pero para el caso, ya era tarde.

Unas vacaciones

El agenciero Daniel Morellato regresó de terminar con el reparto de soda y agua en la mañana de ayer, y tras estacionar su vehículo se dispuso a dialogar con los comunicadores presentes. En primer lugar, el propietario de la Agencia “La Favorita”, ubicada en calle San Martín 30 de Ausonia, justo detrás de la Terminal de Omnibus, confirmó que se trata de “un chico joven, que siempre juega los mismos números”. Hace unos tres años.

Indicó que se trata de “una boleta fija, que ni siquiera me la pagó todavía. Ahora, con lo que ganó, no creo que tenga problemas”, dijo entre risas Morellato.

Contó que es muy común con algunos clientes que repita la boleta y se las alcance al pasar o que se las guarde y controle, pero en este caso, “el viernes se la alcancé, le vendí ‘un gordito’ y me dijo que quizás era la última boleta, que a lo mejor dejaba de jugar porque está en un nuevo emprendimiento (con su pareja) y está costando”.

Se manifestó “emocionado por él, por la familia, porque es un chico bueno”.

Morellato recibirá el 1% que le corresponde a la agencia, de manera automática, más allá del tiempo que se tome el ganador del cartón en presentarse para cobrar. La cifra que recibirá el agenciero “será cerca de 800 mil pesos”, lo que destinará “probablemente a unas vacaciones”. ¿Te vas al Mundial en Rusia?, quisieron saber algunos vecinos, a lo que Daniel respondió que no lo había analizado, aunque prácticamente lo descartó.

Sobre el sorteo, dijo además que “se ve que es transparente, que le puede tocar a un pueblo chico”.

La agencia de Morellato tiene unos 25 años, primero a cargo de su suegra y en los últimos tres con él al frente. El hombre también lleva adelante una sodería, “desde hace 30 años”. Revisó y confirmó que con seis aciertos, al vecino de Ausonia le corresponderán 99.749.704, menos los descuentos (un 30%). Los números de la suerte fueron: 05, 11, 17, 18, 29 y 34.

Premios anteriores

Entre los antecedentes de la “La favorita”, Morellato contó que hace varios años otorgó un auto en un sorteo y también un premio importante en la raspadita La Vaquita, hace tiempo ya. En la misma línea sostuvo que el ganador de Justiniano Posse, también del Quini, hace un tiempo atrás, con un premio grande, “era oriundo de Ausonia”.

Con preocupación

Para Morellato, “es mucha plata” el premio de 99 millones, y asumió que “hay nervios en todos, porque el ganador no sabía qué hacer, cómo reaccionar”. Compartió que “seguramente verá con el correr de los días en qué invertir, qué hacer, porque es una alegría con preocupación. Pero es una alegría linda”, a la vez que admitió que “habrá que cuidarse entre todos”.

El presupuesto

El intendente de la localidad, Mauricio Pajón, confirmó a un periodista de este matutino que el presupuesto municipal oscila en los últimos años entre 22 y 26 millones de pesos, para una localidad de 1.500 habitantes.

Confió que “a partir de las 6.30 llamaron de todos lados y la primera fue una radio de Rosario”.

Dijo que “despierta curiosidad qué será en los cambios en la vida de este joven vecino, porque sabemos que no es fácil. Ahora aparecen otras preocupaciones, lamentablemente, pero esperemos cuidarnos entre todos. El entorno es distinto a las grandes ciudades, pero aquí aparece la carga nuestra como autoridades y la de él como responsable de su familia. Habrá que estar tranquilo y manejarlo”.

Y sobre la fortuna que tocó esta vez a un vecino en el Quini 6, Pajón además confesó: “De vez en cuando juego un cartón”.

Alegres igual

“Con mi marido hace tres años que jugamos a los mismos números. Anoche (por el domingo), no vi el sorteo del Quini porque estaba viendo la entrega de los Martín Fierro en otro canal. Los amigos me empezaron a llamar y hasta me pasaron los números, me los enviaron por mensaje y no eran”, contó Mariela, una vecina que se acercó a jugar ayer.

“Igual es una alegría porque es un chico del pueblo”, sentenció la vecina.

Varios de los que conoce el quinielero juegan el mismo cartón hace tres años. El de “Juan” pudo ser el último, y la fortuna le sonrió.