Un matrimonio igualitario relató cómo vivió el proceso de adopción

Christian y Luis están realizando el proceso de vinculación con dos pequeños de 9 y 5 años. Estuvieron ayer dando su testimonio en la reunión del grupo Adoptar Villa María

Christian Diani y Luis Juliano vinieron desde Córdoba para contar su experiencia en el proceso de adopción ante el grupo de Villa María que ayer realizó la última reunión del año junto a la exjueza Cecilia Fernández (ver aparte).

En diálogo con EL DIARIO, relataron que tomaron la decisión de anotarse en el registro de adoptantes en mayo de 2014. “Esperamos unos años y en 2016 nos llamaron para hacer las evaluaciones, que terminaron en diciembre de ese año”, relataron.

Cada uno empieza a hablar y el otro termina la frase. Evitan caer en lugares comunes o planteos del tipo quién hace el rol de madre o de padre. Relatan su experiencia con naturalidad.

Así contaron que el 28 de marzo de este año los llamaron para conocer a los niños y a la semana, ya estaban viviendo con ellos.

Así de golpe, iniciaron el proceso de vinculación con un niño de 5 años y una niña de 9. Los pequeños llevan en su espalda una historia rechazos y dolores, como el de haber sido “devueltos” por la primera familia (heterosexual) que inició el proceso de adopción. “Dada esa situación, no se podía hacer el proceso de vinculación con más tiempo, como es lo usual”, indicaron.

Y comenzaron de repente con una nueva vida. “Fue todo una vorágine porque no teníamos escuela ni nada pensado. Pero empezamos. No fue fácil, por supuesto, porque de pronto estamos en una situación con dos personas que no nos conocen, no conocen nuestra historia y lo mismo les pasa a ellos. Pero estamos en un proceso de adaptación. Cambiamos muchas cosas, por ejemplo, la vida social. Ahora nos juntamos más con amigos con hijos porque es natural. Antes íbamos a una reunión a las 11 de la noche y ahora lo hacemos a las 20.30 porque a las 11 estamos volviendo a dormir”, ejemplificaron.

Destacaron la “capacidad de adaptación de los chicos”, lo que facilita la nueva conformación familiar.

La Justicia ya revisó el proceso de vinculación y pasaron la primera etapa. “Ahora estamos en guarda preadoptiva y creo que pronto podremos iniciar el juicio de adopción”, señalaron.

-¿Cuándo decidieron iniciar el proceso de adopción?

-Fue una idea que maduró naturalmente. Nosotros hace 14 años que estamos juntos y muchas veces lo pensamos, pero antes no había un marco legal. En 2014 nos casamos y ahí fue que decidimos iniciar este camino.

-¿Sufrieron alguna discriminación?

-Jamás. Ni en la escuela ni en ningún ámbito. Por ejemplo, en la Justicia nos tocó una magistrada que nos confesó que tenía sus prejuicios porque siempre pensó en términos de papá y mamá. Pero ella misma nos dijo que fue aprendiendo con la realidad. Entiende que a nosotros nos toca ser una especie de punta de lanza en algo que va a pasar en el futuro con más frecuencia. Ya todos van entendiendo que el matrimonio igualitario inicia una conformación familiar distinta, pero es una familia.

Cecilia Fernández, exjueza de Menores

“Las leyes fueron cambiando mucho”

La reunión de ayer contó con la exjueza de Menores Cecilia Fernández, quien se desempeñó durante 22 años en el cargo.

“He visto muchos cambios en el sistema y en la legislación. Antes era muy difícil ver que se iniciara un juicio de adopción porque era un tema que se mantenía en secreto. Lo usual era que los adoptantes buscaran una partera o un médico y se anotaba al recién nacido como hijo propio -a espaldas de la Justicia-. Esto generaba muchísimos problemas porque el secreto nunca se puede mantener. Por suerte las leyes fueron evolucionando y hoy se respeta el derecho a la identidad”, indicó. Sobre la actualidad, señaló que hay muchos problemas “especiamente porque la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia no funciona como debería”.